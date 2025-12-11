Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuộc sống viên mãn của Trang Nhung trong biệt thự 100 tỷ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Sinh năm 1973 tại Quảng Ninh, ca sĩ Trang Nhung được biết đến với giọng hát dày, cao và truyền cảm. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được gia đình tạo điều kiện theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 1999, cô tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc và giành giải ba, mở ra cơ hội bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Biệt thự 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung lần nào ngắm cũng mê, quá bề thế- Ảnh 1.

Ca sĩ Trang Nhung.

Năm 1996, cô kết hôn với doanh nhân Ngô Nhật Phương, người hơn cô 13 tuổi. Cuộc sống sau hôn nhân được cô chia sẻ là giai đoạn vun đắp từ "tay trắng" tới khi có được sự nghiệp và cuộc sống ổn định.

Khi nhắc đến căn biệt thự "hơn 100 tỷ đồng" ở quận Tân Bình, TP.HCM, nhiều người thường gán cho cô những danh xưng như "vợ đại gia" hay "ca sĩ ở nhà 100 tỷ" nhưng với Trang Nhung, đây đơn thuần là tổ ấm của gia đình, nơi cô cùng chồng và bốn người con tận hưởng cuộc sống bình yên.

Căn biệt thự rộng khoảng 500m², cao 6 tầng, với nội thất được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Mỗi phòng trong nhà mang một gam màu chủ đạo khác nhau, phù hợp với từng thành viên, đồng thời đảm bảo không gian tiện nghi, sang trọng.

Biệt thự 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung lần nào ngắm cũng mê, quá bề thế- Ảnh 2.
Biệt thự 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung lần nào ngắm cũng mê, quá bề thế- Ảnh 3.
Biệt thự 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung lần nào ngắm cũng mê, quá bề thế- Ảnh 4.
Biệt thự 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung lần nào ngắm cũng mê, quá bề thế- Ảnh 5.
Biệt thự 100 tỷ của ca sĩ Trang Nhung lần nào ngắm cũng mê, quá bề thế- Ảnh 6.

Hình ảnh bên ngoài và bên trong căn biệt thự bề thế.

Căn nhà còn có thang máy, giúp việc di chuyển thuận tiện, đồng thời gia đình thuê một số nhân viên giúp việc và bảo vệ để quản lý, chăm sóc căn nhà. Chính sự kết hợp giữa kiến trúc bề thế và tiện nghi hiện đại đã khiến căn nhà luôn gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai ghé thăm hoặc nhìn qua hình ảnh.

Sau nhiều năm tạm lui khỏi sân khấu để chăm sóc gia đình, vài năm trở lại đây, Trang Nhung đã trở lại với âm nhạc nhưng ở mức vừa đủ, tham gia các chương trình truyền hình, làm giám khảo hay dạy thanh nhạc, không để xáo trộn cuộc sống gia đình.

