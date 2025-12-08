Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera

08-12-2025 - 10:43 AM | Lifestyle

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống xa hoa, nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam còn ghi dấu bằng nhan sắc ngọt ngào đặc trưng.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 2.

Hà Phương sinh năm 1972 tại TP.HCM trong gia đình có truyền thống nghệ thuật có hai chị là ca sĩ đình đám Minh Tuyết, Cẩm Ly. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ khả năng ca hát và sớm theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Giai đoạn cuối những năm 1990, Hà Phương là một trong những gương mặt quen thuộc của dòng nhạc trữ tình – dân ca, sở hữu chất giọng ngọt ngào và phong cách nhẹ nhàng.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 3.

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, cô quyết định sang Mỹ định cư vào năm 2000. Cuộc sống rẽ sang trang mới sau khi cô kết hôn cùng doanh nhân nổi tiếng Chính Chu, người đang hoạt động mạnh trong lĩnh vực tài chính tại phố Wall. Từ đây, Hà Phương gần như rút khỏi showbiz để ưu tiên gia đình và công việc kinh doanh.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 4.

Cuộc sống của vợ chồng Hà Phương tại Mỹ khiến truyền thông không khỏi choáng ngợp. Cả hai sở hữu căn penthouse rộng gần 1.400 m² tại Trump World Tower – New York, nằm trên tầng 89–90 với hơn 30 phòng, được ví như một cung điện giữa Manhattan. Ngoài căn hộ triệu đô này, họ còn nắm trong tay nhiều biệt thự và khu nhà có diện tích khổng lồ đến mức phải di chuyển bằng ô tô bên trong.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 5.
Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 6.

Gia đình Hà Phương còn có phi cơ riêng, trực thăng, du thuyền và nhiều tiện nghi xa xỉ khác phục vụ cho việc đi lại. Đáng chú ý nhất là nhà hát Opera được xây dựng ngay trong biệt thự để cô luyện thanh. Theo lời Hà Phương, khu vực này rộng đến mức cô thậm chí không biết chồng đã hoàn thành nhà hát từ lúc nào.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 7.

Dù sống trong nhung lụa, Hà Phương vẫn được biết đến với tính cách kín đáo và lối sống nhẹ nhàng. Cô tích cực hoạt động từ thiện. Cô từng âm thầm hỗ trợ chi phí đưa thi hài nghệ sĩ Anh Vũ về nước, cùng nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em và người nghèo.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 8.
Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 9.
Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 10.

Không chỉ gây chú ý bởi sự giàu có, Hà Phương còn ghi dấu bằng nhan sắc ngọt ngào đặc trưng. Ở tuổi ngoài 50, cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng, thanh tú và phong thái sang trọng.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 11.

Nhiều người nhận xét Hà Phương là gương mặt khả ái nhất trong ba chị em, sở hữu nét đẹp mềm mại, đậm chất Á Đông. Sự kín đáo, nền nã của cô tạo nên cảm giác gần gũi, trái ngược với cuộc sống xa hoa mà cô đang sở hữu.

Nhan sắc ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu 35 nghìn tỷ, đi phi cơ riêng, biệt thự có cả nhà hát Opera- Ảnh 12.

Từ một trong những giọng ca trữ tình nổi bật của làng nhạc Việt đến hình ảnh người phụ nữ kín tiếng nhưng giàu có bậc nhất, Hà Phương trở thành nhân vật đặc biệt của showbiz. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cuộc sống cùng nhan sắc của cô vẫn luôn là đề tài khiến công chúng tò mò và ngưỡng mộ.

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam"

Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" Nổi bật

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33 Nổi bật

Quá khứ được giấu kỹ của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Quá khứ được giấu kỹ của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

10:40 , 08/12/2025
15 ngày ở Việt Nam, 2 khách Tây gây choáng với số bánh mì và cà phê trứng "ăn dữ dội" không tưởng

15 ngày ở Việt Nam, 2 khách Tây gây choáng với số bánh mì và cà phê trứng "ăn dữ dội" không tưởng

10:40 , 08/12/2025
10 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Kim Tuyến - Phương Anh Đào out top, hạng 1 nhan sắc trên cả tuyệt vời

10 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Kim Tuyến - Phương Anh Đào out top, hạng 1 nhan sắc trên cả tuyệt vời

10:17 , 08/12/2025
Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²

09:58 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên