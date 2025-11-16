Nam NSƯT từ Mỹ về, bỏ biệt thự TP.HCM về quê trồng rau, nuôi cá

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại TP.HCM, Kim Tiểu Long sở hữu một biệt thự rộng lớn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ lại ngôi nhà và khu đất của cha mẹ ở quê để thi thoảng về chơi, thăm quê.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ những hình ảnh quay lại cảnh anh rời biệt thự ở TP.HCM để về quê Vĩnh Long sống. Đáng chú ý là nam nghệ sĩ tự tay trồng rau, nuôi cá tại khu vườn nhà rộng bạt ngàn của mình ở quê.

Mới sáng sớm ngủ dậy, Kim Tiểu Long đã ra bờ ao rộng trong vườn nhà để cho cá ăn. Anh nói: "Chỗ này nhiều cá lắm, đều là cá nuôi. Cá rô ở đây rất bự, nuôi nhiều. Sáng sớm hôm nay tôi cho cá ăn. Cá mà ăn như gà vậy, thả đồ ăn xuống là lao tới đớp. Ăn đi các con! Nhìn cá ăn mà tôi thấy mê.

Bây giờ tôi về quê nuôi cá, trồng rau cho vui chứ biết làm sao bây giờ. Cái mương này có từ thời tôi còn nhỏ xíu. Từ lúc tôi chưa sinh ra đã có cái mương này rồi. Ba má tôi mất hết rồi nhưng tôi vẫn giữ cái mương này lại để nuôi cá.

Tôi nhớ hồi nhỏ tôi còn tắm ở đây, rồi lội xuống tát nước để tưới cây. Nhà tôi ngày đó trồng cam, trồng dừa nên tôi tát nước liên tục. Hồi đó nhà tôi có vườn cam, giờ thành vườn mít.

Ở đây, còn có cá tai tượng sống lâu năm lắm rồi và to lắm".

Nói rồi, Kim Tiểu Long liên tục cho cá ăn một cách chuyên nghiệp, thành thạo. Cá trong ao được nuôi rất nhiều, còn quây thành từng ô để nuôi lấy sản lượng.

Vườn nhà Kim Tiểu Long rất rộng, ước chừng cá héc ta đất, trồng nhiều loại cây ăn trái và có kênh mương, ao nước cùng dừa mọc ven bờ, đậm chất miền Tây sông nước.

NSƯT Kim Tiểu Long là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam trong thập niên 90, được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, phong thái nam tính và giọng ca truyền cảm. Anh từng đoạt Huy chương Vàng giải triển vọng Trần Hữu Trang 2003 và Giải Mai Vàng 2005.

Hiện tại, Kim Tiểu Long đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, sau khi kết hôn lần hai và có con trai. Dù định cư ở nước ngoài, nam nghệ sĩ vẫn thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tham gia lưu diễn và các hoạt động nghệ thuật, cũng như làm từ thiện. Anh giữ cuộc sống giản dị, kín tiếng bên vợ con và có xu hướng hướng Phật, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Nam nghệ sĩ còn tích cực chia sẻ cuộc sống thường nhật, việc kinh doanh và những hoạt động nghệ thuật của mình qua các kênh trực tuyến để kết nối với khán giả trong nước.

Tại TP.HCM, Kim Tiểu Long sở hữu một biệt thự rộng lớn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ lại ngôi nhà và khu đất của cha mẹ ở quê để thi thoảng về chơi, thăm quê. Lần này, Kim Tiểu Long về khá lâu.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

