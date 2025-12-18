Khi phố đi bộ trở thành “phòng khám đặc biệt” của người dân Thủ đô

Sự kiện cộng đồng quy mô tại Hà Nội

Sau Hải Phòng và Thanh Hóa, điểm đến tiếp theo của "Ngày hội Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025" là thủ đô Hà Nội, với hơn 3.000 suất khám miễn phí mang đến cho người dân. Chương trình tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25 đến 45 - những người thường ít có điều kiện và thói quen khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là sức khỏe hệ tiêu hóa trong bối cảnh thói quen sinh hoạt và ăn uống chịu nhiều ảnh hưởng từ nhịp sống đô thị.

Tại sự kiện, người tham gia đều được tầm soát vi khuẩn HP - tác nhân phổ biến gây nên nhiều bệnh lý liên quan đến dạ dày. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ tiếp tục được bác sĩ chỉ định khám sàng lọc ung thư đường tiêu hóa. Bên cạnh đó, người dân còn được thực hiện nhiều hạng mục khác như khám nội tổng quát, khám chuyên khoa và cận lâm sàng (siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi), xét nghiệm (đường huyết, mỡ máu, axit uric)… Năm nay, đội ngũ bác sĩ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, giúp đánh giá nguy cơ bệnh chính xác hơn và mang đến trải nghiệm khám hiện đại, nhanh chóng cho người tham gia.

TS.BS. Bùi Sỹ Tuấn Anh - Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội cho biết: "Nhịp sống nhanh và thói quen ăn uống phụ thuộc vào hàng quán khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đối mặt với các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy, những mô hình y tế cộng đồng như thế này càng có ý nghĩa thiết thực hơn khi giúp người dân sớm phát hiện các bệnh lý, cũng như nâng cao nhận thức về sức khỏe tiêu hóa. Việc phát hiện sớm cũng giúp hạn chế nguy cơ bệnh chuyển biến nặng, từ đó giảm áp lực cho tuyến y tế công".

Từ khám sàng lọc đến thay đổi thói quen

Năm 2024, Manulife từng mang đến hơn 4.000 suất khám sức khỏe miễn phí tại Hà Nội và được đông đảo người dân Thủ đô đón nhận. Sự trở lại năm nay là hành trình nối tiếp của Manulife trong cam kết đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng. Theo Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, qua hai năm triển khai, chương trình đã cho thấy vai trò tích cực khi nhiều người đã thay đổi thói quen, nâng cao ý thức về việc chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa.

Chị Lê Thị L. (36 tuổi, phường Tương Mai) cho biết năm ngoái chị cũng tham gia ngày hội "Sống Khỏe Mỗi Ngày" và được phát hiện bị rối loạn tiêu hóa. Chị nói: "Lúc đó, tôi được chẩn đoán viêm dạ dày và trào ngược. Bác sĩ hướng dẫn tôi điều chỉnh lối sống bằng nhiều thói quen lành mạnh, nhờ vậy, tình trạng bệnh đỡ hơn rất nhiều. Năm nay đến xét nghiệm thì các kết quả nhìn chung rất tích cực".

"Năm ngoái tôi bỏ lỡ chương trình nên năm nay tranh thủ tham gia. Bạn tôi kể là chương trình khám kỹ, các bác sĩ cũng tư vấn tận tình. Tôi định kiểm tra cho yên tâm, không ngờ lại phát hiện dấu hiệu tiền tiểu đường và men gan hơi cao. May là phát hiện sớm để kịp điều chỉnh. Nếu không tham gia chắc tôi chẳng biết tình hình sức khỏe của mình", anh Phùng Đức N. (41 tuổi, phường Nghĩa Đô) chia sẻ.

Sau Hà Nội, ngày hội "Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025" sẽ tiếp tục đến TP. Hồ Chí Minh với hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực trong chiến dịch "Chọn XANH Cho KHỎE" mà Manulife Việt Nam đang triển khai nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ tiêu hóa. Bên cạnh sự kiện khám sức khỏe quy mô lớn, chiến dịch còn mang đến nhiều hoạt động khác như chuỗi sự kiện nâng cao nhận thức tại các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, thử thách Đài Phát Xanh trên mạng xã hội, hợp tác với hệ thống nhà hàng Buffet lẩu Manwah tặng những đôi đũa gắp chung, nhằm khuyến khích xây dựng thói quen tích cực trong ăn uống.

Chiến dịch "Chọn Xanh Cho Khỏe" tại Việt Nam là một phần trong việc hiện thực hóa định hướng của Tập đoàn tài chính Manulife nhằm giúp người dân sống khỏe hơn và tăng cường khả năng tự chủ tài chính trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng. Bên cạnh triển khai các chương trình cộng đồng phù hợp tại các quốc gia, Tập đoàn Manulife cũng đã ra mắt Viện Trường Thọ (Longevity Institute) – một nền tảng toàn cầu thúc đẩy các chương trình giúp người dân sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và an tâm hơn về tài chính, với cam kết đầu tư 350 triệu đô la Canada đến năm 2030.