Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Máy rửa bát rất tiện nhưng mắc 4 sai lầm này thì thà tự rửa còn hơn

18-12-2025 - 12:16 PM | Sống

Một bác sĩ vừa chia sẻ những sai lầm phổ biến khi xếp bát đĩa vào máy rửa bát, khiến bát đĩa vẫn bẩn dù đã chạy đủ một chu trình.

Một bác sĩ vừa đưa ra một số lời khuyên liên quan đến việc xếp bát đĩa vào máy rửa bát, đồng thời chỉ ra những sai lầm thường gặp mà bạn nên tránh. Máy rửa bát là thiết bị nhà bếp vô cùng tiện lợi, giúp cuộc sống của nhiều người trở nên dễ dàng hơn. Thay vì phải đứng bên bồn rửa, vừa rửa đĩa, bát và dao nĩa vừa bị nước bắn tung tóe, chúng ta chỉ cần cho tất cả vào máy rửa bát và để máy tự hoạt động. Tuy nhiên, có một số thói quen có thể làm giảm hiệu quả của máy.

Khi sử dụng máy rửa bát, bạn cần biết nên làm gì và quan trọng hơn là không nên làm gì. Không có gì khó chịu hơn việc phát hiện bát đĩa vẫn bẩn sau khi máy đã chạy xong. Mặc dù đôi khi đây là dấu hiệu cho thấy máy gặp sự cố, nhưng trong nhiều trường hợp, nguyên nhân lại đến từ cách bạn xếp bát đĩa. Một chuyên gia đã lên tiếng và giải thích cách xếp bát đĩa đúng chuẩn để đảm bảo mọi thứ đều được làm sạch.

Máy rửa bát rất tiện nhưng mắc 4 sai lầm này thì thà tự rửa còn hơn- Ảnh 1.

Khi sử dụng máy rửa bát, bạn cần biết nên làm gì và quan trọng hơn là không nên làm gì.

4 sai lầm cần tránh khi dùng máy rửa bát

Bác sĩ Richard Anderson, Trưởng bộ phận Đào tạo & Phát triển tại công ty huấn luyện High Speed Training (Anh), cho biết việc xếp bát đĩa đúng cách tạo ra sự khác biệt rất lớn. Cụ thể, có bốn sai lầm cần tránh:

1. Xếp quá nhiều bát đĩa vào máy: Điều này khiến nước và chất tẩy rửa không thể lưu thông hiệu quả.

2. Che khuất cánh tay phun nước: Các cánh tay phun nước cần quay tự do để phân phối nước đều, và việc chặn chúng bằng các vật dụng lớn sẽ ngăn cản quá trình này.

3. Tráng rửa bát đĩa quá kỹ trước khi cho vào máy: Điều này có thể khiến chất tẩy rửa kém hiệu quả hơn. Bạn chỉ cần gạt bỏ những mẩu thức ăn lớn.

4. Không quan tâm đến bộ lọc: Khi bộ lọc bị tắc, máy rửa bát sẽ hoạt động kém hiệu quả và gây ra mùi khó chịu trong bếp.

Ngoài ra, bác sĩ Anderson nói thêm: “Ngăn dưới là khu vực chịu tải nặng, được thiết kế cho những vật dụng cứng cáp cần áp lực nước mạnh hơn.”

“Hãy đảm bảo đĩa và bát lớn luôn hướng về cánh tay phun trung tâm để nước phủ đều, đồng thời đặt các vật nặng như nồi, chảo ở hai bên, hơi nghiêng để giúp nước thoát dễ hơn. Việc xếp các vật dụng có kích thước tương tự nhau cũng là một bước đơn giản giúp tránh việc các món nhỏ bị che khuất.”

“Ngăn trên là khu vực dành cho đồ dễ vỡ, được thiết kế với áp lực nước nhẹ hơn. Tại đây, ly và cốc nên được úp ngược và đặt hơi nghiêng – đây là mẹo quan trọng để tránh nước đọng lại ở đáy sau khi rửa xong. Đặc biệt, tất cả đồ nhựa phải có nhãn ‘an toàn với máy rửa bát’ và chỉ nên đặt ở ngăn trên, cách xa bộ phận gia nhiệt phía dưới để tránh bị biến dạng.”

“Cách xếp dao nĩa rất quan trọng đối với cả vệ sinh và an toàn. Chúng tôi khuyên mọi người không nên để các dụng cụ lẫn lộn vào nhau trong giỏ. Luôn xếp dao với tay cầm hướng lên trên để tránh bị thương khi lấy ra. Để có bát đĩa sáng bóng thực sự, hãy nhớ tách riêng dao nĩa bạc khỏi đồ inox nhằm tránh các phản ứng hóa học có thể gây ra vết ố.”


PV

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Máy rửa bát

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi! Nổi bật

Điều tra nhân viên IT kiếm được hơn 331 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng

Điều tra nhân viên IT kiếm được hơn 331 tỷ đồng chỉ trong 10 tháng Nổi bật

Tương lai của HLV Mai Đức Chung

Tương lai của HLV Mai Đức Chung

12:16 , 18/12/2025
Không phải cá diếc hay cá chép: 3 loại cá này mới là “vua dinh dưỡng”, ăn càng nhiều càng thông minh, khỏe mạnh

Không phải cá diếc hay cá chép: 3 loại cá này mới là “vua dinh dưỡng”, ăn càng nhiều càng thông minh, khỏe mạnh

11:55 , 18/12/2025
"Tiên cá" Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu bơi 10km trên biển, nội dung khắc nghiệt nhất SEA Games

"Tiên cá" Võ Thị Mỹ Tiên thi đấu bơi 10km trên biển, nội dung khắc nghiệt nhất SEA Games

11:18 , 18/12/2025
Năm 2026 sẽ là năm của bắp cải: Từ mâm cơm quê đến bàn ăn hiện đại - vì sao bắp cải đang được yêu thích trở lại?

Năm 2026 sẽ là năm của bắp cải: Từ mâm cơm quê đến bàn ăn hiện đại - vì sao bắp cải đang được yêu thích trở lại?

11:11 , 18/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên