Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!

19-11-2025 - 13:11 PM | Lifestyle

Phiên toà xét xử vụ án kẹo Kera liên quan đến Thuỳ Tiên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Sáng 19/11, phiên xét xử vụ án kéo Kera liên quan đến Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và tập đoàn Chị Em Rọt được diễn ra tại TAND TP.HCM với sự quan tâm lớn từ dư luận. Từ lúc được áp giải đến toà cho đến khi ngồi chờ thủ tục, Thuỳ Tiên luôn đeo khẩu trang kín, giữ thái độ trầm lặng và liên tục cúi gằm mặt hướng mặt xuống.

Đến phần khai báo trước hội đồng xét xử, bị cáo được yêu cầu tháo khẩu trang để xác nhận nhân thân. Khoảnh khắc Thuỳ Tiên lộ mặt ngay lập tức gây chú ý. Khác với hình ảnh trước đây, Thuỳ Tiên xuất hiện với hình ảnh nhợt nhạt hơn, thần sắc vẫn giữ bình tĩnh để khai báo trước hội đồng xét xử. Gây chú ý nhất là khoảnh khắc Thuỳ Tiên nở nụ cười hiếm hoi từ đầu phiên xét xử.

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!- Ảnh 1.

Thuỳ Tiên cởi khẩu trang, khai báo trước hội đồng xét xử

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!- Ảnh 2.

Nụ cười hiếm hoi của Thuỳ Tiên (Nguồn: Thanh Niên)

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!- Ảnh 3.

Trước đó, cô đeo khẩu trang kín mít từ lúc được áp giải đến ngồi chờ phiên toà diễn ra

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!- Ảnh 4.

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!- Ảnh 5.

Biểu cảm xuyên suốt phiên toà của Thuỳ Tiên là cúi gằm mặt, mắt nhìn xuống

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội "Lừa dối khách hàng". Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Cô có vai trò góp vốn 30% và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ tổng doanh thu gần 18 tỷ đồng khi sản phẩm được bán ra hơn 135.000 hộp trong hơn ba tháng.

Trong phiên toà, Thuỳ Tiên cho biết, năm 2025, Công ty quản lí - Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - hưởng 30% lợi nhuận với các hợp đồng quảng cáo của bị cáo (trong đó có cả hợp đồng quảng cáo kẹo Kera).

Về vấn đề trách nhiệm công ty quản lý, Thuỳ Tiên cho biết, công ty sẽ có trách nhiệm ký hợp đồng thay cho bị cáo với các nhãn hàng khác, làm việc về mặt pháp lý, hợp đồng thay cho bị cáo. Người trực tiếp theo dõi cho bị cáo trong việc chạy chương trình là quản lý cũ và anh chị giám đốc công ty là bà Phạm Thị Kim Dung.

Khi được hỏi về việc ai là người tư vấn cho Thuỳ Tiên làm thủ tục để loại bỏ trách nhiệm từ người có cổ đông cao nhất sang người quảng cáo, bị cáo đã chững lại một lúc và cho biết: "Bị cáo nhận tư vấn nhiều nên không nhớ chính xác". Giọng Thuỳ Tiên run run vì hối hận khi tham gia vào dự án kẹo, gây ảnh hưởng sức khoẻ nhiều người cũng như sự nghiệp của mình.

Thuỳ Tiên chững lại khi được hỏi (Clip: Di Anh)

Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!- Ảnh 6.

Hình ảnh Thuỳ Tiên được áp giải đến toà án vào sáng nay

Hôm nay xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog

Theo Liên Hoa

Đời sống & pháp luật

Thuỳ Tiên

