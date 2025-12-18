Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực

18-12-2025 - 10:03 AM

Bích Thuỳ khiến người hâm mộ xót xa bởi loạt biểu cảm sau khi ĐT nữ Việt Nam thua đau Philippines ở chung kết SEA Games 33.

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bích Thùy là một trong những cầu thủ thi đấu cực nổi bật ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra vào 19h30 tối 17/12 trên SVĐ Chonburi FC (Thái Lan)

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 2.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 3.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 4.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 5.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 6.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 7.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 8.

Tình huống đáng chú ý nhất và cũng gây tranh cãi nhất là ở bàn thắng ở Bích Thuỳ trong hiệp 1. Phút 29, Vạn Sự tung cú tạt chân trái hướng vào trung lộ vòng cấm, Bích Thùy đánh đầu dội đất hiểm hóc vào góc phải khung thành, khiến lưới đối phương rung lên. Nhưng niềm vui của đội tuyển Việt Nam nhanh chóng bị dập tắt khi trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan phất cờ báo lỗi việt vị. Tuy nhiên, góc quay truyền hình thực tế cho thấy Bích Thuỳ không hề việt vị. Bích Thuỳ uất nghẹn khi bị cướp trắng bàn thắng

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 9.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 10.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 11.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 12.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 13.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 14.

Dù uất ức, Bích Thuỳ vẫn phải nhanh chóng trở lại trận đấu vì đối thủ lập tức đưa bóng trở lại trận đấu, tuyển Việt Nam phải tập trung phòng ngự. Suốt thời gian hiện diện trên sân, Bích Thuỳ không bao giờ ngần ngại những tình huống va chạm hay tranh cãi khi bất bình, cô gái nhỏ thể hiện cá tính cực mạnh mẽ

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 15.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 16.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 17.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 18.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 19.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 20.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 21.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 22.

Tuy nhiên, nỗi bất lực lại đến khi cuối hiệp 2, Bích Thuỳ bất ngờ bị thay ra dủ bản thân cô không muốn rời sân và vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Trên đường pitch, tiền vệ sinh năm 1994 vừa đi vừa ném bắng đeo tay, trở về ca bin của tuyển nữ Việt Nam, Thái Thị Thảo đưa áo pitch cho Bích Thuỳ nhưng cô ném thẳng xuống đất. Chính Hải Yến là người tự tay mặc áo pitch lại cho Bích Thuỳ. Các thành viên tuyển nữ Việt Nam liên tục động viên Bích Thuỳ ở khoảnh khắc này

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 23.

Tuyển nữ Việt Nam sau đó bước vào 2 hiệp phụ không bàn thắng và buộc phải phân định thắng - thua trên chấm luân lưu

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 24.

Kết quả, các cô gái Việt Nam kém may mắn hơn và đành chấp nhận về nhì

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 25.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 26.

Bích Thuỳ cô đơn ngồi lại trên sân khi tuyển Việt Nam thua trận, cô được đồng đội động viên rồi kéo dậy

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 27.

Trên bục nhận huy chương bạc, Bích Thuỳ rơi nước mắt

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 28.

Hình ảnh cô gái nhỏ liên tục cúi đầu khiến fan rơi nước mắt

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 29.

Nước mắt rơi trên gò má Bích Thuỳ

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 30.

Tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 31.

Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 32.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 33.
Đêm SEA Games đầy uất ức của Bích Thuỳ: Mất trắng bàn thắng, phản ứng gắt vì bị thay ra, rơi nước mắt bất lực- Ảnh 34.

