Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối

Từ khi cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức năm 2013, nhiều Hoa, Á hậu đã bị doanh nhân Nawat Itsaragrisil thẳng tay tước danh hiệu, thu hồi vương miện vì vi phạm quy định, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp đầu tiên là người đẹp Anea Garcia, đăng quang ngôi vị Miss Grand International năm 2015 nhưng bị BTC tuyên bố tước vương miện chỉ sau vài tháng. Vụ việc gây xôn xao dư luận, chấn động các diễn đàn sắc đẹp vì những ồn ào, đấu tố giữa hai bên.

Khi đó, Phó Chủ tịch Miss Grand International Teresa Chaivisut khẳng định Anea Garcia chiến thắng hoàn toàn xứng đáng nhưng cô đã vi phạm loạt thỏa thuận đã cam kết, cũng như trọng trách được giao của một Hoa hậu đương nhiệm.

Anea Garcia được đánh giá chiến thắng thuyết phục nhưng bj tước vương miện chỉ sau vài tháng

Cụ thể, phía BTC cho biết đã sắp xếp các hoạt động theo lịch học của Anea Garcia, nhiều lần dời lịch, huỷ sự kiện, thay đổi các chuyến bay quốc tế. Miss Grand International tố người đẹp sinh năm 1994 luôn “khắt khe, đòi hỏi những thứ không được hứa hẹn hoặc không nằm trong hợp đồng đã ký, bao gồm cả việc đưa bà ngoại đến Bangkok sống cùng và yêu cầu dịch vụ bổ sung vô lý”.

Vương miện của Anea Garcia sau đó đã được trao cho Á hậu 1 người Úc Claire Elizabeth Parker. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin Anea Garcia chủ động trả lại vương miện do không hài lòng với cách làm việc của BTC, Tổ chức MGI ngay lập tức đáp trả bằng loạt bằng chứng cho thấy người đẹp đã nói dối và đòi hỏi quá nhiều yêu sách.

Anea Garcia trong thời gian đương nhiệm

Anea Garcia từng khẳng định bị BTC bỏ rơi một mình và gặp nguy hiểm tại nước ngoài. Về phía BTC, họ giải thích đã bố trí người đại diện hỗ trợ nàng hậu và đưa ra email Anea Garcia cho biết cô “cảm thấy tuyệt vời trong suốt chuyến đi”. “Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ và vé máy bay để chứng minh điều đó”, đại diện Miss Grand International cho biết.

Bên cạnh đó, tổ chức MGI tiết lộ yêu cầu của Anea Garcia về việc BTC chỉ được đăng tải hình ảnh cô cho phép, đồng thời phải liên hệ truyền thông xóa một video nàng hậu nói sai ngữ pháp tiếng Anh. BTC nói Anea Garcia không ít lần yêu cầu họ phải đặt vé cho cô về Mỹ để thăm gia đình và giải quyết chuyện học tập, sau đó trì hoãn việc quay trở lại Thái Lan.

Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut khẳng định Anea Garcia thường xuyên yêu cầu ứng tiền trước, vay giám đốc quốc gia của cuộc thi 7.000 USD và chưa hoàn trả.

Anea Garcia từng ấp ủ dự định trở lại đấu trường sắc đẹp

Sau những lùm xùm này, Anea Garcia không có nhiều hoạt động nổi bật và dần trở nên mờ nhạt với công chúng. Cô tập trung vào chăm sóc gia đình và sinh con.

Trước khi đăng quang Miss Grand International, Anea Garcia được đánh giá là người đẹp có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp khi giành ngôi vị cao nhất tại Miss Rhode Island USA 2015 và Á hậu 2 tại Miss USA 2015. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, sắc vóc ấn tượng với chiều cao 1m83. Kỹ năng trình diễn và phần thuyết trình của Anea Garcia tại chung kết cuộc thi Miss Grand International cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm 2023, Anea Garcia úp mở dự định quay lại đấu trường sắc đẹp thông qua Instagram cá nhân. Thông tin này gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Sau nhiều năm ở ẩn, người đẹp này đang làm một huấn luyện viên catwalk, chia sẻ bí quyết thi sắc đẹp trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail