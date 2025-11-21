Phú bà Vbiz từng dạy học ở trường quân đội: Đối thủ một thời của Mỹ Tâm, nhan sắc tuổi 45 là đây sao

Hồ Quỳnh Hương là một trong những giọng ca nữ nổi bật nhất của Vpop từ cuối thập niên 1990 cho đến đầu những năm 2010. Với chất giọng cao vút, giàu cảm xúc và kỹ thuật thanh nhạc vững chắc, cô được giới chuyên môn và khán giả nhạc trẻ đánh giá cao. Sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, Hồ Quỳnh Hương sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc và từng theo học thanh nhạc bài bản từ khi còn trẻ.

Hồ Quỳnh Hương là một ca sĩ có học vấn "xịn sò" khi hai lần tốt nghiệp xuất sắc (danh hiệu thủ khoa) chuyên ngành thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (một lần vào năm 2002 khi trường còn là trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và lần thứ hai vào năm 2013 sau khi trường đã đổi tên thành Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Hồ Quỳnh Hương bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 1999 và giành giải Ca sĩ trẻ triển vọng. Sau đó cô được nhạc sĩ An Thuyên đặc cách vào học tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và được hát trên các sân khấu lớn, nhỏ tại Thủ đô.

Trong sự nghiệp, Hồ Quỳnh Hương được biết đến với hàng loạt bản hit đình đám, ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Những ca khúc như Có Nhau Trọn Đời, Honey, Anh, Hoang Mang… đều trở thành những bản ballad kinh điển, giúp cô được mệnh danh là “nữ hoàng ballad” của Vpop. Không chỉ sở hữu chất giọng truyền cảm, cô còn nổi bật với khả năng biểu diễn tinh tế, đưa cảm xúc bài hát đến khán giả một cách chân thật và sâu lắng.

Sau một thời gian dài hoạt động sôi nổi, Hồ Quỳnh Hương quyết định rút lui khỏi những sân khấu ca nhạc đông người để tập trung vào việc giảng dạy và truyền nghề. Hồ Quỳnh Hương từng được mời làm giảng viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cũng từng là giảng viên lớp tài năng đặc biệt của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Thiếu tướng, nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Trịnh - cựu Hiệu trưởng Trường Đại học VHTN Quân đội từng chia sẻ về lý do ông quyết định mời Hồ Quỳnh Hương trở thành giáo viên của lớp học tài năng đặc biệt: "Hồ Quỳnh Hương được mời giảng dạy vì cô hội tụ đầy đủ các tố chất của một ngôi sao giải trí, nhưng có nền tảng kiến thức xuất sắc.

Tại trường, cô có một quỹ tài năng mang tên Hồ Quỳnh Hương. Quỹ này cùng với ngân sách của nhà trường, dùng để khuyến khích và trao cho các học sinh đặc biệt học giỏi và có đạo đức tốt. Dù không còn hoạt động dày đặc trên các sân khấu lớn như trước, tên tuổi của cô vẫn được nhắc đến như một tượng đài của ballad Việt Nam, và vai trò giảng viên cũng giúp cô truyền lửa cho thế hệ ca sĩ trẻ.

Sau nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, Hồ Quỳnh Hương đã ở ngưỡng tứ tuần. Sau khoảng thời gian bị mang danh "thảm họa thẩm mỹ", nhan sắc của nữ ca sĩ đã có sự cải thiện đáng kể, song vẫn còn chút đơ cứng. Vẻ ngoài ngọt ngào ngày xưa gần như đã không còn. Dù vậy, người hâm mộ nhận xét Hồ Quỳnh Hương vẫn trẻ hơn tuổi thật, ngày càng rạng ngời kể từ khi kết hôn.

Quá khứ cạnh tranh “nảy lửa” với Mỹ Tâm, độ nổi tiếng bất phân thắng bại

Trong những năm 2000, Hồ Quỳnh Hương từng được xem là đối thủ trực tiếp của Mỹ Tâm, đặc biệt trên các bảng xếp hạng nhạc trẻ miền Bắc - miền Nam. Cả hai đều sở hữu giọng hát khỏe, phong cách biểu diễn cuốn hút và lượng fan đông đảo. Thời điểm đó, báo chí thường đặt họ cạnh nhau, so sánh khả năng tạo hit, kỹ thuật thanh nhạc và sức ảnh hưởng trong Vpop.

Những cuộc so kè này không chỉ thể hiện ở các bảng xếp hạng, mà còn ở sân khấu live. Cả Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm đều nổi tiếng với khả năng hát live cực tốt, tạo nên những buổi biểu diễn đầy cảm xúc, khiến khán giả phải tranh nhau so sánh. Một số chương trình âm nhạc thời đó còn ghi nhận việc fan của hai nữ ca sĩ chia phe, tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi về ai là giọng ca nữ số 1 thời điểm đó.

Tuy nhiên, dù được xem là đối thủ, Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm chưa từng xảy ra xung đột ngoài đời thực. Mối quan hệ nghề nghiệp đều dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Khi Mỹ Tâm ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng toàn quốc, sắp tới sẽ mở concert 40.000 người tại SVD Mỹ Đình. Hồ Quỳnh Hương thì lựa chọn con đường giảng dạy, đào tạo nhiều lớp thế hệ ca sĩ trong tương lai.

Trong những cuộc phỏng vấn gần đây, Hồ Quỳnh Hương cũng nhắc về giai đoạn đó với sự hoài niệm và tôn trọng đồng nghiệp: cô cho rằng cạnh tranh giúp cả hai hoàn thiện mình hơn, và khán giả là người được hưởng lợi nhiều nhất. Chính tinh thần chuyên nghiệp và thái độ nghiêm túc với nghề đã giúp Hồ Quỳnh Hương duy trì vị thế hạng A trong lòng công chúng, dù cô không chạy theo xu hướng ồn ào hay thị trường tạm thời.

Ngày nay, khi chuyển sang vai trò giảng dạy, Hồ Quỳnh Hương vẫn mang những trải nghiệm cạnh tranh đó vào lớp học. Cô nhấn mạnh với học trò rằng âm nhạc không chỉ là kỹ thuật mà còn là thái độ, sự kiên nhẫn và tinh thần cầu tiến, điều mà cô từng trải qua khi đứng trên sân khấu đối đầu với những tên tuổi cùng thời. Nhờ vậy, học trò của cô không chỉ học cách hát mà còn học cách trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, tự tin bước ra sân khấu và giữ vững phong độ trong bất kỳ môi trường nào.