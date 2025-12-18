Herbalife Việt Nam – Nhà tài trợ chính thức Giải Marathon VnExpress Hải Phòng 2025

Tiếp tục hành trình khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống năng động, lành mạnh, Herbalife Việt Nam một lần nữa đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính thức của giải – đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Herbalife Việt Nam gắn bó cùng sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn này tại Hải Phòng.

Là một trong những giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon uy tín, VnExpress Marathon Hải Phòng ngày càng khẳng định sức hút với cộng đồng chạy bộ chuyên nghiệp lẫn phong trào trên cả nước, đồng thời trở thành nền tảng hiệu quả để các thương hiệu đồng hành lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Năm 2025, giải dự kiến chào đón hơn 14.000 vận động viên tham gia, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Hải Phòng trong năm nay.

Các runner đến từ Herbalife hứa hẹn mang đến những bất ngờ trên đường đua năm 2025 tại Hải Phòng

Đại diện nhà tài trợ chính thức của giải, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Số lượng tham gia kỷ lục hơn 14.000 vận động viên của sự kiện năm nay là một minh chứng nữa cho thấy cộng đồng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến thể dục thể thao và lối sống năng động. Việc tiếp tục hỗ trợ giải chạy này là một phần trong cam kết mạnh mẽ của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua việc khuyến khích thêm nhiều người tham gia hoạt động thể chất mỗi ngày".

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cùng TV Herbalife tham dự Vnexpress Marathon tại Cần Thơ vào tháng 9 vừa qua

Một trong những điểm nhấn của VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 là cung đường chạy được thiết kế độc đáo, đưa các vận động viên băng qua những khu vực đô thị năng động và cảnh quan ven biển đặc trưng của thành phố, bao gồm khu vực Đồ Sơn – qua đó góp phần quảng bá hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại và giàu tiềm năng phát triển. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở nhiều cự ly khác nhau, từ 5km, 10km đến bán marathon 21km và marathon 42km, phù hợp với cả người mới bắt đầu lẫn các vận động viên giàu kinh nghiệm.

Cung đường thơ mộng tại Thành Phố Cảng với những kiến trúc cổ kính và không khí se lạnh cuối năm sẽ cho các runner khám phá và tăng tốc ngoạn ngục

Với vai trò là nhà tài trợ chính thức, Herbalife Việt Nam không chỉ đồng hành về mặt thương hiệu mà còn tích cực đóng góp giá trị cho giải chạy thông qua nhiều hoạt động truyền cảm hứng trước, trong và sau sự kiện, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng. Thông qua việc đồng hành cùng các giải chạy lớn trên cả nước, Herbalife mong muốn khuyến khích nhiều người Việt Nam hơn nữa chủ động chăm sóc sức khỏe, duy trì thói quen vận động mỗi ngày như một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại.

Herbalife luôn mang đến nguồn năng lượng dinh dưỡng lành mạnh cho các VĐV trong thể thao

Herbalife đã là đối tác chính thức của hệ thống VnExpress Marathon từ năm 2022, liên tục giữ vai trò nhà tài trợ chính thức tại nhiều giải chạy quy mô lớn như VnExpress Marathon Hạ Long, Quy Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ và Hải Phòng, tiếp cận hàng chục nghìn vận động viên và độc giả mỗi năm. Việc tiếp tục tài trợ cho chuỗi giải năm 2025 một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Herbalife Việt Nam trong việc góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và tràn đầy năng lượng.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

Hotline: +84-28-38279191

Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us