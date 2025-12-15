Tại sao mùa đông tóc lại càng nhanh bết? Có 6 thói quen mà lâu nay rất nhiều người đã làm sai

Nhiều người cho rằng mùa đông thời tiết hanh khô thì tóc sẽ ít bết hơn so với mùa hè nóng ẩm. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại: không ít người nhận thấy tóc mình nhanh bết dầu, xẹp và thiếu sức sống hơn ngay cả khi trời lạnh. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tóc “đổ dầu” mạnh vào mùa đông, và làm thế nào để chăm sóc tóc, da đầu đúng cách trong thời điểm này?

Để da đầu quá khô

Vào mùa đông, độ ẩm trong không khí giảm mạnh khiến làn da nói chung và da đầu nói riêng dễ rơi vào tình trạng khô ráp, bong tróc. Khi da đầu thiếu nước, cơ chế tự bảo vệ sẽ được kích hoạt: các tuyến bã nhờn tăng cường tiết dầu để bù lại độ ẩm đã mất. Chính phản ứng “bù trừ” này khiến da đầu trở nên nhờn hơn, kéo theo tình trạng tóc nhanh bết, dù môi trường bên ngoài không hề oi nóng.

Ngoài ra, việc đội mũ len, mũ bảo hiểm trong thời gian dài cũng khiến da đầu bị bí, hạn chế sự thoáng khí, càng tạo điều kiện cho dầu tích tụ nhiều hơn ở chân tóc.

Gội đầu bằng nước nóng

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc nhanh bết vào mùa đông là thói quen gội đầu bằng nước nóng. Nước nóng giúp cơ thể thư giãn, dễ chịu trong thời tiết lạnh, tuy nhiên lại làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi lớp dầu này bị rửa trôi quá mức, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn để “bù đắp”, dẫn đến tình trạng da đầu vừa khô vừa nhiều dầu.

Không chỉ vậy, nước nóng còn khiến tóc dễ khô xơ, chẻ ngọn và làm da đầu nhạy cảm hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên gội đầu bằng nước ấm, ở mức khoảng 40-45 độ C, đồng thời massage nhẹ nhàng để làm sạch mà không gây kích ứng.

Vuốt tóc, chải tóc quá nhiều

Nhiều người có thói quen vô thức vuốt tóc, chỉnh tóc hoặc chải tóc liên tục trong ngày. Những hành động tưởng chừng vô hại này lại góp phần khiến tóc nhanh bết hơn. Khi chạm tay vào tóc, dầu và bụi bẩn từ tay dễ dàng bám sang tóc, đồng thời việc chải tóc nhiều lần sẽ kích thích da đầu tiết thêm dầu.

Để hạn chế tình trạng này, bạn nên giữ tay sạch sẽ trước khi chạm vào tóc, vệ sinh lược thường xuyên và tránh chải tóc quá nhiều lần trong ngày, đặc biệt là khi tóc đã có dấu hiệu nhờn.

Gội đầu quá thường xuyên

Khi tóc nhanh bết, nhiều người lựa chọn cách gội đầu mỗi ngày để giữ mái tóc sạch sẽ. Tuy nhiên, gội đầu quá thường xuyên, nhất là vào mùa đông, lại là “con dao hai lưỡi”. Việc làm sạch liên tục khiến lớp dầu tự nhiên trên da đầu bị suy giảm, buộc tuyến bã nhờn phải hoạt động mạnh hơn để bù lại.

Hệ quả là tóc không những nhanh bết hơn mà còn dễ khô xơ, gãy rụng, chẻ ngọn và xuất hiện gàu. Theo khuyến cáo, tần suất gội đầu lý tưởng trong mùa đông là khoảng 2-3 lần mỗi tuần, tùy vào tình trạng da đầu và mức độ hoạt động hàng ngày.

Lựa chọn dầu gội không phù hợp với da đầu

Sử dụng dầu gội không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến tóc bết nhanh. Vào mùa đông, bạn nên ưu tiên những loại dầu gội có độ pH cân bằng, khả năng làm sạch vừa phải, không chứa quá nhiều chất tẩy mạnh. Các sản phẩm có thành phần từ tinh dầu thiên nhiên như tràm trà, oải hương, bạc hà… thường giúp kiểm soát dầu tốt hơn, đồng thời làm dịu da đầu và giảm tình trạng bong tróc.

Ngoài ra, không nên lạm dụng dầu xả và tránh thoa dầu xả trực tiếp lên da đầu, vì điều này dễ khiến tóc nặng và nhanh bết.

Chưa chú trọng chăm sóc tóc từ bên trong

Bên cạnh các tác động bên ngoài, chế độ ăn uống và trạng thái tinh thần cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của da đầu. Vào mùa đông, nhiều người có xu hướng tiêu thụ nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt, thực phẩm giàu muối hoặc các sản phẩm từ sữa. Những thực phẩm này có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, khiến tóc dễ bết dầu.

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B, vitamin E, kẽm, rau xanh, chất béo lành mạnh từ cá, quả bơ, các loại hạt… Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho tóc và da đầu.

Đặc biệt, nếu đã điều chỉnh chế độ chăm sóc tóc và ăn uống nhưng tóc vẫn nhanh bết, nguyên nhân có thể đến từ căng thẳng kéo dài. Stress làm tăng hormone cortisol trong cơ thể, từ đó kích thích tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu hơn. Vì vậy, giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và cân bằng cuộc sống cũng là cách quan trọng để bảo vệ mái tóc trong mùa đông.