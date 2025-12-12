Thà để tóc bết, mùi khó chịu còn hơn gội đầu vào 5 thời điểm này: Mạng “mỏng như giấy”, đột quỵ lúc nào không hay

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bạn đang khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm, tự "mở đường" cho bệnh tật và đột quỵ nếu gội đầu vào 4 thời điểm này.

Gội đầu là thói quen vệ sinh cơ bản, nhưng hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể biến thành "sát thủ thầm lặng" dẫn đến đột quỵ, đặc biệt trong thời điểm chuyển mùa và khi thời tiết đang trở lạnh. Câu chuyện đau lòng của bà Lý (khoảng 50 tuổi, Trung Quốc) chính là lời cảnh báo.

Cô vốn là người sạch sẽ nên cách một ngày sẽ gội đầu một lần. Ngày hôm đó, dù trưa hôm trước đã gội đầu sạch nhưng trong ngườ cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu nên bà vẫn quyết định gội tiếp cho thoải mái. Ăn cơm xong bà vội vã đi gội đầu, nghĩ là trời mùa đông lạnh nhưng giữa trưa sẽ không sao. Không ngờ, gội xong thì choáng váng, đau đầu dữ rội rồi phải nhập viện cấp cứu vì đột quỵ.

Tiến sĩ Rodney D. Sinclair (Mỹ) cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc gội đầu không đúng thời điểm có thể gây ra huyết áp tăng cao đột ngột và co thắt mạch máu não. Đây là 2 yếu tố hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Nguy cơ này cao hơn ở người có bệnh nền, trẻ em, người có hệ miễn dịch yếu, và người cao tuổi.

4 thời điểm tuyệt đối đừng nên gội đầu, nhất là mùa lạnh

Dưới đây là 4 thời điểm tuyệt đối không nên gội đầu nếu bạn không muốn đặt cược sức khỏe của mình:

1. Sáng sớm

Nhiều người có thói quen tắm buổi sáng và tiện sẽ gội đầu luôn hoặc gội đầu buổi sáng để tỉnh táo, dễ làm tóc để ra ngoài. Sự thật thì dù là mùa hè, sáng sớm nhiệt độ vẫn thấp, trong khi cơ thể sau một đêm nghỉ ngơi thường yếu hơn, miễn dịch kém, lưu thông máu chậm. Gội đầu ngay lúc này dễ gây sốc nhiệt, rối loạn tuần hoàn, thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ.

2. Ngay sau hoạt động thể chất hoặc tinh thần căng thẳng

Sau khi tập thể dục hoặc lao động chân tay cường độ cao, cơ thể đang ở trạng thái kích thích, tuần hoàn máu diễn ra nhanh chóng. Tắm, gội ngay lập tức, nhất là bằng nước lạnh, sẽ khiến các mạch máu co thắt mạnh đột ngột, làm tăng gánh nặng lên hệ tim mạch, có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Tương tự, sau khi tham gia vào các hoạt động trí óc căng thẳng, máu dồn lên bề mặt cơ thể khi gội đầu sẽ làm giảm đột ngột lượng máu cung cấp lên não, gây chóng mặt, ngất xỉu, và tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.

2. Sau khi uống rượu bia

Đây là một thói quen cực kỳ nguy hiểm. Sau khi uống rượu bia, gan đang phải nỗ lực chuyển hóa chất cồn. Việc gội đầu lúc này, kết hợp với việc tiêu thụ năng lượng trong khi tắm, có thể gây hạ đường huyết nghiêm trọng. Hạ đường huyết dẫn đến chóng mặt, nhìn mờ, mất kiểm soát, và thậm chí hôn mê. Trong mùa lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong phòng tắm sẽ càng làm tăng nguy cơ co thắt mạch máu.

3. Khi bụng quá no hoặc quá đói

- Khi no: Sau bữa ăn, máu ưu tiên dồn về hệ tiêu hóa. Gội đầu làm giãn mạch máu ngoại vi, máu bị kéo ra bề mặt cơ thể, khiến hệ tiêu hóa bị thiếu máu, cản trở quá trình tiêu hóa và gây khó tiêu.

- Khi đói: Khi bụng đói, lượng đường trong máu đang thấp. Tắm gội làm máu tiếp tục tập trung ở các mô da, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu bình thường cho não, dễ dẫn đến ngất xỉu hoặc té ngã, đặc biệt nguy hiểm trong môi trường trơn trượt như phòng tắm.

4. Sau 22 giờ

Không ít người chọn gội đầu vào tối muộn. Tuy nhiên, muốn bảo vệ sức khỏe thì đừng bao giờ gội đầu sau 10 giờ tối. Gội đầu muộn, nhất là khi tóc còn ướt trước khi ngủ, có thể khiến da đầu nhiễm lạnh, co mạch máu, cản trở tuần hoàn, gây đau đầu, chóng mặt, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh tim mạch. Nguy hiểm hơn vào mùa lạnh.

Ngoài ra, nhiệt độ thay đổi đột ngột vào ban đêm dễ làm suy yếu miễn dịch, tăng nguy cơ cảm lạnh, bệnh hô hấp. Tóc ẩm lâu khi ngủ còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, gây gàu, ngứa, viêm da đầu, tóc gãy rụng, khô xơ và hư tổn.

Bao lâu gội đầu một lần là chuẩn?

