Thông tin mới nhất về ứng dụng Zalo, người dùng thực hiện loạt thao tác sau để không bị mất quyền lợi

Vào những ngày cuối năm 2025, Zalo thông báo sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thường niên nhằm giúp người dùng nhìn lại hành trình sử dụng ứng dụng trong một năm qua. Song song với đó, nền tảng này cũng công bố các kết quả vận hành liên quan đến việc thắt chặt an ninh và bảo vệ không gian số cho cộng đồng. Các cập nhật này tập trung vào hai khía cạnh chính: cung cấp số liệu cá nhân hóa và báo cáo hiệu quả của các biện pháp bảo mật kỹ thuật.

Sắp ra mắt tính năng "Nhìn lại 2025"

Dự kiến vào cuối tháng 12, người dùng Zalo có thể truy cập tính năng "Nhìn lại 2025" với chủ đề "Cuộc phiêu lưu tại vùng đất Zalo". Đây là công cụ thống kê lại quá trình sử dụng ứng dụng của mỗi cá nhân trong một năm qua.

Thông qua tính năng này, người dùng có thể xem lại:

Các chỉ số hoạt động: Thời gian sử dụng, số lượng bài đăng và các khoảnh khắc đã chia sẻ.

Mức độ tương tác: Thống kê số lượng bạn bè mới, các cộng đồng đã tham gia và mức độ tương tác với danh sách bạn bè.

Cách truy cập: Người dùng có thể tìm thấy tính năng này tại mục "Nhật ký" hoặc thông qua tin nhắn từ Zalo OA khi chương trình chính thức bắt đầu.

Kết quả vận hành và bảo mật hệ thống năm 2025

Bên cạnh những tính năng giải trí, Zalo cũng công bố những số liệu ấn tượng về nỗ lực bảo vệ người dùng trong suốt năm qua. Việc đầu tư mạnh mẽ vào AI và quy trình xử lý đã mang lại những kết quả tích cực:

Tự động hóa an ninh: Có đến 93% tài khoản vi phạm được hệ thống tự động phát hiện và xử lý mà chưa cần đến báo cáo từ người dùng.

Ngăn chặn xâm nhập: Tăng cường lớp bảo vệ chống lại các hành vi truy cập trái phép và chiếm đoạt tài khoản.

Lọc nội dung xấu độc: Cơ chế nhận diện thông minh giúp môi trường trò chuyện trở nên sạch và an toàn hơn.

Các biện pháp kỹ thuật cũng được tăng cường để hạn chế tình trạng cố ý truy cập trái phép hoặc chiếm đoạt thông tin cá nhân. Những nỗ lực này nhằm mục đích duy trì một môi trường trao đổi thông tin ổn định và giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng trước các mối đe dọa trên không gian mạng.

Bên cạnh sự bảo vệ từ Zalo, bạn cũng cần trang bị những kiến thức để đảm bảo an toàn trên không gian số. Đặc biệt, có thể chủ động quản lý tài khoản thông qua tính năng kiểm tra bảo mật và cài đặt quyền riêng tư trên Zalo.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Mở Zalo > Vào mục cá nhân

Bước 2: Tại mục Cá nhân, chọn “Tài khoản và bảo mật” > Chọn “Kiểm tra bảo mật”

Bước 3: Tại mục Cá nhân, chọn “Quyền riêng tư” > Bắt đầu tùy chỉnh theo nhu cầu.