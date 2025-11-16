Nữ NSƯT 80 tuổi xuất hiện đầy khí chất, chiếm trọn spotlight trên sàn diễn thời trang

Tối 15/11, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025 diễn ra tại Hà Nội, nhà thiết kế Cao Minh Tiến đã chính thức giới thiệu bộ sưu tập (BST) mới mang tên “Kẻ mộng du”. Sự xuất hiện của BST nhanh chóng tạo nên bất ngờ lớn khi đưa khán giả vào một không gian thị giác giàu cảm xúc, nơi những giá trị truyền thống được hòa quyện tinh tế với hơi thở của thời trang đương đại.

Ngay từ giây phút mở màn, sân khấu trở nên đặc biệt khi chính NTK Cao Minh Tiến thể hiện ca khúc “Ing lả ơi”. Màn trình diễn bất ngờ này khiến toàn bộ khán phòng thích thú, đồng thời tạo điểm nhấn cảm xúc mạnh mẽ, mở ra một đêm diễn đậm chất nghệ thuật.

BST “Kẻ mộng du” gồm hơn 50 mẫu trang phục, gây ấn tượng từ những thiết kế đầu tiên. Lớp chất liệu được chồng xếp khéo léo, bảng màu hài hòa cùng cách xử lý các họa tiết văn hóa mang đậm bản sắc Tây Bắc đã tạo nên sắc thái riêng cho BST. Kỹ thuật ghép vải thủ công – một di sản văn hóa của đồng bào dân tộc – tiếp tục được NTK khai thác nhuần nhuyễn, mang đến vẻ đẹp vừa lạ mắt, vừa giàu chiều sâu nghệ thuật.

Song song đó, sự kết hợp giữa chất liệu gấm truyền thống, kỹ thuật thêu đính tỉ mỉ và nghệ thuật sơn mài được ứng dụng tinh tế, giúp mỗi thiết kế trở nên gần gũi mà vẫn mới mẻ. Ở BST này, tinh thần dân tộc được đặt ở vị trí trung tâm, trở thành nguồn dẫn dắt cảm hứng xuyên suốt. Mỗi bộ trang phục như mang hơi thở hội họa, gợi cảm giác về một “kẻ mộng du” đang bước giữa miền sáng tạo đầy bay bổng nhưng cũng rất bản lĩnh.

NTK Cao Minh Tiến

Show diễn thu hút sự chú ý khi quy tụ 50 người mẫu thuộc nhiều độ tuổi khác nhau. Đáng chú ý là sự góp mặt của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như: diễn viên Tuấn Tú, Thu Quỳnh, Tú Oanh, Thanh Hương, Quang Anh, Bảo Hân, Sỹ Hưng, Vũ Tuấn Việt, ca sĩ Tuấn Cry… Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, người mẫu Huỳnh Tú Anh, Á hậu chuyển giới Minh Anh cùng nhiều gương mặt người mẫu chuyên nghiệp khác.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động nhất của đêm diễn là khi nữ nghệ sĩ Kim Xuyến xuất hiện trên sàn runway. Dù đã 80 tuổi, bà vẫn giữ được phong thái tự tin và khí chất nghệ sĩ nổi bật. Hình ảnh ấy truyền tải trọn vẹn tinh thần của BST: thời trang dành cho mọi lứa tuổi, phá vỡ giới hạn về tuổi tác và khẳng định tính bao dung của nghệ thuật.

Từ nhiều mùa thời trang trước, NTK Cao Minh Tiến luôn được giới mộ điệu trông đợi nhờ khả năng kể chuyện bằng ngôn ngữ thời trang. Anh từng gây dấu ấn với những BST mang đậm chất liệu dân gian: quan họ Bắc Ninh trong “Đủng Đỉnh”, văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu trong “Thoải Mộng”, hay vẻ đẹp núi rừng Tây Bắc được tái hiện độc đáo trong “Ẳn Xư Mờ Ấy O”.

NSƯT Kim Xuyến

“Kẻ mộng du” tiếp tục phát triển mạch sáng tạo này, nhưng với một tinh thần phóng khoáng và giàu tính thử nghiệm hơn. Sự hoang dại, bí ẩn và đôi khi khó nắm bắt của các thiết kế được thể hiện qua cấu trúc trang phục và cách xử lý chất liệu tinh vi. Ở mỗi mẫu, người xem dễ dàng nhận thấy dụng công trong từng chi tiết – từ chiết nếp, cắt ghép, thêu đính cho tới các điểm nhấn bất ngờ được bố trí có chủ ý.

Toàn bộ BST như một hành trình cảm xúc, nơi nhà thiết kế để “kẻ mộng du” rong ruổi giữa vùng đất văn hóa, mang theo những nét đẹp Việt Nam để kể lại bằng ngôn ngữ thời trang hiện đại. Dù khai thác mãnh liệt yếu tố truyền thống, Cao Minh Tiến không bó hẹp trong hình ảnh hoài cổ mà luôn tìm cách thổi vào đó hơi thở đương đại, giúp các thiết kế vừa có tính ứng dụng vừa mang giá trị nghệ thuật cao.

Điểm mạnh của “Kẻ mộng du” nằm ở cách NTK dung hòa được hai thế giới: một bên là di sản văn hóa dân tộc, một bên là tinh thần của thời trang quốc tế. Việc sử dụng chất liệu truyền thống như gấm, thổ cẩm, kỹ thuật ghép vải… được thể hiện vừa đủ, tiết chế, không rườm rà nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp bản địa. Kết hợp cùng đó là phong dáng hiện đại, độ rộng – dài được điều chỉnh phù hợp xu hướng, giúp BST tiến gần hơn với thị trường thời trang cao cấp.

Mỗi thiết kế là một lát cắt của câu chuyện chung: hành trình của một người nghệ sĩ đang miên man trong giấc mộng sáng tạo. Cảm xúc ấy được truyền tới khán giả qua từng chuyển động của người mẫu trên sàn diễn, qua ánh sáng, âm nhạc và bối cảnh được dàn dựng công phu.