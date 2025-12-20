Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mai Tài Phến ngày càng táo bạo chuyện với Mỹ Tâm

20-12-2025 - 07:40 AM | Lifestyle

Loạt động thái gần đây của Mai Tài Phến khiến dân mạng không chú ý không được.

Từ lâu, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng loạt hint đáng ngờ. Mỗi lần Mỹ Tâm có động thái mới, cái tên Mai Tài Phến gần như lập tức được réo gọi. Đơn cử như mới đây, nữ ca sĩ phát hành phiên bản live ca khúc Chuyện đ ể dành trong liveshow See The Light, nam diễn viên đã nhanh chóng chia sẻ lại trên trang cá nhân.

Điều khiến dân mạng bàn tán không ngớt chính là dòng trạng thái lấp lửng đi kèm: " Đủ rồi không để dành nữa, chỉ dành người mình…" . Dòng trạng thái tưởng chừng vu vơ nhưng lại được dân mạng cho rằng là màn chơi chữ đầy ẩn ý. Từ tên ca khúc Chuyện để dành , nam diễn viên khéo léo bẻ lái sang "không để dành nữa" mà "chỉ dành người mình", như một cách thả thính ngầm và đánh dấu chủ quyền cực khéo.

Dưới phần bình luận, nhiều người không ngần ngại gọi thẳng tên Mỹ Tâm để điền vào câu nói lấp lửng của nam diễn viên. Một số fan còn hài hước cho rằng "người có danh có phận nên thả thính ngày càng mượt mà". Cách dùng từ nửa kín nửa hở, vừa ăn nhập với ca khúc, vừa gợi mở chuyện riêng tư khiến dòng trạng thái ngắn ngủi ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, tiếp tục thổi bùng nghi vấn hẹn hò giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến.

Mai Tài Phến ngày càng thả thính chuyên nghiệp khiến dân mạng phải tấm tắc. Ảnh: FBNV

Thực tế, đây không phải lần đầu Mai Tài Phến có những động thái được cho là thả thính công khai dành cho Mỹ Tâm. Trước đó không lâu, nam diễn viên cũng chia sẻ về thông tin concert của Mỹ Tâm, kèm chú thích đặc biệt: "Mai lai. Nhiều fan cho rằng Mai Tài Phến quá "chiêu trò" trong việc thể hiện tình cảm của mình. Theo đó, "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Cuộc sống của tôi) hoặc "My light" (Ánh sáng của tôi).

Không lâu sau, Mai Tài Phến đã có chia sẻ poster ủng hộ concert See The Light sắp tới của "tình tin đồn" tại Hà Nội. Mai Tài Phến tranh thủ khoe chữ ký trên tấm thẻ đặc biệt của Mỹ Tâm và chia sẻ cực mập mờ: "Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua".

Mai Tài Phến thả thính ngày càng mượt mà. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên thoải mái thể hiện tình cảm với đàn chị và lần nào dân mạng cũng bàn tán rầm rộ. Ảnh: FBNV

Không phải ngẫu nhiên dân tình "đẩy thuyền" mạnh tay đến vậy. Trước đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò khi liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết và kín đáo trong nhiều sự kiện.

Sau bộ phim Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Trong dịp Tết 2022, netizen chia sẻ rầm rộ hình ảnh Mai Tài Phến về quê Mỹ Tâm đón Tết. Nam diễn viên tất bật cùng gia đình của "người yêu tin đồn" chuẩn bị cho năm mới. Qua đó, nhiều người cho rằng cả hai đã chủ động ra mắt gia đình 2 bên và sẵn sàng cho chuyện tương lai.

Sau khi thông báo tái hợp trong dự án điện ảnh mới thì mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến càng được chú ý hơn. Ảnh: FBNV

Lộ cách xưng hô của Mai Tài Phến với Mỹ Tâm: Khán giả đặt dấu hỏi lớn

Theo Liên Hoa

Báo văn hoá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show

Vệ sĩ tóc bạc U65 của Mỹ Tâm nhấc bổng một người ngay trong show Nổi bật

Bí ẩn sau đôi mắt đẹp mơ màng của "tiểu Lưu Diệc Phi"

Bí ẩn sau đôi mắt đẹp mơ màng của "tiểu Lưu Diệc Phi" Nổi bật

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi

Cặp sao Việt công khai bồng bế nhau gây bão MXH: Nhà gái xinh như mộng, nhà trai lộ rõ vẻ si mê khó chối cãi

05:02 , 20/12/2025
Tóm dính thủ môn 1m91 điển trai gây sốt cõi mạng đi mua sắm, sao U22 Việt Nam mang theo mũ cối về nước

Tóm dính thủ môn 1m91 điển trai gây sốt cõi mạng đi mua sắm, sao U22 Việt Nam mang theo mũ cối về nước

23:32 , 19/12/2025
Diễn biến nóng nhất vụ ồn ào tranh chấp giữa Jack và Thiên An

Diễn biến nóng nhất vụ ồn ào tranh chấp giữa Jack và Thiên An

23:02 , 19/12/2025
Phát hiện hồ nước bên thảo nguyên vắng vẻ, hoang sơ, du khách nhận xét: "Nói ở Hà Nội không ai tin!"

Phát hiện hồ nước bên thảo nguyên vắng vẻ, hoang sơ, du khách nhận xét: "Nói ở Hà Nội không ai tin!"

22:28 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên