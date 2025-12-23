Những trào lưu Giáng sinh đang khiến giới trẻ phát cuồng trên mạng xã hội

Mỗi mùa Giáng sinh đến, mạng xã hội lại rần rần những trào lưu mới mẻ do giới trẻ khởi xướng. Không chỉ dừng lại ở việc trang trí nhà cửa hay check-in cây thông Noel truyền thống, năm nay, gen Z còn khiến cộng đồng mạng thích thú với hàng loạt xu hướng sáng tạo, vừa độc lạ vừa đậm tinh thần lễ hội.

Từ cây thông được “trồng” bằng tin nhắn, Excel cho đến cách tặng quà kiểu mới hay những chiếc “áo len xấu xí có chủ ý”, tất cả đang tạo nên một bức tranh Giáng sinh sôi động, lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, Facebook và Instagram. Dưới đây là những trào lưu Giáng sinh đang khiến giới trẻ phát cuồng.

Cây thông Giáng sinh bằng tin nhắn

Một trong những trào lưu nổi bật nhất mùa Noel năm nay là tạo cây thông Giáng sinh bằng tin nhắn, xu hướng đang được chia sẻ rầm rộ trên TikTok. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tạo ra một cây thông mini được ghép hoàn toàn từ các đoạn text, ký tự và biểu tượng đầy màu sắc.

Cây thông Giáng sinh bằng tin nhắn độc lạ, bắt mắt.

Điểm khiến trào lưu này “gây sốt” nằm ở sự cá nhân hóa. Người dùng chỉ cần nhập tên mình và tên người nhận, viết tắt chữ cái đầu, hệ thống sẽ tự động “xếp hình” thành một cây thông độc đáo, kèm theo trái tim, ngôi sao và các chi tiết dễ thương. Không ít cư dân mạng thích thú chia sẻ rằng: “ Nhìn thì nhỏ thôi mà cảm giác ấm áp ghê”, hay “Cây thông tin nhắn nhưng đủ khiến người nhận mỉm cười cả ngày”.

Thay vì những lời chúc dài dòng, cây thông bằng tin nhắn trở thành cách gửi gắm tình cảm tinh tế, vừa sáng tạo vừa tiết kiệm thời gian. Nhiều bạn trẻ còn coi đây là “món quà tinh thần” không thể thiếu trong những ngày cận Giáng sinh, bởi chỉ cần một cú nhấp chuột là đã có thể mang không khí Noel đến cho bạn bè, đồng nghiệp hay người thương.

Clip: Hướng dẫn cách tạo cây thông noel bằng tin nhắn.

“Trồng” cây thông Noel trên Excel

Nếu cây thông bằng tin nhắn khiến cộng đồng mạng thích thú vì sự dễ thương, thì trào lưu tạo cây thông Giáng sinh bằng Excel lại gây bất ngờ bởi độ sáng tạo và… trình độ tin học. Mùa lễ hội năm nay, dân văn phòng và gen Z đang thi nhau “trồng” cây thông ngay trên bảng tính quen thuộc.

Những video hướng dẫn biến các ô Excel thành lưới pixel vuông vắn, rồi tô màu để tạo hình cây thông nhanh chóng đạt hàng trăm nghìn lượt xem. Từ những ô vuông xanh lá được sắp xếp khéo léo thành tán cây, phần gốc nâu đơn giản cho đến hiệu ứng “đèn LED nhấp nháy” bằng công thức ngẫu nhiên, tất cả khiến người xem không khỏi trầm trồ: “Không ngờ Excel khô khan cũng có ngày lung linh thế này”.

Khi dân văn phòng cũng bắt trend trào lưu Giáng sinh bằng cây thông excel.

Trên mạng xã hội, nhiều câu bình luận hài hước xuất hiện dày đặc như: “Dân văn phòng không ra ngoài chơi Noel thì tự mang Noel vào file Excel”; “Làm việc mà nhìn cây thông nhấp nháy thấy có động lực hẳn”. Không chỉ là trò vui, trào lưu này còn mang đến không khí lễ hội ngay tại bàn làm việc, giúp những ngày cuối năm bớt căng thẳng và khô khan.

Clip: Hướng dẫn cách tạo cây thông noel bằng Excel.

Tặng quà Giáng sinh kiểu "Small Gift Exchange"

Không chỉ sáng tạo trong cách trang trí, gen Z còn “bắt trend” cả cách tặng quà Giáng sinh. Gần đây, trào lưu mang tên “Small Gift Exchange” bất ngờ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành lựa chọn yêu thích trong các buổi họp mặt cuối năm.

Khác với kiểu tặng quà truyền thống, mỗi người chuẩn bị một món quà riêng, “Small Gift Exchange” lại tối giản hình thức nhưng tối đa trải nghiệm. Mỗi thành viên chuẩn bị một món quà nhỏ giống nhau, bỏ vào túi giấy đơn giản. Sau đó, các món quà được chia đều, để ai cũng nhận về nhiều món quà nhỏ xinh cùng lúc.

“Small Gift Exchange” là cách tặng các món quà giống nhau được chia đều cho từng thành viên.

Điều khiến giới trẻ thích thú chính là cảm giác bất ngờ được nhân lên. “Mở từng túi quà, món nào cũng bé xíu nhưng cộng lại thấy vui ghê”, một cư dân mạng chia sẻ. Các món quà không cần đắt tiền, nhưng phải dễ thương, hữu ích và mang tính thực tế cao, từ văn phòng phẩm, phụ kiện nhỏ cho đến đồ trang trí hay vật dụng gia đình.

Bên cạnh ý nghĩa trao tặng, “Small Gift Exchange” còn trở thành điểm nhấn cho những bức ảnh Giáng sinh tập thể. Hình ảnh cả nhóm cùng cầm những món quà đồng điệu nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, góp phần lan tỏa trào lưu này trên mạng xã hội.

Clip: Trào lưu tặng quà Giáng sinh "Small Gift Exchange" được gen Z ưa chuộng. (Nguồn: @crabthing12)

Trào lưu “Áo len xấu xí”

Một trào lưu khác không thể bỏ qua trong mùa Giáng sinh năm nay là “ugly sweater” nghĩa là áo len Giáng sinh xấu xí. Xu hướng này bắt nguồn từ phương Tây nhưng đã nhanh chóng được giới trẻ Việt Nam hưởng ứng, đặc biệt trên TikTok và Instagram.

Những chiếc áo len sặc sỡ, phối đủ màu đỏ – trắng – xanh lá, gắn họa tiết tuần lộc, người tuyết, kẹo que, thậm chí thêm chuông, nơ hay dây kim tuyến, tưởng chừng “khó cảm” lại trở thành điểm nhấn vui nhộn trong mùa lễ hội. Cư dân mạng truyền tai nhau những câu nói hài hước như: “Không xấu không phải Noel”; “Áo càng rườm rà, không khí Giáng sinh càng rõ”...

Gần đây, clip gia đình “Pam yêu ơi” đu trend áo len xấu với điệu nhảy trên nền nhạc “Last Christmas” đã thu hút gần một triệu lượt xem. Hình ảnh cả gia đình diện sweater sặc sỡ, nhảy múa vui nhộn khiến nhiều người không khỏi bật cười và để lại bình luận: “Xem mà thấy Noel tới thật rồi”.

Thực tế, trào lưu “Áo len Giáng sinh xấu xí” không phải trào lưu mới, nhưng chính tinh thần thoải mái, phá cách và vui vẻ đã giúp xu hướng này sống bền bỉ qua nhiều năm. Với giới trẻ, “áo len xấu” không còn là xấu, mà là biểu tượng của sự gắn kết và niềm vui giản dị trong mùa lễ hội.

Điểm chung của những trào lưu Giáng sinh năm nay là sự sáng tạo và tính lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không cần chi tiêu quá nhiều, không cần hình thức cầu kỳ, giới trẻ đang tận hưởng Giáng sinh theo cách riêng, sáng tạo, vui vẻ và giàu cảm xúc. Chính điều đó đã biến những trào lưu tưởng chừng nhỏ bé thành “cơn sốt” trên mạng xã hội, khiến mùa Noel năm nay trở nên rộn ràng và đáng nhớ hơn bao giờ hết.