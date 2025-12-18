3 nhân tố tài không đợi tuổi tại WeYoung 2025: Làm Giám đốc và chủ shop từ khi học cấp 2, có cả “thần đồng” bóng đá

Sau khi WeYoung by WeChoice Awards chính thức mở cổng bình chọn, hạng mục Young ID - Biểu tượng thế hệ mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tại đây tôn vinh những người trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và góp phần xây dựng xu hướng, đời sống và tinh thần cho giới trẻ Việt Nam.

Toàn bộ 20 đề cử Young ID tại WeYoung 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Dù toàn bộ đề cử Young ID đều là gương mặt trẻ song có không ít những gương mặt gây chú ý vì tài không đợi tuổi, tài năng được phát hiện và ủng hộ từ rất sớm. Đó là Nhà sáng tạo nội dung Jenny Huỳnh, cầu thủ Trần Gia Bảo và “Giám đốc 13 tuổi” Nguyễn Nam Long.

Nhà sáng tạo nội dung Jenny Huỳnh

Jenny Huỳnh có tên thật là Huỳnh Việt Hoàng Vy, sinh năm 2005.

Năm 2017, khi mới 12 tuổi, Jenny Huỳnh đã sở hữu shop slime của riêng mình và tự tổ chức các sự kiện dành cho cộng đồng yêu thích slime. Cùng thời điểm đó, Jenny bắt đầu làm YouTube với nội dung xoay quanh slime - xuất phát từ việc quan sát các nhà sáng tạo nước ngoài và thử sức làm theo.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp và làm YouTuber, Jenny Huỳnh cho biết: "Ý tưởng làm YouTube của mình đã có từ hồi 12 tuổi. Khi đó Jenny thấy các chị người nước ngoài làm slime hay quá nên đã lập kênh về slime để làm theo". Kênh YouTube chuyên về slime của Jenny Huỳnh từng đạt hơn 353.000 người đăng ký.

Chia sẻ của Jenny Huỳnh về việc kinh doanh từ năm 12 tuổi (Ảnh chụp màn hình)

Đến tháng 12/2019, Jenny quyết định dừng hoàn toàn việc đăng video slime cũng như kinh doanh sản phẩm này để chuyển hướng nội dung. Cô bạn dần chuyển sang vlog đời thường, chia sẻ cuộc sống học tập, sinh hoạt và những trải nghiệm cá nhân một cách giản dị, tự nhiên. Nội dung của cô nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng, giúp Jenny trở thành một trong những gương mặt Gen Z có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.

Tính đến tháng 12/2025, Jenny Huỳnh đang sở hữu hơn 4,1 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng người theo dõi lần lượt là 7,3 triệu trên TikTok, 2,1 triệu trên Instagram và 2,5 triệu trên Facebook.

Về học vấn, sau khi tốt nghiệp trung học tại Mỹ, Jenny Huỳnh trúng tuyển Đại học Stanford - một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đầu năm 2025, cô tiếp tục được lựa chọn tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa Stanford và Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại), theo học tại Trung Quốc trong một học kỳ.

Jenny Huỳnh cũng liên tục được vinh danh tại các giải thưởng lớn. Năm 2025, Jenny được Forbes Asia vinh danh trong danh sách “30 Under 30 Asia”, trở thành người Việt trẻ tuổi nhất được ghi nhận ở lĩnh vực sáng tạo nội dung. Năm 2024, cô được YouTube vinh danh là một trong những nhà sáng tạo nổi bật nhất tại Việt Nam. Năm 2023 Jenny Huỳnh là đề cử Z-Face - Gương mặt Gen Z nổi bật thuộc hạng mục Gen Z Area tại WeChoice Awards.

Jenny Huỳnh hiện đang tiếp tục hoàn thành việc học đại học và đi thực tập (Ảnh: IGNV)

Cầu thủ Trần Gia Bảo

Trần Gia Bảo (sinh năm 2008) là một tiền đạo trẻ đầy triển vọng của CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), hiện thi đấu ở V.League và các đội tuyển trẻ của bóng đá nam Việt Nam.

Năm 2019 - Trần Gia Bảo thi đỗ vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi mới 11 tuổi. Đây là thời điểm cầu thủ này bắt đầu được đào tạo bài bản và bước vào lộ trình phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

Trần Gia Bảo trong những năm đầu tham gia CLB Hoàng Anh Gia Lai (Ảnh: FBNV)

Ở tuổi 16, Trần Gia Bảo gây chấn động khi ra sân và ghi bàn tại V.League, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải đấu làm được điều này. Việc ghi bàn ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam khi còn ở độ tuổi thiếu niên là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuyên môn và sự tin tưởng mà ban huấn luyện HAGL dành cho Bảo - điều rất hiếm với một cầu thủ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở V.League, Gia Bảo còn tiếp tục ghi dấu ấn tại Cúp Quốc gia và các giải đấu trẻ. Chàng cầu thủ cũng là gương mặt quen thuộc trong các đội tuyển trẻ Việt Nam, giành nhiều danh hiệu cấp độ quốc gia như HCĐ U15 năm 2022 và 2023, HCB U17 và HCB U19 năm 2024.

Thành tích của Trần Gia Bảo không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn được quốc tế công nhận.

Tháng 10/2025, chàng cầu thủ được vinh danh trong danh sách Next Generation 2025 của The Guardian (Anh). Trần Gia Bảo cũng được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 50.000 euro (1,5 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) và nằm trong danh sách những cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á, khẳng định tiềm năng phát triển vượt trội trên bản đồ bóng đá châu lục.

Gia Bảo trong màu áo U17 Quốc gia (Ảnh: FBNV)

Việc được truyền thông quốc tế nhắc tên không chỉ khẳng định tiềm năng cá nhân, mà còn đặt Gia Bảo vào nhóm những gương mặt trẻ đáng theo dõi của bóng đá châu Á.

Hiện tại Trần Gia Bảo vẫn đang được xem là “thần đồng”, “viên ngọc” của bóng đá nam Việt Nam. Vì vậy nếu tiếp tục duy trì phong độ và rèn luyện đúng hướng, Trần Gia Bảo hoàn toàn có thể trở thành trụ cột của các đội tuyển U20, U23 và xa hơn là đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

“Giám đốc 13 tuổi” Nguyễn Nam Long

Nguyễn Nam Long (sinh năm 2012) - học sinh trường THCS - THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), gây chú ý bởi năng lực nổi bật ở độ tuổi 13.

Mùa hè 2025, Nam Long giữ vai trò Giám đốc Phát triển tại Công ty phần mềm OplaCRM - do bố Nam Long sáng lập - với nhiệm vụ thu hút 1.000 người dùng thử sản phẩm trong 100 ngày. Ngoài ra Nam Long cũng là diễn giả nhỏ tuổi nhất tại sự kiện GM Vietnam 2025 - Tuần lễ Blockchain Việt Nam diễn ra hồi tháng 8/2025.

Nguyễn Nam Long (Ảnh: Viết Thanh)

Nam Long bắt đầu học lập trình từ lớp 1 và nhanh chóng thể hiện khả năng vượt trội, có thể làm game sau 2 ngày học và từng dạy lập trình trực tuyến cho bạn bè quốc tế. Đến hiện tại, cậu đã có khoảng 6 năm kinh nghiệm các ngôn ngữ lập trình như Scratch, Python, C# Unity.

Khả năng ngoại ngữ cũng là điểm sáng của Nam Long. Cậu đạt TOEIC 900 từ lớp 4, 920 ở lớp 6 và IELTS 8.0 trong lần thi đầu tiên (Speaking và Listening đều 9.0). Nam Long không ngại thử thách mình ở lĩnh vực viết kịch bản phim; tác phẩm “Surprise, I Speak Furniture” lọt vào Tứ kết Filmantic mùa 9 và nằm trong top 35% trên Coverfly.

Nam Long đạt 920 TOEIC từ năm lớp 6 (Ảnh: Nam Nguyen)

Năng động, ham khám phá và luôn muốn chinh phục thử thách mới - đó là dấu ấn của Nam Long, cũng là nét bản sắc nổi bật của nhiều Gen Alpha.