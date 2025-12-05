Nam nghệ sĩ đình đám một thời: Ở biệt thự 700m2, U60 vẫn “mong được báo tin lên xe hoa với khán giả”

Cát-xê vài chục cây vàng, đưa hết cho mẹ giữ

Lý Hùng là gương mặt nổi bật của dòng phim “mỳ ăn liền” thập niên 1990, từng được xem là “hoàng tử trong mơ” của nhiều khán giả nữ nhờ ngoại hình điển trai, nam tính và khả năng võ thuật.

Chuyên trang Đời sống & Pháp luật viết, Lý Hùng được ghi nhận là nam diễn viên đóng nhiều phim nhất Việt Nam, từng được kỷ lục Guinness xác lập về số vai chính. Anh nổi tiếng với hàng loạt các phim như: Phạm Công Cúc Hoa, Nước Mắt Học Trò, Người Không Mang Họ, Võ Sĩ Bất Đắc Dĩ...

Thời kỳ hoàng kim, mỗi năm Lý Hùng tham gia hàng chục phim, cát-xê mỗi phim chiếu rạp thời đó lên tới vài chục cây vàng.

Chia sẻ trên báo Vietnamnet mới đây, Lý Hùng xác nhận, nếu so với thời giá hiện nay thì ngày xưa, mỗi vai diễn anh được nhà làm phim trả 5-10 tỷ đồng/vai. Số tiền này đủ để sắm 1 chiếc ô tô xịn hay thậm chí mua nhà, tậu cơ ngơi mới.

Dù kiếm nhiều tiền, Lý Hùng không có thói quen chi tiêu, ăn xài hoang phí. Hoàn thành mỗi dự án, anh gửi hết cát-xê cho mẹ giữ. Mẹ anh lại dùng tiền đó đầu tư kinh doanh bất động sản, đồ gỗ, nội thất và rất phát triển.

Lý Hùng thời trẻ.

Ở biệt thự 700 m2, phòng riêng như khách sạn 5 sao

Nhờ vậy mà ở tuổi U60, dù ít hoạt động nghệ thuật nhưng nam nghệ sĩ đình đám một thời vẫn có cuộc sống dư dả. Hiện tại Lý Hùng cùng mẹ và em gái đang sống trong căn biệt thự xa hoa nằm trong khu dân cư yên tĩnh ở quận Tân Bình, TP.HCM. Biệt thự gồm một trệt và 2 lầu, sân thượng với tổng diện tích sàn là 700 m2.

Căn biệt thự này do chính Lý Hùng lên ý tưởng trang trí, thiết kế toàn bộ nội thất. Công trình được xây dựng trong 1 năm mới hoàn thành.

Nam nghệ sĩ sinh năm 1969 chia sẻ trên tờ tạp chí Tri Thức – Znews rằng, mảnh đất này này mua từ hơn 20 năm trước, khi còn là ruộng lúa, giờ là khu đô thị sầm uất ở TPHCM.

Không gian sống của Lý Hùng rất hiện đại. Anh không làm tầng hầm để xe vì sợ ngập nước. Thay vào đó, anh đặt mua từ Mỹ cầu nâng xe đủ chỗ cho 2 xe hơi.

Toàn bộ tầng 2 là phòng ngủ của Lý Hùng, diện tích hơn 100 m2, được nhận xét như như khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi và nội thất sang trọng.

"Mười năm trước tôi sang Hong Kong đóng phim, ở khách sạn 5 sao, tôi thích lắm và ao ước sẽ hiện thực hóa được trong ngôi nhà của mình", anh kể trên tạp chí Tri Thức.

Phòng riêng của Lý Hùng như khách sạn 5 sao với diện tích hơn 100 m2.

Anh có thú chơi nuôi chim cảnh.

Phòng ngủ hơn 100 m2 được Lý Hùng phân thành hai khu. Khu vực dành cho phòng tắm, tủ quần áo được lát và ốp đá, còn không gian phòng ngủ, anh làm sàn gỗ. Lối đi vào phòng ngủ là những bậc gỗ được rải sỏi trắng.

Phòng ngủ của anh cũng được trang bị quầy bar mini. Lý Hùng tâm sự bản thân không thích nhậu và không uống được nhiều nhưng thích sưu tầm rượu.

U60 vẫn mong được báo tin lên xe hoa cho khán giả

Dù cuộc sống sang chảnh, nhưng ở tuổi U60, nam nghệ sĩ đình đám một thời vẫn độc thân. Anh từng trải qua mối tình 4 năm với biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Việt là diễn viên Y Phụng. Sau mối tình không thành này, nam nghệ sĩ cực kỳ kín tiếng về đời tư.

Trong lần trả lời phỏng vấn của báo Vietnamnet mới đây, Lý Hùng cho hay anh vẫn mong có một tổ ấm, vợ con đề huề. Anh từng yêu, từng đổ vỡ và đến giờ vẫn độc thân. Dù vậy nam nghệ sĩ không buồn, không suy nghĩ tiêu cực mà hạnh phúc với những gì mình có.

U60 vẫn độc thân.

Dù vậy, anh vẫn chờ để gặp một người phụ nữ dễ thương, biết thấu hiểu để nên nên duyên vợ chồng. “Tôi rất mong 1 ngày gần đây sẽ sớm báo tin Lý Hùng lên xe hoa với khán giả. Tôi không vội vàng vì chờ đợi đã mấy chục năm, chờ thêm tý nữa cũng có sao đâu”, anh cho bày tỏ với Vietnamnet.

Dù ở tuổi U60 nhưng Lý Hùng vẫn giữ được phong độ, thần thái trẻ trung. Ngoài chế độ ăn kiêng, sinh hoạt đều độ, nam diễn viên dành 4-5 ngày trong tuần rèn luyện thân thể như chạy bộ, tập gym, bơi lội và luyện võ... Thói quen này được anh duy trì đều đặn suốt mấy chục năm qua.