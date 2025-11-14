Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lộ diện ban cán sự đội tuyển Việt Nam: Duy Mạnh, Quang Hải và một hotboy

14-11-2025 - 07:30 AM | Sống

Đội tuyển Việt Nam đã bầu ra ban cán sự mới chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Lào.

Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện tại Phú Thọ chuẩn bị cho trận đấu với Lào thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Trong cuộc họp của toàn đội, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục được tín nhiệm khi giữ chức thủ quân đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân FIFA Days tháng 11/2025. Cùng với Duy Mạnh, Ban cán sự của đội tuyển gồm đội phó Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức, những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ thủ quân trong công tác chỉ đạo và duy trì kỷ luật đội bóng.

Đợt hội quân này đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho ĐT Việt Nam trước chuyến làm khách trên sân Lào, nhằm củng cố phong độ và chiến lược cho vòng loại Asian Cup 2027. Với sự dẫn dắt của Duy Mạnh cùng Ban cán sự, đội tuyển đặt mục tiêu giành kết quả tích cực, hướng tới những thành công tiếp theo trên đấu trường khu vực và châu lục.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cũng nhấn mạnh: “Mỗi cầu thủ dù có vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng tập thể đoàn kết, vượt qua khó khăn và đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ".

Theo Hải Đăng

Thanh niên Việt

