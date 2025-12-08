Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera

Gia đình Hà Phương còn có phi cơ riêng, trực thăng, du thuyền và nhiều tiện nghi xa xỉ khác phục vụ cho việc đi lại. Đáng chú ý nhất là nhà hát Opera được xây dựng ngay trong biệt thự để cô luyện thanh. Theo lời Hà Phương, khu vực này rộng đến mức cô thậm chí không biết chồng đã hoàn thành nhà hát từ lúc nào.