Đội tuyển nữ Việt Nam đã khóc rồi!

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại SEA Games 33 bằng trận chung kết đầy nghiệt ngã với Philippines tối ngày 18/12
Tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường, bản lĩnh và có bàn thắng trong 90 thi đấu chính nhưng lại bị trọng tài "tước" bàn thắng, bắt sai tình huống việt vị
Trận đấu sau 2 hiệp phụ phải bước vào loạt penalty quyết định nhưng các cô gái Việt Nam đã để thua 5-6 Philippines
Cầu thủ nữ buồn bã sau tình huống đá hỏng penalty
Các đồng đội đã lập tức đến an ủi Trần Thị Thu
Tuyển nữ Việt Nam hồi hộp trên loạt luân lưu 11m
Loạt luân lưu cân não
Sau cùng nhưng giọt nước mắt đã rời, tuyển nữ Việt Nam giành HCB theo một kịch bản đầy cay đắng
Bích Thuỳ cùng các đồng đội buồn bã trên bục nhận huy chương
Các cầu thủ Việt Nam đã khóc rồi nhưng hãy đứng lên vì ngày hôm nay tuyển nữ Việt Nam đã rất cố gắng và bản lĩnh rồi
Người hâm mộ trên khán đài cũng không kìm được nước mắt
Theo Hải Đăng
