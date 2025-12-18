Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thực hư về thông tin HLV Mai Đức Chung chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

Sau trận chung kết SEA Games 33 đầy tiếc nuối tại Thái Lan, tương lai của HLV Mai Đức Chung trở thành tâm điểm của dư luận. Trước những đồn đoán về việc ông chia tay đội tuyển nữ Việt Nam do bất mãn với trọng tài, thực tế cho thấy đây là lộ trình đã được định sẵn, thậm chí mở ra khả năng về một bản hợp đồng mới.

Ngay sau khi đội tuyển nữ Việt Nam thất bại 5-6 trên chấm luân lưu trước Philippines vào tối ngày 17/12, mạng xã hội đã lan truyền thông tin HLV Mai Đức Chung quyết định chia tay đội tuyển ngay lập tức.

Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác. Dù có những bức xúc nhất định về công tác điều hành trận đấu, nhưng việc ông Chung dừng lại (nếu có) hoàn toàn nằm trong kế hoạch chuyên môn chứ không phải một quyết định bộc phát do ức chế tâm lý.

Trên thực tế, thời điểm kết thúc SEA Games 33 trùng khớp với giai đoạn cuối trong bản hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Mai Đức Chung. Thời hạn hợp đồng từ ngày 9/5/2024 đến hết ngày 31/12/2025. Việc ông có thể dừng công việc huấn luyện sau đại hội tại Thái Lan là kịch bản đã được hai bên bàn thảo và tính toán từ khi đặt bút ký hợp đồng vào giữa năm 2024.

Ở tuổi ngoài 70, nguyện vọng nghỉ ngơi để dành thời gian cho gia đình của "người không phổi" đã được VFF tôn trọng từ trước.

Tương lai của HLV Mai Đức Chung- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ gia hạn thêm hợp đồng với VFF (Ảnh: HĐ)

Khả năng gia hạn để hướng tới Asian Cup 2026

Mặc dù hợp đồng sắp đáo hạn, nhưng chương cuối trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung có thể vẫn chưa khép lại. Theo tìm hiểu, VFF đang cân nhắc đề nghị ông gia hạn hợp đồng thêm một thời gian ngắn.

Mục tiêu cụ thể là dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự Asian Cup 2026 diễn ra vào tháng 3/2026. Đây là giải đấu quan trọng mang tính quyết định tấm vé dự World Cup nữ tiếp theo. Việc giữ chân một HLV am hiểu bóng đá nữ Việt Nam sâu sắc như ông Chung được xem là phương án an toàn và tối ưu nhất trong bối cảnh đội tuyển cần sự ổn định để vượt qua giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Hiện tại, kế hoạch này vẫn cần sự bàn bạc kỹ lưỡng và cái gật đầu từ phía HLV Mai Đức Chung dựa trên tình trạng sức khỏe cá nhân. VFF và HLV Mai Đức Chung sẽ cùng làm việc về vấn đề gia hạn hợp đồng sau khi đội tuyển nữ Việt Nam về nước.

Theo Hải Đăng

