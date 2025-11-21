Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSƯT vừa sang Mỹ vài ngày đã về nước, ra thông báo

21-11-2025 - 10:40 AM | Lifestyle

"Hôm nay tôi về ngủ được một buổi, tới sáng mai phải ra Hà Nội", Kim Tiểu Long nói.

Cách đây vài hôm, NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ một clip quay lại cảnh anh ra sân bay về Mỹ thăm con trai. Tuy vậy, nam nghệ sĩ hiện đã trở về Việt Nam và có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nam NSƯT vừa sang Mỹ vài ngày đã về nước, ra thông báo- Ảnh 1.

Kim Tử Long và trợ lý

Rất nhiều người quen đã ra sân bay đón Kim Tiểu Long, trong đó có cả các Youtuber. Dù lịch trình bay dày đặc nhưng nam nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh, nhiều năng lượng.

Cô Linh trợ lý cũ và cũng là người mẹ thứ hai của Kim Tiểu Long cũng ra đón anh. Dù đã cao tuổi và sức yếu, nhưng cô Linh vẫn luôn đi theo Kim Tiểu Long mọi lúc mọi nơi (trừ lúc đi Mỹ) để chăm lo cho anh. Cô Linh không chồng con nên hiện ở luôn nhà của Kim Tiểu Long và được anh phụng dưỡng như mẹ ruột.

Tại sân bay, Kim Tiểu Long thông báo: "Hôm nay tôi về ngủ được một buổi, tới sáng mai phải ra Hà Nội, để họp mặt với fan vào ngày 21/11. Tới sáng ngày 22/11, tôi phải chạy về Hải Dương cũ (Hải Phòng) để hát. Chiều cùng ngày, tôi phải chạy về Hà Nội, tới rạp Đại Nam hát giao lưu cho một chương trình. Tôi thông báo về lịch trình của tôi như vậy. Tôi mới quen giờ bên Mỹ được vài hôm thì đã về nước. Thời tiết bên đó khá lạnh".

Nam NSƯT vừa sang Mỹ vài ngày đã về nước, ra thông báo- Ảnh 2.

Qua lịch trình, có thể thấy thời gian gần đây, Kim Tiểu Long khá đắt show ngoài miền Bắc. Trong suốt năm qua, anh thường xuyên được mời ra miền Bắc hát show và phòng trà. Thậm chí, có một fan hâm mộ ở Hà Nội còn mời Kim Tiểu Long hát cho hội làng.

Ngoài ca hát, Kim Tiểu Long cũng kinh doanh khá thành công, kiếm nhiều tiền. Anh làm từ thiện khá nhiều, thường xuyên phát gạo tại quê Vĩnh Long cho bà con nông dân.

Kim Tiểu Long hiện ăn chay trường và có bàn thương hiệu đồ chay của riêng mình. Anh có mối quan hệ mật thiết với NSND Quế Trân, nghệ sĩ Bình Tinh. Nam nghệ sĩ thường ghé nhà hàng chay của NSND Quế Trân để ăn uống, trò chuyện.

Từng phải ăn mì gói cầm cự, con gái NSƯT Vũ Linh giờ sống sao?

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
NSƯT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm

Cuộc sống hôn nhân của chủ tịch CLB Hà Nội và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau 3 năm Nổi bật

Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam

Miền Bắc đã xuất hiện băng giá sớm: Không phải ở Fansipan, đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam Nổi bật

Phú bà Vbiz từng dạy học ở trường quân đội: Đối thủ một thời của Mỹ Tâm, nhan sắc tuổi 45 là đây sao

Phú bà Vbiz từng dạy học ở trường quân đội: Đối thủ một thời của Mỹ Tâm, nhan sắc tuổi 45 là đây sao

10:35 , 21/11/2025
Hà Anh Tuấn khiến mỹ nhân đẹp bậc nhất Vbiz “luỵ lên luỵ xuống”, ghen tuông ra mặt

Hà Anh Tuấn khiến mỹ nhân đẹp bậc nhất Vbiz “luỵ lên luỵ xuống”, ghen tuông ra mặt

10:29 , 21/11/2025
Động thái mới của Hương Giang

Động thái mới của Hương Giang

10:14 , 21/11/2025
Sago dương chi cam lộ gây sốt MXH Trung sắp tràn về Việt Nam: Nhìn thì mát lành, ăn vào mới thấy… hơi run

Sago dương chi cam lộ gây sốt MXH Trung sắp tràn về Việt Nam: Nhìn thì mát lành, ăn vào mới thấy… hơi run

10:06 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên