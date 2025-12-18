Tin vui cho 3 tỷ người dùng Gmail

Nếu như trước đây, muốn dùng AI bạn phải mở ChatGPT hay Gemini lên và gõ từng câu lệnh (prompt), thì nay Google đã chơi một nước cờ hoàn toàn khác. Gã khổng lồ công nghệ vừa chính thức giới thiệu "CC" – một "tác nhân AI" (agentic AI) hoạt động ngay trong lòng Gmail. Điểm khác biệt "ăn tiền" nhất của CC chính là sự chủ động: Bạn không cần hỏi, nó tự tìm đến bạn.

Hãy tưởng tượng kịch bản này: 7 giờ sáng, bạn mở mắt dậy. Thay vì phải lướt qua hàng chục email spam để tìm lịch họp hay thông tin quan trọng, bạn chỉ cần mở đúng một email duy nhất từ CC với tiêu đề "Your Day Ahead" (Ngày mới của bạn).

Được xây dựng trên nền tảng Gemini tiên tiến, CC có khả năng "lục lọi" và kết nối dữ liệu siêu tốc giữa Gmail, Google Calendar và Google Drive để phục vụ bạn. Email chào buổi sáng của CC sẽ bao gồm:

Nhắc lịch thông minh: Báo cáo các cuộc họp sắp tới, thậm chí cảnh báo nếu có lịch trình bị trùng chéo.

Lọc tin quan trọng: Tự động "vớt" những email quan trọng có thể bạn đã bỏ lỡ giữa rừng thư rác.

Chuẩn bị tài liệu: Đính kèm sẵn các file Drive cần thiết cho cuộc họp trong ngày (không còn cảnh vừa họp vừa đi tìm file nữa!).

Sắp xếp ưu tiên: Đề xuất danh sách các việc cần xử lý trước.

Cách "cô thư ký" CC giúp bạn giảm bớt việc phải lục lọi trong đống email đầu ngày mới

Thú vị hơn, CC hoạt động như một người thật. Bạn có thể bấm Reply (Trả lời) ngay vào email báo cáo đó để ra lệnh: "Soạn giúp tôi thư trả lời anh A", "Dời lịch họp chiều nay nhé", hay "Tìm thêm thông tin về dự án X". Google gọi đây là trải nghiệm "trợ lý nền" – âm thầm nhưng cực kỳ hiệu quả.

Dù được gọi là "AI tác nhân" với khả năng tự chủ cao hơn chatbot thông thường, Google vẫn đặt ra những giới hạn an toàn để người dùng yên tâm.

CC hiện tại đóng vai trò là người hỗ trợ, tóm tắt và soạn thảo nháp. Nó không được cấp quyền tự động bấm nút Gửi thư đi hay tự ý xóa/dời lịch họp mà chưa có sự đồng ý cuối cùng của bạn. Điều này giúp tránh những tai nạn công sở "dở khóc dở cười" do AI gây ra.

Về vấn đề bảo mật - nỗi lo lớn nhất khi để AI đọc email, Google Labs cam kết chắc nịch: Dữ liệu CC xử lý chỉ phục vụ riêng cho bạn và tuyệt đối không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI cốt lõi của Google.

Hiện tại, "cô thư ký" xịn sò này đang được triển khai thử nghiệm từ ngày 16/12.

Nhóm ưu tiên: Người dùng gói Google AI Ultra đã có thể trải nghiệm ngay.

Nhóm phổ thông: Có thể đăng ký danh sách chờ (Waitlist) trên Google Labs.