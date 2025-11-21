Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình thế đáng lo của nam tài tử Việt vỡ nợ 20 tỷ đồng

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam tài tử Quách Ngọc Ngoan không ghi nhận kết quả khả quan.

Sau 7 năm kể từ bộ phim “Người bất tử” của đạo diễn Victor Vũ, tài tử Quách Ngọc Ngoan mới tái xuất màn ảnh rộng với “Trái tim què quặt”. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển À cloche cœur của Pháp do đạo diễn Quốc Công thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Xuân Văn, Việt Hưng, Phạm Nhật Linh, Trần Nghĩa… 

Dù nhận được đánh giá khá tốt từ giới chuyên môn bởi kịch bản mới lạ, diễn xuất chắc tay của dàn sao, “Trái tim què quặt” lại chỉ thu về 791 triệu đồng sau 2 tuần công chiếu. Trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, doanh thu bộ phim này đạt mức 30 triệu đồng, tỷ lệ lấp đầy rạp chưa đến 5 vé/suất chiếu. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến 21h ngày 20/11, phim chỉ bán được 58 vé trên tổng số 40 suất chiếu trong ngày. 

Phim của Quách Ngọc Ngoan sớm rời rạp vì doanh thu ảm đạm (Ảnh: Box Office Vietnam)

Quách Ngọc Ngoan nhận được sự chú ý và lời khen về diễn xuất, nhưng sự trở lại của anh sau những biến cố đời tư vẫn không đủ sức hút để kéo doanh thu bộ phim. Nam tài tử tiết lộ anh đang góp mặt ở nhiều dự án như phim Tết “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn, phim “Thiên đường máu” về nạn buôn người của Hoàng Tuấn Cường và một số vai đang casting.

Nam tài tử đang tham gia nhiều dự án phim điện ảnh

Năm 2023, thông tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ 20 tỷ đồng do thua lỗ kinh doanh gây chú ý trên mạng xã hội. Sau đó, nam diễn viên sống kín tiếng, vắng bóng trong các hoạt động giải trí và không cập nhật trang cá nhân trong một khoảng thời gian dài. 

Quách Ngọc Ngoan cho biết phải làm nhiều công việc để có thêm thu nhập, vừa trang trải cuộc sống, vừa trả nợ. Giữa năm 2024, anh tham gia một bộ phim chiếu mạng nhưng không có hoạt động giao lưu, xuất hiện công khai trước khán giả.

Chia sẻ với truyền thông trong quá trình quảng bá “Trái tim què quặt”, nam diễn viên cho biết anh chưa trả hết số nợ, nhưng cuộc sống đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Quách Ngọc Ngoan hiện tại

Vai diễn ấn tượng của Quách Ngọc Ngoan trong bộ phim "Người bất tử"

Trước biến cố này, nam diễn viên từng tạo dấu ấn qua nhiều bộ phim có tiếng như Long thành cầm giả ca, Người bất tử, Cuộc chiến hoa hồng, Cát nóng, Tỷ phú chăn vịt… Anh từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình xuất sắc giải Mai Vàng 2014. 

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

