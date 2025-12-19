Lộ cách xưng hô của Mai Tài Phến với Mỹ Tâm: Khán giả đặt dấu hỏi lớn

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cùng hợp tác để cho ra mắt bộ phim TÀI, dự kiến công chiếu vào mùa xuân năm 2026. Đây là lần đầu tiên Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính của bộ phim. Mỹ Tâm giữ vai trò nhà sản xuất.

Trong video ghi lại cảnh hậu trường ngày đầu bấm máy của bộ phim, Mai Tài Phến đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi lần đầu giữ trọng trách lớn. Anh cho biết gặp nhiều cái khó nhưng chính khó khăn đó giúp bản thân có thêm động lực. Đặc biệt khi vượt qua những khó khăn đó, anh cảm thấy “đã”.

Lần đầu giữ vai trò đạo diễn, Mai Tài Phến cho biết “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu”. Anh kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một phim nhiều cảm xúc, nhiều ấn tượng và đặc biệt chất lượng.

Trong video chia sẻ, Mai Tài Phến cũng gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của một số đơn vị. Đặc biệt khi nhắc đến nhà sản xuất, anh gọi là “cô Tâm”. Chi tiết này khiến người hâm mộ bàn luận và đặt ra câu hỏi ở ngay dưới phần video.

Một tài khoản có tên Quỳnh Như thắc mắc: “Sao nay anh gọi ‘cô Tâm’?”. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tương tự như: “Cô Tâm là có ý gì sao?”; “Nghe ‘cô Tâm’ không có cảm xúc gì là sao”; “Sao lại là cô Tâm anh rể ơi”...

Hợp tác với Mai Tài Phến trong dự án lần này, Mỹ Tâm cho biết bất ngờ về khả năng của chàng trai này.

“Bạn ấy cực kỳ là tâm huyết, làm việc rất là năng nổ. Tư duy của bạn ấy làm cho mình rất là ngạc nhiên, cả về khả năng đạo diễn cũng như viết kịch bản.

Chúng ta thường nghĩ rằng diễn viên chỉ đóng phim. Trong thời điểm hiện tại Tâm nhận ra có rất nhiều diễn viên có khả năng sáng tạo rất cao. Và mình cần phát huy khả năng mà mình thấy được”, Mỹ Tâm trong vai trò nhà sản xuất bộ phim Tài nhận xét.

Theo đó, đây không phải lần đầu Mỹ Tâm và Mai Tài Phến hợp tác cùng nhau. Trước đó, anh đã tham gia MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm rồi đảm nhận vai nam chính trong Chị trợ lý của anh cũng do cô giữ vai trò viết kịch bản, đạo diễn, kiêm nữ chính.

Sau những lần hợp tác đó, cặp đôi vướng nghi vấn “phim giả tình thật”. Tuy nhiên hai người chưa từng đưa ra lời khẳng định chính thức nào.