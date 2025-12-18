Năm 2026 sẽ là năm của bắp cải: Từ mâm cơm quê đến bàn ăn hiện đại - vì sao bắp cải đang được yêu thích trở lại?

Mọi người đang tìm cách ăn nhiều chất xơ hơn, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tăng lượng rau xanh trong khẩu phần mà không tốn nhiều chi phí, theo Rob Hobson, chuyên gia dinh dưỡng đã nói với Business Insider.

Trong thế giới đang quan tâm đến “tối ưu hóa chất xơ” và các thực phẩm lên men trên mạng xã hội, việc bắp cải trở thành xu hướng là điều dễ hiểu. Hobson còn dự đoán chất xơ có thể vượt qua protein để trở thành chất dinh dưỡng được săn đón nhất trong năm tới.

Một “đại sứ” linh hoạt trong ẩm thực

Kim chi - món bắp cải lên men của Hàn Quốc - đã là một phần của văn hóa ẩm thực Mỹ từ những năm 2010. Nhưng giờ đây, dữ liệu cho thấy sự quan tâm đến bắp cải nói chung đang tăng nhanh ở khắp các quốc gia trên thế giới.

Ở London, loại bắp cải Hispi (còn gọi là sweetheart cabbage ở Mỹ) là nguyên liệu thường thấy trong thực đơn của các nhà hàng thời thượng, được các đầu bếp đánh giá cao vì khả năng “hấp thụ hương vị” tuyệt vời và có mặt trong nhiều nền ẩm thực khác nhau, từ Sri Lanka đến Trung Đông và Anh quốc.

Tại Mỹ, số món ăn có chứa từ “bắp cải” trên thực đơn đã tăng 20,65% từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, dẫn đầu bởi các nhà hàng Mexico, theo dữ liệu Tastewise. Trên Pinterest, lượng tìm kiếm cho các công thức bắp cải như há cảo bắp cải, súp kiểu Ba Lan hay “cabbage alfredo” (phiên bản ít carb của món pasta) cũng tăng mạnh.

Giá trị dinh dưỡng “vượt trội” của bắp cải

Với 84% người tiêu dùng Mỹ cho biết sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, các thực phẩm “chức năng” đang lên ngôi, và bắp cải đáp ứng rất tốt tiêu chí này.

Hobson nói bắp cải “có giá trị dinh dưỡng vượt trội so với vẻ bề ngoài”. Nó là nguồn chất xơ tuyệt vời giúp hỗ trợ tiêu hóa và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, đồng thời chứa vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn hại và vitamin K quan trọng cho xương và đông máu. Vì rất ít calo nên bắp cải cũng phù hợp với những ai muốn giảm cân bằng cách tăng khối lượng thức ăn giàu chất xơ mà không tăng năng lượng nạp vào.

Bảng dinh dưỡng bắp cải (100g)

Thành phần chính Hàm lượng Năng lượng ~25 kcal Chất xơ ~2,5 g Carbohydrate ~5,8 g Protein ~1,3 g Chất béo ~0,1 g Vitamin C ~36,6 mg Vitamin K ~76 µg Kali ~170 mg Canxi ~40 mg

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của bắp cải

Không ồn ào như các “siêu thực phẩm” đắt đỏ, bắp cải mang lại lợi ích sức khỏe một cách bền bỉ và thực tế. Với lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, vitamin và hợp chất sinh học, loại rau quen thuộc này ngày càng được giới chuyên gia đánh giá cao.

Tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Bắp cải giàu chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, phòng táo bón và tạo môi trường thuận lợi cho lợi khuẩn phát triển. Khi được lên men như dưa cải, kim chi, bắp cải còn cung cấp lợi khuẩn tự nhiên, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột – yếu tố ngày càng được xem là “trung tâm” của sức khỏe toàn thân.

Hỗ trợ miễn dịch, giảm viêm

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong bắp cải giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào khỏi tác hại của stress oxy hóa. Bên cạnh đó, các hợp chất glucosinolate và sulforaphane có trong bắp cải được ghi nhận với khả năng chống viêm và hỗ trợ cơ thể chống lại nhiều tác nhân gây bệnh.

Có lợi cho tim mạch

Bắp cải cung cấp kali – khoáng chất giúp điều hòa huyết áp – cùng với chất xơ giúp kiểm soát cholesterol máu. Việc bổ sung bắp cải thường xuyên vào bữa ăn được xem là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Hỗ trợ xương và quá trình đông máu

Vitamin K trong bắp cải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương và quá trình đông máu bình thường. Đây là dưỡng chất thường bị thiếu trong chế độ ăn hiện đại nhưng lại hiện diện khá dồi dào trong bắp cải.

Phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng

Chỉ khoảng 25 kcal cho 100g, nhưng lại giàu chất xơ và nước, bắp cải giúp tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng năng lượng nạp vào. Vì vậy, loại rau này thường xuất hiện trong các chế độ ăn giảm cân, eat clean hoặc ăn uống lành mạnh.

Tiềm năng bảo vệ sức khỏe lâu dài

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn nhiều rau họ cải, trong đó có bắp cải, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và làm chậm quá trình lão hóa nhờ khả năng chống oxy hóa và giảm viêm.

Một nhà nghiên cứu thần kinh và chuyên gia về sa sút trí tuệ từng nói với Business Insider rằng ăn rau lá xanh - bao gồm cả bắp cải - là lời khuyên số một của ông để chống lại sự suy giảm nhận thức. Với hai phần bắp cải mỗi ngày, bạn có thể giảm đáng kể tình trạng viêm, oxy hóa và rối loạn glucose và lipid - những dấu hiệu điển hình của nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác.

Vì thế, với chi phí thấp, giá trị dinh dưỡng cao và khả năng kết hợp đa dạng trong nhiều món ăn, bắp cải dường như đã chờ đợi đúng thời điểm để tỏa sáng.