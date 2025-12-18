Phát hiện con vật bò lổm ngổm trong nhà vào buổi đêm, người dân vội trình báo công an phường
Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an phường Bình Long đã phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành xử lý.
Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 14/12/2025, Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin trình báo của anh Đ.V. Đ (45 tuổi, ngụ tổ 3, khu phố Phú Trung I, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai). Anh cho biết phát hiện 1 cá thể động vật còn sống bò vào khu vực nhà vệ sinh của gia đình, nghi là động vật hoang dã có hình dáng giống cá thể Tê Tê. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ động vật hoang dã, anh Đ. đã kịp thời trình báo cho Công an phường để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Long đã tiến hành tiếp nhận, xác minh nguồn gốc cá thể động vật nói trên, đồng thời báo cáo UBND phường Bình Long để phối hợp xử lý. Trên cơ sở đó, UBND phường đã thông tin đến Hạt Kiểm lâm khu vực 10 tỉnh Đồng Nai, đề nghị kết nối với Đội cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập tiếp nhận và đưa cá thể động vật về khu bảo tồn để chăm sóc, bảo tồn theo đúng quy định của pháp luật.
Sự việc cho thấy ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cơ sở trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, phối hợp hiệu quả với các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng hình ảnh người dân - chính quyền - lực lượng chức năng đồng hành vì mục tiêu phát triển bền vững.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai
Đời sống pháp luật