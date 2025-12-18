SỐC: Vận động viên thể hình 30 tuổi đột ngột qua đời vì 1 căn bệnh tưởng chỉ mắc ở người già

Mới đây, QQ đưa thông tin vận động viên thể hình Vương Côn đột ngột qua đời vì bệnh tim khiến cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng đau xót. Hiệp hội Thể hình tỉnh An Huy (Trung Quốc), và một nhân viên của hiệp hội đã xác nhận với phóng viên: "Vương Côn đã qua đời do bị bệnh tim. Trước đó, anh ấy vẫn khỏe mạnh bình thường".

Vương Côn tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghề Thể thao tỉnh An Huy, sau đó trở thành một thành viên chủ chốt của Đội tuyển Thể hình Quốc gia Trung Quốc. Trong suốt 10 năm, anh đã giành được 8 chức vô địch liên tiếp tại Giải đấu Thể hình Chuyên nghiệp Quốc gia CBBA Trung Quốc. Năm 2022, anh giành được Thẻ Chuyên nghiệp IFBB PRO tại Giải đấu Vòng loại Thẻ Chuyên nghiệp Thái Lan với một thân hình thể hình kinh điển hiếm thấy ở người châu Á.

Vận động viên thể hình Vương Côn đột ngột qua đời vì bệnh tim. (Ảnh: QQ)

Lần đầu tiên, anh đến phòng tập thể dục để tạo ấn tượng trong quá trình tìm việc sau khi tốt nghiệp vào năm 2025. Sự gia tăng khối lượng cơ bắp chỉ trong 1 tháng đã mang lại cho anh hương vị thành công đầu tiên. Từ đó, anh bắt đầu cuộc sống "khổ hạnh" kéo dài 10 năm: Ăn uống cực kỳ "sạch" - thịt nấu với nước dùng trong, chỉ ăn ức gà luộc trong dịp Tết Nguyên đán; đẩy cường độ tập luyện kéo dài đến tận đêm. Trong khi, bạn bè anh đang hít hà mùi thơm của thịt nướng tại các buổi tụ họp bạn bè hoặc ngủ giấc ngon lành trên giường.

Vương Côn là gương mặt đại diện thể thao đáng tự hào của Trung Quốc. (Ảnh: QQ)

Nguyên nhân ngày càng có nhiều người trẻ bị bệnh tim mạch

Theo BS Nguyễn Lân Việt (Chuyên gia đầu ngành Tim mạch tại Việt Nam), bệnh tim mạch hiện nay đang ngày càng trẻ hóa. Nếu như trước đây, bệnh thường xuất hiện ở người cao tuổi thì nay nhiều người cũng bị bệnh. Nguyên nhân bởi:

Lối sống thiếu lành mạnh

Chế độ ăn tối ưu lượng calo nhưng nghèo dưỡng chất, nhiều chất béo xấu – làm tăng cholesterol và mỡ máu.

Ít vận động, lười tập thể dục, thời gian ngồi quá nhiều gây tăng cân, béo phì, yếu tố làm tim hoạt động quá tải.

Căng thẳng kéo dài

Cuộc sống hối hả, áp lực công việc, deadline dồn dập kích hoạt phản ứng stress mạn tính, làm tăng huyết áp và ảnh hưởng xấu đến tim, một yếu tố nguy cơ quan trọng.

Hút thuốc lá và các sản phẩm nicotine

Thuốc lá, vaping (thuốc lá điện tử) tạo gốc oxi hóa, gây viêm mạch và tổn thương nội mô động mạch, đẩy nhanh quá trình xơ vữa và nguy cơ nhồi máu.

Béo phì, hội chứng chuyển hoá

Tích tụ mỡ xấu, rối loạn đường huyết, tăng huyết áp hay rối loạn lipid máu ngày càng phổ biến ở nhóm tuổi trẻ.

Yếu tố di truyền

Tiền sử gia đình có bệnh tim mạch làm tăng nguy cơ ở thế hệ sau, nhất là khi cộng hưởng với lối sống không lành mạnh.

Tóm lại, chuyên gia nhận định, bệnh tim mạch trẻ hóa là hệ quả của tích tụ các yếu tố nguy cơ từ lối sống và môi trường, đôi khi kết hợp với di truyền. Tất cả đều có thể diễn tiến âm thầm nhưng nghiêm trọng.

(Ảnh minh họa: Internet)

Dấu hiệu nhận biết sớm nguy cơ bệnh tim mạch ở người trẻ khỏe

Khi còn trông khỏe mạnh, chúng ta thường bỏ qua nhiều dấu hiệu ban đầu của tim mạch. Việc nhận biết sớm giúp can thiệp kịp thời và tránh biến chứng nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy tim, đau thắt ngực.

Dấu hiệu cảnh báo thường gặp:

- Đau ngực/thắt ngực không rõ nguyên nhân

- Khó thở khi gắng sức hoặc cả trong lúc nghỉ ngơi

- Mệt mỏi kéo dài, dù ngủ đầy đủ

- Tim đập nhanh, hồi hộp bất thường

- Chóng mặt, ngất xỉu

- Sưng phù chân, mắt cá - dấu hiệu của chức năng tim kém.

Một số triệu chứng thầm lặng có thể bị bỏ qua:

- Tăng huyết áp không triệu chứng rõ rệt

- Rối loạn mỡ máu, cholesterol xấu cao

- Chỉ số đường huyết bất thường

Các dấu hiệu trên thường chỉ được phát hiện qua khám định kỳ và xét nghiệm y tế.

Phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả ở người trẻ

Ăn uống thông minh

- Giảm mỡ bão hòa, giảm đồ chiên rán, mỡ động vật

- Tăng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám

- Hạn chế đường, muối, đồ ngọt tinh chế

Vận động đều đặn

- Đi bộ nhanh, chạy nhẹ, bơi lội ít nhất 30-45 phút/ngày

- Tập nhóm cơ chính (tim - phổi) 3-5 buổi/tuần

Dừng/ tránh nicotine và rượu bia

- Không hút thuốc lá, thuốc lào, vaping

- Rượu bia ở mức độ giới hạn nếu có

Quản lý stress và giấc ngủ

- Thiền, yoga, kỹ thuật hít thở sâu

- Ngủ đủ 7-8 giờ/ngày

Khám tim mạch định kỳ

- Mỗi 6–12 tháng:

- Đo huyết áp

- Xét nghiệm lipid máu, glucose

- Điện tâm đồ, siêu âm tim nếu cần để phát hiện sớm rối loạn dù chưa có triệu chứng.