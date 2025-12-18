Máy rửa bát rất tiện nhưng mắc 4 sai lầm này thì thà tự rửa còn hơn

Một bác sĩ vừa đưa ra một số lời khuyên liên quan đến việc xếp bát đĩa vào máy rửa bát, đồng thời chỉ ra những sai lầm thường gặp mà bạn nên tránh. Máy rửa bát là thiết bị nhà bếp vô cùng tiện lợi, giúp cuộc sống của nhiều người trở nên dễ dàng hơn. Thay vì phải đứng bên bồn rửa, vừa rửa đĩa, bát và dao nĩa vừa bị nước bắn tung tóe, chúng ta chỉ cần cho tất cả vào máy rửa bát và để máy tự hoạt động. Tuy nhiên, có một số thói quen có thể làm giảm hiệu quả của máy.

Khi sử dụng máy rửa bát, bạn cần biết nên làm gì và quan trọng hơn là không nên làm gì. Không có gì khó chịu hơn việc phát hiện bát đĩa vẫn bẩn sau khi máy đã chạy xong. Mặc dù đôi khi đây là dấu hiệu cho thấy máy gặp sự cố, nhưng trong nhiều trường hợp, nguyên nhân lại đến từ cách bạn xếp bát đĩa. Một chuyên gia đã lên tiếng và giải thích cách xếp bát đĩa đúng chuẩn để đảm bảo mọi thứ đều được làm sạch.

4 sai lầm cần tránh khi dùng máy rửa bát

Bác sĩ Richard Anderson, Trưởng bộ phận Đào tạo & Phát triển tại công ty huấn luyện High Speed Training (Anh), cho biết việc xếp bát đĩa đúng cách tạo ra sự khác biệt rất lớn. Cụ thể, có bốn sai lầm cần tránh:

1. Xếp quá nhiều bát đĩa vào máy: Điều này khiến nước và chất tẩy rửa không thể lưu thông hiệu quả.

2. Che khuất cánh tay phun nước: Các cánh tay phun nước cần quay tự do để phân phối nước đều, và việc chặn chúng bằng các vật dụng lớn sẽ ngăn cản quá trình này.

3. Tráng rửa bát đĩa quá kỹ trước khi cho vào máy: Điều này có thể khiến chất tẩy rửa kém hiệu quả hơn. Bạn chỉ cần gạt bỏ những mẩu thức ăn lớn.

4. Không quan tâm đến bộ lọc: Khi bộ lọc bị tắc, máy rửa bát sẽ hoạt động kém hiệu quả và gây ra mùi khó chịu trong bếp.

Ngoài ra, bác sĩ Anderson nói thêm: “Ngăn dưới là khu vực chịu tải nặng, được thiết kế cho những vật dụng cứng cáp cần áp lực nước mạnh hơn.”

“Hãy đảm bảo đĩa và bát lớn luôn hướng về cánh tay phun trung tâm để nước phủ đều, đồng thời đặt các vật nặng như nồi, chảo ở hai bên, hơi nghiêng để giúp nước thoát dễ hơn. Việc xếp các vật dụng có kích thước tương tự nhau cũng là một bước đơn giản giúp tránh việc các món nhỏ bị che khuất.”

“Ngăn trên là khu vực dành cho đồ dễ vỡ, được thiết kế với áp lực nước nhẹ hơn. Tại đây, ly và cốc nên được úp ngược và đặt hơi nghiêng – đây là mẹo quan trọng để tránh nước đọng lại ở đáy sau khi rửa xong. Đặc biệt, tất cả đồ nhựa phải có nhãn ‘an toàn với máy rửa bát’ và chỉ nên đặt ở ngăn trên, cách xa bộ phận gia nhiệt phía dưới để tránh bị biến dạng.”

“Cách xếp dao nĩa rất quan trọng đối với cả vệ sinh và an toàn. Chúng tôi khuyên mọi người không nên để các dụng cụ lẫn lộn vào nhau trong giỏ. Luôn xếp dao với tay cầm hướng lên trên để tránh bị thương khi lấy ra. Để có bát đĩa sáng bóng thực sự, hãy nhớ tách riêng dao nĩa bạc khỏi đồ inox nhằm tránh các phản ứng hóa học có thể gây ra vết ố.”



