Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera
Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa, nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam còn ghi dấu bằng nhan sắc ngọt ngào đặc trưng.
Hà Phương sinh năm 1972 tại TP.HCM trong gia đình có truyền thống nghệ thuật có hai chị là ca sĩ đình đám Minh Tuyết, Cẩm Ly. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ khả năng ca hát và sớm theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Giai đoạn cuối những năm 1990, Hà Phương là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình – dân ca, sở hữu chất giọng ngọt ngào và phong cách nhẹ nhàng.
Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, cô quyết định sang Mỹ định cư vào năm 2000. Cuộc sống rẽ sang trang mới sau khi cô kết hôn cùng doanh nhân nổi tiếng Chính Chu, người đang hoạt động mạnh trong lĩnh vực tài chính tại phố Wall. Từ đây, Hà Phương gần như rút khỏi showbiz để ưu tiên gia đình và công việc kinh doanh.
Cuộc sống của vợ chồng Hà Phương tại Mỹ khiến truyền thông không khỏi choáng ngợp. Cả hai sở hữu căn penthouse rộng gần 1.400 m² tại Trump World Tower – New York, nằm trên tầng 89–90 với hơn 30 phòng, được ví như một cung điện giữa Manhattan. Ngoài căn hộ triệu đô này, họ còn nắm trong tay nhiều biệt thự và khu nhà có diện tích khổng lồ đến mức phải di chuyển bằng ô tô bên trong.
Gia đình Hà Phương còn có phi cơ riêng, trực thăng, du thuyền và nhiều tiện nghi xa xỉ khác phục vụ cho việc đi lại. Đáng chú ý nhất là nhà hát Opera được xây dựng ngay trong biệt thự để cô luyện thanh. Theo lời Hà Phương, khu vực này rộng đến mức cô thậm chí không biết chồng đã hoàn thành nhà hát từ lúc nào.
Dù sống trong nhung lụa, Hà Phương vẫn được biết đến với tính cách kín đáo và lối sống nhẹ nhàng. Cô tích cực hoạt động từ thiện. Cô từng âm thầm hỗ trợ chi phí đưa thi hài nghệ sĩ Anh Vũ về nước, cùng nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em và người nghèo.
Không chỉ gây chú ý bởi sự giàu có, Hà Phương còn ghi dấu bằng nhan sắc ngọt ngào đặc trưng. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng, thanh tú và phong thái sang trọng.
Nhiều người nhận xét Hà Phương là gương mặt khả ái nhất trong ba chị em, sở hữu nét đẹp mềm mại, đậm chất Á Đông. Sự kín đáo, nền nã của cô tạo nên cảm giác gần gũi, trái ngược với cuộc sống xa hoa mà cô đang sở hữu.
Từ một trong những giọng ca trữ tình nổi bật của làng nhạc Việt đến hình ảnh người phụ nữ kín tiếng nhưng giàu có bậc nhất, Hà Phương trở thành nhân vật đặc biệt của showbiz. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cuộc sống cùng nhan sắc của cô vẫn luôn là đề tài khiến công chúng tò mò và ngưỡng mộ.
