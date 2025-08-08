Phim 'Chốt đơn' dùng AI thay hoa hậu Thùy Tiên: Cục Điện ảnh lên tiếng

Bộ phim gây tranh cãi với lựa chọn chưa từng có tiền lệ

Sau 4 tháng tạm hoãn vì những ồn ào cá nhân của diễn viên Nguyễn Thúc Thùy Tiên – người đảm nhận vai nữ chính, bộ phim điện ảnh "Chốt đơn!" chính thức ra mắt truyền thông vào chiều 4/8 tại TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì khép lại lùm xùm, tác phẩm lại tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận khi ê-kíp xác nhận đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế hoàn toàn hình ảnh và giọng nói của nữ chính – một lựa chọn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Đạo diễn Nam Cito nói về quyết định sử dụng AI để "cứu" phim

Tại buổi công chiếu, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito cùng đại diện nhà sản xuất cho biết họ đã mất hơn 200 ngày để “vá” lại bộ phim sau biến cố. Trong đó, hình ảnh của nữ chính được xử lý bằng AI sao cho vẫn giữ phảng phất một số đường nét của Thùy Tiên, trong khi toàn bộ giọng thoại được lồng tiếng mới. Dù một số cảnh quay được đánh giá là mượt mà về mặt kỹ thuật, không ít khán giả nhận xét nhân vật thiếu cảm xúc, đặc biệt ở những phân đoạn nội tâm – vốn là điểm nhấn của vai diễn.

Đạo diễn Nam Cito cho biết việc ứng dụng AI được khởi xướng bởi giám đốc sản xuất. Dù ban đầu cả ê-kíp đều lo ngại công nghệ sẽ khiến nhân vật trở nên “vô hồn”, kết quả thử nghiệm bất ngờ khả quan đã thúc đẩy họ lựa chọn phương án này. “Chúng tôi chỉ có một mục tiêu: giữ được tinh thần bộ phim và đưa nó ra rạp đúng như kế hoạch”, anh nói.

Phía nhà sản xuất cũng thừa nhận đây là lựa chọn "bất đắc dĩ nhưng tối ưu" trong hoàn cảnh đặc biệt. Giải pháp công nghệ không chỉ giúp giữ nguyên cốt truyện, bối cảnh, mà còn hạn chế tổn thất tài chính sau thời gian dài tạm hoãn.

Cục Điện ảnh lên tiếng, khẳng định không vi phạm pháp luật

Trước làn sóng tranh luận sau buổi công chiếu, ông Đặng Trần Cường – Cục trưởng Cục Điện ảnh – đã lên tiếng vào ngày 5/8, khẳng định rằng việc cấp phép cho phim "Chốt đơn!" được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Điện ảnh hiện hành.

Phim điện ảnh Chốt Đơn lao đao vì ồn ào của Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Theo ông Cường, Cục Điện ảnh đã tham vấn ý kiến từ các chuyên gia pháp lý và luật sư trước khi cấp phép, nhằm đảm bảo phim không xâm phạm quyền nhân thân, quyền hình ảnh hay bất kỳ điều khoản pháp luật nào. Việc xử lý vai diễn bằng công nghệ AI cũng không trái với các quy định hiện hành về kiểm duyệt nội dung.

“Chúng tôi đánh giá đây là bước đi tiên phong, táo bạo và thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo trong điện ảnh”, ông Cường nhận định. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của công nghệ AI trong sản xuất phim là xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, và các đơn vị Việt Nam cần chủ động thích ứng để không bị tụt hậu.

Ông Cường cũng viện dẫn Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, xem đây là định hướng quan trọng mà ngành điện ảnh cần hưởng ứng bằng các thử nghiệm sáng tạo – như trường hợp của "Chốt đơn!".

Trước câu hỏi giả định rằng: “Liệu Chốt đơn! có được ra rạp nếu không thay vai nữ chính bằng AI?”, ông Cường từ chối đưa ra phán đoán và nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý chỉ đánh giá dựa trên hồ sơ và sản phẩm thực tế, chứ không nhận định từ giả thiết. “Dù là vì tình huống phát sinh hay vì định hướng đổi mới, việc sử dụng AI thể hiện nỗ lực sáng tạo của nhà sản xuất. Và quan trọng nhất, là không vi phạm pháp luật”, ông nhấn mạnh.