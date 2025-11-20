Nữ diễn viên dính tin đồn cưới Lý Hùng, được chia tài sản: Là mẹ đơn thân, 49 tuổi cực nóng bỏng

Cuối tháng 2/2025, mạng xã hội lan truyền thông tin Minh Thư sắp cưới Lý Hùng sau khi xuất hiện bài đăng gọi cô là “cô dâu công khai” của nam tài tử, kèm ảnh hai người chụp chung.

Minh Thư sau đó chia sẻ lại bài viết và phủ nhận, cho biết mình “độc thân vui tính” và bị gán ghép vô cớ. Cô giải thích bức ảnh thực tế chỉ là hậu trường dự án phim “Quý cô tuổi Dần” mà hai người từng hợp tác nhiều năm trước.

Cụ thể, người đẹp sinh năm 1976 viết: “Đang độc thân vui tính cái, ép người ta lấy chồng ngang sương vậy luôn hả! Thời tới đỡ không kịp".

Minh Thư trẻ trung ở tuổi 49.

Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ trên báo Dân Trí rằng, cô được nhiều người theo đuổi nhưng chưa tìm được nửa phù hợp nên chọn sống độc thân. Cô cũng chia sẻ rằng khi trưởng thành, quan niệm về tình yêu thay đổi và hiện tại cô ưu tiên công việc hơn chuyện tình cảm.

Minh Thư định cư tại Mỹ từ năm 2014. Cô là mẹ đơn thân, tập trung nuôi con gái Bảo Ngọc và hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, thường xuyên chạy show để lo kinh tế. Thậm chí có giai đoạn cô từ chối lời mời đóng phim để ưu tiên nuôi con, dù vẫn nhớ phim trường nhưng chấp nhận hy sinh vì lựa chọn của mình.

Khi con đã lớn, cô tham gia lại một số dự án nhưng vẫn sắp xếp thời gian cho gia đình. Ngoài đi diễn, cô dành hết thời gian cho mẹ, con gái và bạn bè.

Nữ diễn viên nói trên báo Ngôi Sao về cuộc sống hiện tại của mình: “Ngoài con cái, niềm vui lớn nhất của tôi là âm nhạc. Tôi hay tụ tập bạn bè ăn uống, nghe nhạc, đôi khi "quẩy" để thư giãn đầu óc. Ở tuổi này, sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Tôi ưu tiên giữ tâm trạng ổn định để vóc dáng, gương mặt tươi trẻ”.

Nói thêm về cuộc sống ở Mỹ, Minh Thư cho biết, nếu trước đây cô có hai người giúp việc, một trợ lý và một tài xế thì qua Mỹ chỉ ba mẹ con bà cháu lo cho nhau. “Mẹ phụ tôi việc cơm nước, chăm con còn tôi quán xuyến tất cả, làm chỗ dựa cho mẹ và con gái”, nguồn Ngôi sao.

Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đưa con gái về Việt Nam du lịch và gặp gỡ bạn bè nghệ sĩ. Dù không hoạt động showbiz sôi nổi như trước, cô vẫn được khán giả quan tâm và yêu mến.

Cô giữ được sắc vóc trẻ trung, quyến rũ.

Hiện nữ diễn viên là trụ cột kinh tế trong gia đình, lo cho mẹ và con gái.

Ở tuổi 49 nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Trước nghi vấn thẩm mỹ, cô phủ nhận và hài hước cho rằng nếu “sửa”, cô muốn chỉnh tính cách hiền lành để đỡ bị bắt nạt.

Tâm sự với tờ Dân Trí, nữ diễn viên thẳng thắn: “Tôi không sửa gì hết. Nếu sửa, tôi sẽ sửa tính nết dịu dàng của tôi lại cho dữ lên chứ tôi hiền quá ai cũng muốn bắt nạt”.

Diễn viên Minh Thư sinh tại TP.HCM, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1995 và nổi bật nhờ vai cô gái làng chơi Hạnh trong phim Gái nhảy (2003).

Sau thành công này, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình như Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Quý cô tuổi Dần, Hương phù sa, đồng thời hoạt động quảng cáo và làm người mẫu nhờ vóc dáng gợi cảm.

Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Minh Thư kết hôn với một doanh nhân kém tuổi và chọn sống kín tiếng. Chỉ đến khi ly hôn và trở thành mẹ đơn thân, thông tin về đời sống hôn nhân của cô mới được chia sẻ. Hiện ở tuổi U50, cô vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ và có cuộc sống bình yên tại Mỹ.