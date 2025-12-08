Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²

08-12-2025 - 09:58 AM | Lifestyle

Cuộc sống của mỹ nhân này khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Đỗ Thị Hải Yến (sinh năm 1982) là nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với các tác phẩm như: Người Mỹ trầm lặng, Cánh đồng bất tận, Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cha và con...

Đến thời điểm hiện tại, Hải Yến vẫn là nữ diễn viên Việt hiếm hoi đóng chính trong phim Hollywood. Cột mốc đáng nhớ ấy đến vào năm 2001, khi cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để hóa thân thành Phượng - nữ chính trong Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce. Bộ phim có sự góp mặt của hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser, góp phần đưa nữ diễn viên 19 tuổi khi ấy trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế và đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Hải Yến.

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 1.
Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 2.

Đỗ Thị Hải Yến từng gây chấn động khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Hollywood

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 3.

Tạo hình của cô và tài tử Brendan Fraser trong phim "Người Mỹ thầm lặng"

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Hải Yến nên duyên cùng doanh nhân Việt kiều và tổ chức đám cưới vào năm 2012 tại khuôn viên Đại học Dược Hà Nội. Hôn lễ được chuẩn bị cầu kỳ, kéo dài suốt 6 giờ và tiêu tốn đến vài tỷ đồng với số lượng khách mời giới hạn, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 người con. Tổ ấm nhỏ của gia đình càng gây chú ý hơn khi tọa lạc trong căn biệt thự rộng 2.000m² tại Thủ Đức, TP.HCM - không gian sống được đánh giá là sang trọng và đầy tính nghệ thuật.

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 4.

Trong một dịp mời bạn bè dự tiệc Xuân tại gia, vài góc trong biệt thự 2.000m² của vợ chồng Hải Yến được hé lộ, ai ngắm nhìn cũng cảm thấy hút mắt bởi sự xa hoa tinh tế

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 5.

Trong không gian sống rộng rãi, nữ diễn viên khéo léo bày trí nhiều tiểu cảnh để bạn bè chụp hình Tết. Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, góc nào cũng có thể trở thành “phim trường” thu nhỏ đúng ý muốn của gia chủ, vừa sang trọng vừa đậm không khí Xuân

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 6.

Vợ chồng nữ diễn viên đặc biệt yêu thích cây cảnh, vì vậy không gian quanh biệt thự được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, mang lại cảm giác trong lành và thư thái

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 7.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của căn biệt thự là khu vườn Le Jardin mang phong cách Pháp, được vợ chồng Hải Yến chăm chút tỉ mỉ. Không gian này phủ đầy những loài hoa nhập khẩu cao cấp như tuyết mai, mai Nhật, đào phai, đào đỏ, huệ tứ phương, trà my, thanh liễu, thiên nga, tulip…

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 8.

Gây ấn tượng hơn cả phải kể đến phòng tranh đắt giá của gia đình nữ diễn viên

Trên mạng xã hội, Hải Yến thường xuyên chia sẻ một vài góc trong không gian sống, tiêu biểu là phòng khách và khu bếp. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy khu vực tiếp khách trong biệt thự vô cùng rộng rãi, nội thất được sắp đặt tinh tế và toát lên hơi thở nghệ thuật. Trong khi đó, khu bếp mang hơi hướng hiện đại và tiện nghi; đây cũng là nơi vợ chồng Hải Yến thường xuyên mời bạn bè đến quây quần trong những bữa tiệc ấm cúng tại gia.

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 9.

Phòng khách trong biệt thự cực kỳ rộng rãi, nội thất được bài trí tinh tế, đậm dấu ấn nghệ thuật

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 10.

Không gian phòng khách thường được trang hoàng lộng lẫy vào các dịp lễ Tết, Noel

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 11.

Khu vực bếp núc được Hải Yến nhiều lần cho "lên sóng" vì đây là nơi gia đình cô và bạn bè thường xuyên quây quần trong những bữa tiệc tại gia

Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²- Ảnh 12.

Một góc trong không gian ăn uống của gia đình Hải Yến. Tại đây được bài trí đẹp mắt với bộ bàn ăn dài, những bình hoa tươi, đèn trần tinh xảo và bức tranh nghệ thuật.

Tổng hợp

Nam nghệ sĩ đình đám một thời: Ở biệt thự 700m2, U60 vẫn “mong được báo tin lên xe hoa với khán giả”

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam"

Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" Nổi bật

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33

Chiêm ngưỡng dàn Hoa hậu 'đỉnh nóc, kịch trần' của Thái Lan cầm biển dẫn đoàn trong Lễ khai mạc SEA Games 33 Nổi bật

Đặng Thu Thảo hiếm hoi lộ diện trong đám cưới Tiên Nguyễn: Nhan sắc này xứng danh "thần tiên tỷ tỷ"!

Đặng Thu Thảo hiếm hoi lộ diện trong đám cưới Tiên Nguyễn: Nhan sắc này xứng danh "thần tiên tỷ tỷ"!

09:55 , 08/12/2025
Lamborghini Temerario trở nên 'dữ' hơn nhờ gói nâng cấp ngoại thất mới

Lamborghini Temerario trở nên 'dữ' hơn nhờ gói nâng cấp ngoại thất mới

09:47 , 08/12/2025
Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" vì ngoại hình như 2 giọt nước, đã về đại lý

Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" vì ngoại hình như 2 giọt nước, đã về đại lý

09:21 , 08/12/2025
Điều Hà Tăng luôn giữ kín bấy lâu nay

Điều Hà Tăng luôn giữ kín bấy lâu nay

09:20 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên