Nam NSƯT vừa sang Mỹ vài ngày đã về nước, ra thông báo

Cách đây vài hôm, NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ một clip quay lại cảnh anh ra sân bay về Mỹ thăm con trai. Tuy vậy, nam nghệ sĩ hiện đã trở về Việt Nam và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Kim Tử Long và trợ lý

Rất nhiều người quen đã ra sân bay đón Kim Tiểu Long, trong đó có cả các Youtuber. Dù lịch trình bay dày đặc nhưng nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, nhiều năng lượng.

Cô Linh trợ lý cũ và cũng là người mẹ thứ hai của Kim Tiểu Long cũng ra đón anh. Dù đã cao tuổi và sức yếu, nhưng cô Linh vẫn luôn đi theo Kim Tiểu Long mọi lúc mọi nơi (trừ lúc đi Mỹ) để chăm lo cho anh. Cô Linh không chồng con nên hiện ở luôn nhà của Kim Tiểu Long và được anh phụng dưỡng như mẹ ruột.

Tại sân bay, Kim Tiểu Long thông báo: "Hôm nay tôi về ngủ được một buổi, tới sáng mai phải ra Hà Nội, để họp mặt với fan vào ngày 21/11. Tới sáng ngày 22/11, tôi phải chạy về Hải Dương cũ (Hải Phòng) để hát. Chiều cùng ngày, tôi phải chạy về Hà Nội, tới rạp Đại Nam hát giao lưu cho một chương trình. Tôi thông báo về lịch trình của tôi như vậy. Tôi mới quen giờ bên Mỹ được vài hôm thì đã về nước. Thời tiết bên đó khá lạnh".

Qua lịch trình, có thể thấy thời gian gần đây, Kim Tiểu Long khá đắt show ngoài miền Bắc. Trong suốt năm qua, anh thường xuyên được mời ra miền Bắc hát show và phòng trà. Thậm chí, có một fan hâm mộ ở Hà Nội còn mời Kim Tiểu Long hát cho hội làng.

Ngoài ca hát, Kim Tiểu Long cũng kinh doanh khá thành công, kiếm nhiều tiền. Anh làm từ thiện khá nhiều, thường xuyên phát gạo tại quê Vĩnh Long cho bà con nông dân.

Kim Tiểu Long hiện ăn chay trường và có bàn thương hiệu đồ chay của riêng mình. Anh có mối quan hệ mật thiết với NSND Quế Trân, nghệ sĩ Bình Tinh. Nam nghệ sĩ thường ghé nhà hàng chay của NSND Quế Trân để ăn uống, trò chuyện.