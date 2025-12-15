Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyễn Thị Oanh xô đổ kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền trở thành huyền thoại điền kinh Việt Nam giành nhiều HCV nhất SEA Games

15-12-2025 - 23:16 PM | Sống

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV SEA Games thứ 14, đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam.

VĐV Nguyễn Thị Oanh đã thể hiện phong độ hủy diệt trên đường chạy 10.000m nữ tại SEA Games 33 tối ngày 15/12. Cô dễ dàng cán đích đầu tiên với thành tích ấn tượng 34 phút 27 giây 93.

Tấm HCV ở cự ly 10.000m không chỉ là chiếc HCV thứ2 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33, mà còn là cột mốc lịch sử đối với cá nhân cô và điền kinh Việt Nam.

Với tổng cộng 14 HCV giành được qua các kỳ Đại hội, Nguyễn Thị Oanh đã chính thức phá kỷ lục 13 HCV trước đó do "Nữ hoàng điền kinh" một thời Nguyễn Thị Huyền nắm giữ. Cô trở thành VĐV điền kinh giành nhiều HCV nhất lịch sử SEA Games với 14 tấm HCV. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh hoàn toàn có thể xô đổ kỷ lục của chính mình khi vẫn còn nội dung thi đấu tại SEA Games 33.

Nguyễn Thị Oanh giành HCV thứ 2 tại SEA Games 33

Trong ngày mai (16/12), Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục tham dự nội dung cuối cùng của mình tại SEA Games 33 là chạy vượt rào 3.000m nữ. Đây cũng là nội dung sở trường, nơi cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về vinh quang cho Thể thao Việt Nam và tiếp tục xô đổ kỷ lục của chính mình.

Thành tích này còn ý nghĩa hơn khi đồng đội của cô, VĐV Lê Thị Tuyết, cũng về đích thứ hai, mang về tấm HCB cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyến trên đường chạy

Hai VĐV Việt nam ăn mừng HCV, HCB

Ngay từ những vòng chạy đầu tiên, chân chạy người Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội, bứt tốc mạnh mẽ và bỏ xa các đối thủ

Nguyễn Thị Oanh đang là biểu tượng của tinh thần thép và sự bền bỉ của thể thao Việt Nam

Ở khoảng 1km cuối, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục duy trì tốc độ kinh hoàng, băng băng về đích một cách thoải mái và giành HCV

Nguyễn Thị Oanh nở nụ cười ăn mừng cùng Lê Thị Tuyết

Theo Hải Đăng

