Mỹ nhân duy nhất được Lý Hùng công khai yêu: Là "biểu tượng sexy", từng nhận cát-xê 15 cây vàng, 2 lần đò

Biểu tượng sexy thập niên 90, mỹ nhân duy nhất được Lý Hùng công khai yêu

Y Phụng, tên thật Nguyễn Mỹ Thể (sinh năm 1979), là con gái của cặp nghệ sĩ cải lương Minh Phụng – Kiều Tiên. Thừa hưởng truyền thống nghệ thuật, cô sớm bộc lộ năng khiếu ca hát với giọng hát lạ, phong cách bốc lửa, cuốn hút, ngoại hình xinh đẹp.

Hình ảnh gợi cảm, phóng khoáng giúp cô được mệnh danh “mỹ nhân gợi cảm nhất Việt Nam”, “biểu tượng sexy” của thập niên 1990. So với nhiều mỹ nhân cùng thời, cô có cá tính mạnh, thường xuất hiện với phong cách táo bạo và từng được gắn với các biệt danh như “kiều nữ nổi loạn”, “nữ hoàng ảnh lịch gợi cảm”.

Bỏ ngoài tai lời dị nghị, Y Phụng vẫn theo đuổi trang phục gợi cảm, khẳng định hình ảnh quyến rũ của mình.

Báo Thanh Niên Việt viết, không chỉ ca hát, Y Phụng còn thành công ở lĩnh vực điện ảnh. Cô trở thành gương mặt ăn khách khi liên tục đóng cặp cùng Lý Hùng trong các phim Riêng chỉ có anh, Đời vũ nữ, Bên dòng sông Trẹm…

Tờ Gia đình & Xã hội viết, Y Phụng từng nhận 3-4 phim cùng lúc, thuộc nhóm diễn viên có cát-xê cao nhất phim thị trường, có giai đoạn đạt 30 triệu đồng – tương đương 15 cây vàng thời điểm đó.

Cặp đôi Y Phụng – Lý Hùng khi ấy nổi tiếng ăn ý cả trên phim lẫn đời thường. Hai người từng có 4 năm yêu nhau. Cô là mỹ nhân duy nhất được Lý Hùng công khai yêu. Song cặp đôi chia tay vì “hết duyên” và áp lực tuổi tác.

Lý Hùng từng cho biết anh muốn dành thời gian cho gia đình và sự nghiệp, trong khi Y Phụng thừa nhận một phần lỗi thuộc về mình. Dù được nhiều phụ nữ theo đuổi, Lý Hùng vẫn được cô nhận xét là người chung tình. Mối tình của họ tan vỡ để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả.

Đầu những năm 2000, khi phim thị trường thoái trào, Y Phụng dần rút lui khỏi showbiz để tìm hướng đi mới. Năm 2005, cô sang Mỹ định cư sau khi lập gia đình. Dù xa quê, tên tuổi Y Phụng vẫn in đậm trong ký ức khán giả như biểu tượng quyến rũ táo bạo của màn ảnh Việt.

Báo Thanh Niên trích lời nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Những năm đầu ở xứ người, những ngày tết là tôi bay đi show khắp các tiểu bang ở nước Mỹ, châu Âu và cả châu Úc”.

Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, Y Phụng gần như rút lui khỏi showbiz và dành phần lớn thời gian cho gia đình, chồng con.

2 lần đò, U50 sống bình yên bên chồng con

Sau cuộc tình 4 năm với Lý Hùng, Y Phụng kết hôn và sang nước ngoài định cư, song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 7 năm. Thời gian này, cô sống kín tiếng, gần như rút khỏi làng giải trí.

Năm 2016, Y Phụng tái hôn với một doanh nhân Việt kiều. Cuộc sống hôn nhân lần thứ hai mang đến cho cô sự bình yên.

Năm 2018, ở tuổi gần 40, nữ diễn viên sinh con gái Paris, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Việc làm mẹ muộn khiến ngoại hình cô thay đổi hoàn toàn, song Y Phụng cho rằng hạnh phúc gia đình đã bù đắp tất cả.

Dù hạnh phúc viên mãn nhưng Y Phụng gần như chưa bao giờ nhắc về chồng với truyền thông. Chia sẻ về điều này, cô nói trên báo Thanh Niên: “Thứ nhất, vì chồng tôi không phải là nghệ sĩ. Thứ hai, ông xã của tôi không có liên quan đến showbiz nên không có lý do gì xuất hiện trên truyền thông.

Tính tình của tôi xưa nay cũng không thích nhắc đến chuyện tình cảm trên truyền thông. Ngoại trừ chuyện tình cảm của tôi và anh Lý Hùng vì anh ấy làm chung nghề với tôi. Đó là lý do chính đáng để chia sẻ với các bạn khán giả nếu họ muốn tìm hiểu”.

Sau khi có con, Y Phụng tận hưởng hạnh phúc giản dị bên gia đình nhỏ. Cô chia sẻ trên báo Thnh Niên rằng, cô không giỏi nấu nướng nên thường đặt món theo sở thích của hai mẹ con, ưu tiên chế độ ăn lành mạnh. Cuối tuần, cả gia đình dùng bữa tại các nhà hàng sang trọng.

Mặc dù cuộc sống dư dả, thoải mái nhưng biểu tượng sexy nhất thập niên 90 khẳng định, chồng cô không phải đại gia mà là người đàn ông bình dị, chăm chỉ và có trách nhiệm, luôn lo lắng để vợ con có cuộc sống đủ đầy.

Sau thời gian “phát tướng”, hiện tại mỹ nhân ngày nào đã lấy lại được vóc dáng. Ở tuổi U50, Y Phụng vẫn giữ phong cách gợi cảm. Cô chuộng trang phục trẻ trung, tôn vóc dáng và thẳng thắn thừa nhận nhiều lúc còn “sexy hơn ngày xưa”.

Để giữ sức khỏe, cô duy trì tập gym mỗi ngày, bơi lội và thường cùng gia đình nghỉ dưỡng ở các resort có hồ bơi hoặc biển riêng.

Trên trang cá nhân, Y Phụng thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường, khoe vóc dáng trong bikini hay đầm ôm sát. Dù tròn trịa hơn trước, cô vẫn giữ được nét quyến rũ phóng khoáng của “biểu tượng gợi cảm” một thời.