Nữ diễn viên Việt duy nhất đóng chính phim Hollywood ở biệt thự 2.000m²

Đỗ Thị Hải Yến (sinh năm 1982) là nữ diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi của cô gắn liền với các tác phẩm như: Người Mỹ trầm lặng, Cánh đồng bất tận, Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cha và con...

Đến thời điểm hiện tại, Hải Yến vẫn là nữ diễn viên Việt hiếm hoi đóng chính trong phim Hollywood. Cột mốc đáng nhớ ấy đến vào năm 2001, khi cô vượt qua hơn 2.000 ứng viên để hóa thân thành Phượng - nữ chính trong Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce. Bộ phim có sự góp mặt của hai tài tử Michael Caine và Brendan Fraser, góp phần đưa nữ diễn viên 19 tuổi khi ấy trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế và đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Hải Yến.

Đỗ Thị Hải Yến từng gây chấn động khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Hollywood

Tạo hình của cô và tài tử Brendan Fraser trong phim "Người Mỹ thầm lặng"

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Hải Yến nên duyên cùng doanh nhân Việt kiều và tổ chức đám cưới vào năm 2012 tại khuôn viên Đại học Dược Hà Nội. Hôn lễ được chuẩn bị cầu kỳ, kéo dài suốt 6 giờ và tiêu tốn đến vài tỷ đồng với số lượng khách mời giới hạn, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và 3 người con. Tổ ấm nhỏ của gia đình càng gây chú ý hơn khi tọa lạc trong căn biệt thự rộng 2.000m² tại Thủ Đức, TP.HCM - không gian sống được đánh giá là sang trọng và đầy tính nghệ thuật.

Trong một dịp mời bạn bè dự tiệc Xuân tại gia, vài góc trong biệt thự 2.000m² của vợ chồng Hải Yến được hé lộ, ai ngắm nhìn cũng cảm thấy hút mắt bởi sự xa hoa tinh tế

Trong không gian sống rộng rãi, nữ diễn viên khéo léo bày trí nhiều tiểu cảnh để bạn bè chụp hình Tết. Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, góc nào cũng có thể trở thành “phim trường” thu nhỏ đúng ý muốn của gia chủ, vừa sang trọng vừa đậm không khí Xuân

Vợ chồng nữ diễn viên đặc biệt yêu thích cây cảnh, vì vậy không gian quanh biệt thự được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, mang lại cảm giác trong lành và thư thái

Một trong những điểm nhấn nổi bật của căn biệt thự là khu vườn Le Jardin mang phong cách Pháp, được vợ chồng Hải Yến chăm chút tỉ mỉ. Không gian này phủ đầy những loài hoa nhập khẩu cao cấp như tuyết mai, mai Nhật, đào phai, đào đỏ, huệ tứ phương, trà my, thanh liễu, thiên nga, tulip…

Gây ấn tượng hơn cả phải kể đến phòng tranh đắt giá của gia đình nữ diễn viên

Trên mạng xã hội, Hải Yến thường xuyên chia sẻ một vài góc trong không gian sống, tiêu biểu là phòng khách và khu bếp. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy khu vực tiếp khách trong biệt thự vô cùng rộng rãi, nội thất được sắp đặt tinh tế và toát lên hơi thở nghệ thuật. Trong khi đó, khu bếp mang hơi hướng hiện đại và tiện nghi; đây cũng là nơi vợ chồng Hải Yến thường xuyên mời bạn bè đến quây quần trong những bữa tiệc ấm cúng tại gia.

Phòng khách trong biệt thự cực kỳ rộng rãi, nội thất được bài trí tinh tế, đậm dấu ấn nghệ thuật

Không gian phòng khách thường được trang hoàng lộng lẫy vào các dịp lễ Tết, Noel

Khu vực bếp núc được Hải Yến nhiều lần cho "lên sóng" vì đây là nơi gia đình cô và bạn bè thường xuyên quây quần trong những bữa tiệc tại gia

Một góc trong không gian ăn uống của gia đình Hải Yến. Tại đây được bài trí đẹp mắt với bộ bàn ăn dài, những bình hoa tươi, đèn trần tinh xảo và bức tranh nghệ thuật.

