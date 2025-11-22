Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hòa Minzy liên tục làm một việc trong đêm

22-11-2025 - 09:54 AM | Lifestyle

Nữ ca sĩ Hoà Minzy vừa thông báo về hoạt động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung.

Mới đây, Hòa Minzy đã chuyển khoản ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân tỉnh Khánh Hòa đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. “Hoà Minzy xin được gửi tới bà con tỉnh Khánh Hoà một chút tấm lòng từ nơi xa! Mong bà con sớm vượt qua khó khăn này”, nữ ca sĩ viết.

Ngày 20/11, giọng ca sinh năm 1995 đã ủng hộ 100 triệu đồng để chia sẻ khó khăn cùng người dân tỉnh Đắk Lắk. Cô bộc bạch: “Hoà Minzy xin được chia sẻ cùng nhân dân Đắk Lắk, với tất cả những gì đã đang xảy ra mong bà con toàn tỉnh ngay trước mắt là được bình an, không một ai bị bỏ lại, không một ai mất tích hay bị thương. Làm ơn hãy an toàn bà con nhé”.

Hòa Minzy liên tục làm một việc trong đêm- Ảnh 1.
Hòa Minzy liên tục làm một việc trong đêm- Ảnh 2.

Hai giao dịch ngay trong đêm để kịp thời hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai của Hoà Minzy

Những bài đăng gần đây, Hoà Minzy thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan đến tình hình mưa lũ miền Trung cũng như gửi lời động viên đến đồng bào.

Trước đó, nữ nghệ sĩ đã ủng hộ số tiền 1,5 tỷ đồng cho đồng bào ảnh hưởng thiên tai. Hành động của Hoà Minzy nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả, cho thấy tinh thần tương thân tương ái, có trách nhiệm xã hội và hướng về cộng đồng của nữ nghệ sĩ.

Hòa Minzy liên tục làm một việc trong đêm- Ảnh 3.

Hòa Minzy liên tục làm một việc trong đêm- Ảnh 4.

Hòa Minzy liên tục làm một việc trong đêm- Ảnh 5.

Hoà Minzy gửi lời động viên và liên tục chia sẻ thông tin liên quan đến lũ lụt

Bên cạnh Hoà Minzy, nhiều nghệ sĩ cũng vừa chung tay quyên góp cho địa phương đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ miền Trung như ca sĩ Mỹ Tâm, Bùi Công Nam, hoa hậu Hương Giang, vợ chồng cầu thủ Quang Hải,...

Tình thế đáng lo của nam tài tử Việt vỡ nợ 20 tỷ đồng

Kim Linh

Phụ nữ số

