Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự hào 4 cô gái Việt Nam đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc trên đất Thái Lan mừng HCV SEA Games

17-12-2025 - 08:42 AM | Sống

Tổ tiếp sức nữ 4x400m của điền kinh Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games 33.

Tối 16/12 tại SEA Games 33, đội tuyển tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công tấm HCV, nối dài chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu tại đấu trường khu vực. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế "nữ hoàng" của điền kinh Việt Nam ở nội dung này mà còn là tấm HCV thứ 6 liên tiếp của đội từ năm 2015 đến nay.

VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, và Nguyễn Thị Ngọc xuất sắc giành HCV SEA Games 33

Bộ tứ vàng mang về vinh quang cho Tổ quốc gồm các VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, và Nguyễn Thị Ngọc.

Bước vào đường chạy, đội hình Việt Nam đã thể hiện sự tập trung cao độ và chiến thuật hợp lý. Hoàng Thị Minh Hạnh, ở lượt chạy đầu tiên, đã nhanh chóng tạo ra lợi thế dẫn trước. Tiếp theo đó, Nguyễn Thị Hằng đã bứt tốc mạnh mẽ, duy trì và gia tăng khoảng cách an toàn so với đối thủ truyền thống là Thái Lan.

Chân chạy trẻ Lê Thị Tuyết Mai bước vào lượt chạy thứ ba, đối diện với áp lực lớn từ đối thủ. Tuy nhiên, bằng sự bản lĩnh, Tuyết Mai đã giữ vững cự ly, đảm bảo an toàn để bàn giao gậy cho người chạy cuối.

Khoảnh khắc quyết định thuộc về Nguyễn Thị Ngọc. Bằng những bước chạy thần tốc và tốc độ nước rút ấn tượng, Nguyễn Thị Ngọc đã dứt khoát bỏ xa đối thủ, cán đích đầu tiên một cách thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam giành HCV với thành tích 3 phút 32 giây 59, bỏ xa đội về nhì là Thái Lan.

Minh Hạnh chạy đầu tiên

Nguyễn Thị Hằng bứt tốc

Tuyết Mai chạy thứ 3

Nguyễn Thị Ngọc chạy cuối băng băng về đích

4 cô gái Việt đội nón lá, giơ cao cờ tổ quốc tại SEA Games 33

Niềm tự hào của điền kinh Việt Nam

"Bóc giá" bộ đồ cực ngầu của nữ xạ thủ đẹp nhất SEA Games 33 Phí Thanh Thảo

Theo Thanh Xuân, Ảnh: Phạm Huyền

Đời

Từ Khóa:
HCV SEA Games

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà

“Nữ thần” điền kinh Việt Nam cực hot ở SEA Games 33 chói sáng giành HCV: Visual cực bén, chân dài nuột nà Nổi bật

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng khó giàu

Trong tiếng Việt, có 1 từ càng nói nhiều càng khó giàu Nổi bật

1 kiểu BẤT HIẾU thời hiện đại: Bố mẹ được con giúp đỡ nhưng hãi ngang "tra tấn tinh thần"!

1 kiểu BẤT HIẾU thời hiện đại: Bố mẹ được con giúp đỡ nhưng hãi ngang "tra tấn tinh thần"!

08:40 , 17/12/2025
Ngày càng nhiều người tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Trời lạnh, thà ăn cơm không còn hơn ham 4 món này

Ngày càng nhiều người tử vong vì biến chứng bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Trời lạnh, thà ăn cơm không còn hơn ham 4 món này

08:21 , 17/12/2025
Ngân hàng báo tài khoản bị trộm 36 triệu, người phụ nữ làm theo hướng dẫn thì mất sạch tiền tiết kiệm, ngân hàng nói: “Chúng tôi không hoàn tiền”

Ngân hàng báo tài khoản bị trộm 36 triệu, người phụ nữ làm theo hướng dẫn thì mất sạch tiền tiết kiệm, ngân hàng nói: “Chúng tôi không hoàn tiền”

08:10 , 17/12/2025
3 loại quả đem nấu chín thành "thần dược" cho nữ giới trong mùa đông: Dưỡng da, đẹp tóc, giảm mỡ, phòng đủ thứ bệnh

3 loại quả đem nấu chín thành "thần dược" cho nữ giới trong mùa đông: Dưỡng da, đẹp tóc, giảm mỡ, phòng đủ thứ bệnh

07:50 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên