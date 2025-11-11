Nữ NSƯT 48 tuổi: "Không có bước ngoặt đó có khi giờ tôi đã lấy chồng, đẻ mấy đứa con"

Mới đây, chương trình Vietnam Interviews đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Trung Dũng và nghệ sĩ ưu tú Cát Tường.



Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Cát Tường nói về việc đột ngột rời khỏi showbiz cách đây hơn 20 năm khi đang trên đà thành công sự nghiệp với giải Tiếng hát Truyền hình.

Cô nói: "Nhiều khi phải có sự việc đó thì giờ mới có nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Nếu không có bước ngoặt đó có khi giờ tôi đã lấy chồng, đẻ mấy đứa con hoặc có thể là Việt kiều hồi hương hay là ca sĩ Cát Tường.

Nếu tôi theo con đường ca hát hồi đó, sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu tôi nổi tiếng, tôi sẽ tiếp tục theo nghề. Nhưng nếu tôi không nổi tiếng, chắc tôi sẽ đi nước ngoài hoặc lấy chồng sinh con. Tôi nghĩ, khả năng cao là tôi sẽ đi nước ngoài chứ không còn hoạt động nghệ thuật nữa.

Ở thời đó, các ca sĩ thường chạy show khắp nơi, hát nhạc sống và tôi cũng vậy. Tôi nghĩ công việc này phù hợp với con người tôi. Tôi không phù hợp với khuôn khổ. Tôi cũng đi show, hát với ban nhạc sống trong suốt 5 năm trời.

Cát Tường thời trẻ

Tôi đang kiếm tiền ngon lành với nghề đi hát nhạc sống thì thị trường thay đổi. Ca sĩ không còn hát với ban nhạc sống nữa mà hát với đĩa. Tôi rất áp lực với việc hát như thế vì lúc lên hát không còn được cười nói, giao lưu cùng khán giả nữa, phải hát chỉn chu, xa cách khán giả.

Tôi cảm thấy căng thẳng, không còn thoải mái nữa. Tôi thấy nghề hát này không còn hợp với mình nữa.

Thế là tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu, từ bỏ cuộc chơi đi sang ngang luôn. Tuổi trẻ mà, thích gì làm nấy, đâu kịp suy nghĩ gì, cứ yêu là đi lấy chồng. Lấy chồng xong ở với nhau được dăm ba bữa thấy không ổn thì ly hôn, ở một mình tới giờ luôn. Câu chuyện chỉ có vậy thôi.

Nếu cho tôi quay trở lại thời điểm đó, chắc chắn tôi sẽ không rẽ sang ngang để đi lấy chồng như vậy vì cuộc đời tôi sinh ra để làm nghệ thuật. Chỉ là lúc đó tôi còn trẻ quá nên bồng bột. Trong một khoảnh khắc, tôi căng thẳng công việc, lại tình yêu tới nên chấp nhận luôn.

Lúc đó tôi mới 24 tuổi, bằng tuổi con tôi bây giờ, tự nhiên có một người đàn ông tới yêu thương, hứa hẹn thì tôi xuôi theo. Cá tính của tôi là mạnh mẽ, có chơi có chịu, dám làm dám chịu, thà bùng cháy còn hơn le lói. Khi ấy tôi bùng cháy theo ngọn lửa tình yêu nên đi theo nó, tới lúc vụt tắt thì đành chịu".