YeaH1 phải cầu xin khán giả

Tối 19/12, fanpage chính thức của công ty YeaH1 đã đăng tải thông báo kêu gọi khán giả không chia sẻ các hình ảnh, video có thể làm lộ nội dung Y-CONCERT trước giờ G, nhằm giữ trọn vẹn cảm xúc cho sự kiện khi chính thức diễn ra.

Ảnh chụp màn hình

Theo ban tổ chức (BTC), trong thời gian qua, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều đoạn video được ghi lại bằng flycam hoặc quay từ các khu vực nhà nghỉ xung quanh sân khấu. Những hình ảnh này vô tình để lộ một số yếu tố đặc biệt của chương trình – vốn được BTC chủ đích giữ kín đến phút cuối để tạo bất ngờ cho khán giả.

“Chúng mình hiểu rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương và sự háo hức của khán giả”, đại diện BTC chia sẻ trong bài đăng. Tuy nhiên, việc lan truyền các hình ảnh chưa được công bố có thể làm giảm trải nghiệm cảm xúc mà ê-kíp mong muốn mang lại cho người xem khi Y-CONCERT chính thức diễn ra.

Từ đó, YeaH1 gửi lời kêu gọi cộng đồng người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng chương trình bằng cách không đăng tải, chia sẻ những nội dung có nguy cơ ‘spoil’, đồng thời thể hiện sự ủng hộ dành cho các nghệ sĩ cũng như toàn bộ ê-kíp thực hiện.

Thông điệp “Đừng spoil – xin hãy giữ trọn vẹn cảm xúc cho khán giả Y-CONCERT” nhanh chóng nhận được sự chú ý và đồng tình từ đông đảo cư dân mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thấu hiểu, cho rằng việc giữ bí mật các chi tiết sân khấu không chỉ tôn trọng công sức chuẩn bị của BTC mà còn góp phần tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ, trọn vẹn cảm xúc khi sự kiện chính thức mở màn.

Kết thúc bài đăng, BTC gửi lời cảm ơn tới khán giả vì sự thấu hiểu và ủng hộ, đồng thời bày tỏ mong muốn Y-CONCERT sẽ được đón nhận trong trạng thái trọn vẹn nhất – nơi cảm xúc được giữ nguyên cho đúng thời khắc.

Ảnh: Anh trai vượt ngàn chông gai

Theo đó Y-CONCERT do YeaH1 tổ chức là đại nhạc hội kéo dài hơn 10 tiếng, quy tụ các nghệ sĩ nổi bật đến từ 4 chương trình ăn khách gồm Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió, Gia đình Haha và Tân binh toàn năng. Concert có thời lượng dài nhất Việt Nam tính đến nay sẽ bắt đầu vào lúc 14h ngày 20/12 tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên).