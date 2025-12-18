Phú bà sống trong dinh thự triệu đô bắt đầu trang trí Noel, nhưng cách cô dạy con mới khiến mọi người nể phục

Nhắc đến Hạnh Xuka, chắc hẳn cộng đồng mạng không còn xa lạ với cái tên này. Cô hiện đang là một trong những hotmom được chú ý trên MXH nhờ cuộc sống đậm chất "phú bà" mà nhiều phụ nữ mơ ước. Trẻ trung, năng động và tràn đầy năng lượng tích cực, Hạnh Xuka đang sở hữu kênh TikTok cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Thông qua lối chia sẻ gần gũi, chân thật, cô dần xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại: thành công trong công việc, chu toàn trong gia đình và không ngừng lan tỏa cảm hứng sống tích cực đến nhiều chị em phụ nữ trẻ.

Hiện tại, Hạnh Xuka đang sống cùng chồng và hai con nhỏ trong một dinh thự sang trọng. Không gian sống của gia đình cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ bởi nội thất xa hoa, tinh tế, toát lên sự đủ đầy và đẳng cấp.

Tuy nhiên, điều khiến công chúng yêu mến Hạnh Xuka không chỉ nằm ở sự giàu có, mà còn ở cách cô nuôi dạy con vô cùng khéo léo, từ những điều đơn giản nhất.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hạnh Xuka cùng hai con nhỏ trang trí Noel đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cả dinh thự triệu đô được khoác lên mình sắc màu rực rỡ, lung linh ánh đèn, tràn ngập không khí Giáng Sinh ấm áp và rộn ràng. Ba mẹ con cùng nhau treo đồ trang trí, sắp xếp cây thông Noel, tạo nên khung cảnh vừa sang trọng vừa gần gũi.

Thế nhưng, điều khiến dân tình nể phục không chỉ là không gian sống xa hoa hay khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, mà chính là cách Hạnh Xuka khéo léo dạy dỗ hai "công chúa nhỏ".

Trong lúc trang hoàng nhà cửa, phú bà 2 con còn vào bếp làm bánh. Hai bé được tự tay trang trí những chiếc bánh theo sở thích của mình, học cách tỉ mỉ, kiên nhẫn và trân trọng thành quả lao động.

Sau đó, ba mẹ con cùng nhau gói bánh thành những món quà xinh xắn. Đặc biệt, chính hai bé là người tự tay mang những phần bánh ấy đi tặng bác bảo vệ, bác làm vườn... những người đang làm việc cho gia đình cô. Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng bài học lớn về sự sẻ chia, lòng biết ơn và tình yêu thương dành cho những người xung quanh.

Khoảnh khắc giản dị ấy đã khiến không ít người xem cảm thấy ấm lòng. Giữa không gian xa hoa của dinh thự triệu đô, cách Hạnh Xuka nuôi dạy con bằng những điều giản dị mới chính là điều ấm lòng nhất. Không chỉ cho con một cuộc sống đủ đầy, cô còn dạy các bé biết yêu thương, quan tâm và sống tử tế - món quà quý giá nhất mà một người mẹ có thể trao cho con mình.

Thành quả của 3 mẹ con Hạnh Xuka cùng nhau trang hoàng nhà cửa đón Giang Sinh cận kề.

(Nguồn: @hanhxuka2804)