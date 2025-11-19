Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối

19-11-2025 - 13:34 PM | Lifestyle

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối

Hoa hậu này là người đẹp đầu tiên bị Miss Grand International tước vương miện.

Từ khi cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) được tổ chức năm 2013, nhiều Hoa, Á hậu đã bị doanh nhân Nawat Itsaragrisil thẳng tay tước danh hiệu, thu hồi vương miện vì vi phạm quy định, không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp đầu tiên là người đẹp Anea Garcia, đăng quang ngôi vị Miss Grand International năm 2015 nhưng bị BTC tuyên bố tước vương miện chỉ sau vài tháng. Vụ việc gây xôn xao dư luận, chấn động các diễn đàn sắc đẹp vì những ồn ào, đấu tố giữa hai bên.

Khi đó, Phó Chủ tịch Miss Grand International Teresa Chaivisut khẳng định Anea Garcia chiến thắng hoàn toàn xứng đáng nhưng cô đã vi phạm loạt thỏa thuận đã cam kết, cũng như trọng trách được giao của một Hoa hậu đương nhiệm.

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối- Ảnh 1.

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối- Ảnh 2.

Anea Garcia được đánh giá chiến thắng thuyết phục nhưng bj tước vương miện chỉ sau vài tháng

Cụ thể, phía BTC cho biết đã sắp xếp các hoạt động theo lịch học của Anea Garcia, nhiều lần dời lịch, huỷ sự kiện, thay đổi các chuyến bay quốc tế. Miss Grand International tố người đẹp sinh năm 1994 luôn “khắt khe, đòi hỏi những thứ không được hứa hẹn hoặc không nằm trong hợp đồng đã ký, bao gồm cả việc đưa bà ngoại đến Bangkok sống cùng và yêu cầu dịch vụ bổ sung vô lý”.

Vương miện của Anea Garcia sau đó đã được trao cho Á hậu 1 người Úc Claire Elizabeth Parker. Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin Anea Garcia chủ động trả lại vương miện do không hài lòng với cách làm việc của BTC, Tổ chức MGI ngay lập tức đáp trả bằng loạt bằng chứng cho thấy người đẹp đã nói dối và đòi hỏi quá nhiều yêu sách.

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối- Ảnh 3.

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối- Ảnh 4.

Anea Garcia trong thời gian đương nhiệm

Anea Garcia từng khẳng định bị BTC bỏ rơi một mình và gặp nguy hiểm tại nước ngoài. Về phía BTC, họ giải thích đã bố trí người đại diện hỗ trợ nàng hậu và đưa ra email Anea Garcia cho biết cô “cảm thấy tuyệt vời trong suốt chuyến đi”. “Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ và vé máy bay để chứng minh điều đó”, đại diện Miss Grand International cho biết.

Bên cạnh đó, tổ chức MGI tiết lộ yêu cầu của Anea Garcia về việc BTC chỉ được đăng tải hình ảnh cô cho phép, đồng thời phải liên hệ truyền thông xóa một video nàng hậu nói sai ngữ pháp tiếng Anh. BTC nói Anea Garcia không ít lần yêu cầu họ phải đặt vé cho cô về Mỹ để thăm gia đình và giải quyết chuyện học tập, sau đó trì hoãn việc quay trở lại Thái Lan.

Phó Chủ tịch Teresa Chaivisut khẳng định Anea Garcia thường xuyên yêu cầu ứng tiền trước, vay giám đốc quốc gia của cuộc thi 7.000 USD và chưa hoàn trả.

Một Hoa hậu từng đăng quang Miss Grand gây sốc vì bị tước danh hiệu: BTC tố nợ tiền, tung bằng chứng nói dối- Ảnh 5.

Anea Garcia từng ấp ủ dự định trở lại đấu trường sắc đẹp

Sau những lùm xùm này, Anea Garcia không có nhiều hoạt động nổi bật và dần trở nên mờ nhạt với công chúng. Cô tập trung vào chăm sóc gia đình và sinh con.

Trước khi đăng quang Miss Grand International, Anea Garcia được đánh giá là người đẹp có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp khi giành ngôi vị cao nhất tại Miss Rhode Island USA 2015 và Á hậu 2 tại Miss USA 2015. Cô sở hữu gương mặt sắc sảo, sắc vóc ấn tượng với chiều cao 1m83. Kỹ năng trình diễn và phần thuyết trình của Anea Garcia tại chung kết cuộc thi Miss Grand International cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm 2023, Anea Garcia úp mở dự định quay lại đấu trường sắc đẹp thông qua Instagram cá nhân. Thông tin này gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Sau nhiều năm ở ẩn, người đẹp này đang làm một huấn luyện viên catwalk, chia sẻ bí quyết thi sắc đẹp trên mạng xã hội.

Theo Daily Mail

Kim Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn

Không phải Phú Quốc, Nha Trang, bãi biển Việt Nam này lên phim gây sốt: 50% khách quốc tế là người Hàn Nổi bật

Cận cảnh nhan sắc Á hậu SN 2004 vừa được “chọn mặt gửi vàng”, xuất hiện với vai trò đặc biệt tại Sapa

Cận cảnh nhan sắc Á hậu SN 2004 vừa được “chọn mặt gửi vàng”, xuất hiện với vai trò đặc biệt tại Sapa Nổi bật

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!

13:11 , 19/11/2025
Người xưa dặn kỹ: Trong nhà có 3 thứ này, phúc lộc dồi dào, con cháu 3 đời hưng thịnh

Người xưa dặn kỹ: Trong nhà có 3 thứ này, phúc lộc dồi dào, con cháu 3 đời hưng thịnh

13:00 , 19/11/2025
NSND Trần Hiếu hồi phục trí nhớ sau bạo bệnh

NSND Trần Hiếu hồi phục trí nhớ sau bạo bệnh

10:59 , 19/11/2025
Hòa Minzy kể chuyện giận Hương Giang, nay "ting ting" gần 300 triệu cho đàn chị không suy nghĩ!

Hòa Minzy kể chuyện giận Hương Giang, nay "ting ting" gần 300 triệu cho đàn chị không suy nghĩ!

10:48 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên