Ngày càng có nhiều người tử vong vì ung thư phổi, bác sĩ cảnh báo: Đêm đến thấy 4 thứ này khám nhanh còn kịp!

Ung thư phổi là căn bệnh nguy hiểm bậc nhất. Theo số liệu mới nhất (dữ liệu GLOBOCAN 2022), ung thư phổi hiện đang đứng đầu về tỷ lệ mắc mới và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư trên toàn thế giới, với hơn 2,4 triệu ca mắc mới và hơn 1,8 triệu ca tử vong được ghi nhận trong năm.

Sự nguy hiểm của ung thư phổi nằm ở chỗ các triệu chứng thường bị nhầm lẫn với các bệnh hô hấp thông thường. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng, có 4 dấu hiệu đặc trưng thường trở nên rõ rệt hơn hoặc gây khó chịu hơn vào ban đêm - thời điểm cơ thể tĩnh lặng nhất, cho thấy khối u đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường hô hấp và toàn thân. Việc phát hiện 4 thay đổi này vào đêm tối là chìa khóa để khám nhanh còn kịp:

1. Cơn ho dai dẳng, nặng hơn về đêm

Ho là triệu chứng phổ biến nhất. Ho do khối u ác tính có đặc điểm là ho dai dẳng, kéo dài, không đáp ứng với thuốc ho thông thường và đặc biệt nặng hơn vào ban đêm. Ngay cả khi ban ngày bạn không ho nhưng cứ đến đêm là ho cũng cần cảnh giác với ung thư phổi hoặc bệnh nặng về phổi.

Khi bạn nằm xuống, dịch nhầy và chất tiết có thể dễ dàng đọng lại ở đường hô hấp, kích thích khối u hoặc niêm mạc xung quanh, gây ra cơn ho dữ dội, ngắt quãng. Cơn ho này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ mà còn là tín hiệu cảnh báo rõ rệt về sự hiện diện của khối u đang lớn dần.

2. Đau ngực âm ỉ, khó chịu khi nằm ngủ

Đau ngực là dấu hiệu cảnh báo khi khối u đã lớn, bắt đầu xâm lấn màng phổi hoặc thành ngực. Cơn đau thường mang tính chất âm ỉ, dai dẳng, khác với đau nhói cấp tính.

Cảm giác đau, tức ngực thường rõ rệt hơn vào ban đêm và khi nằm ở một số tư thế nhất định. Khi khối u gây áp lực lên các dây thần kinh và mô xung quanh, tư thế nằm phẳng có thể làm tăng áp lực đó. Điều này gây khó chịu nghiêm trọng và khiến bệnh nhân khó tìm được tư thế ngủ thoải mái. Thậm chí thức giấc giữa đêm vì khó chịu như ngực bị đè nén.

3. Khó thở và thở khò khè khi đang nghỉ ngơi

Ung thư phổi, đặc biệt khi khối u nằm gần các phế quản lớn hoặc đã gây tràn dịch màng phổi, sẽ dẫn đến cảm giác khó thở (thở hụt hơi). Tình trạng này có thể xuất hiện đột ngột hoặc tăng dần.

Khó thở thường trở nên đáng lo ngại hơn vào ban đêm khi cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ. Một số bệnh nhân phải ngủ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi hoặc dùng nhiều gối để hô hấp dễ dàng hơn. Nếu bạn tỉnh giấc vì cảm giác nghẹt thở hoặc thở khò khè dù đang nghỉ ngơi, đó là dấu hiệu phổi đang bị chèn ép nghiêm trọng.

4. Đổ mồ hôi đêm bất thường

Đổ mồ hôi đêm không liên quan đến nhiệt độ phòng là một triệu chứng toàn thân phổ biến trong nhiều bệnh lý ác tính, bao gồm cả ung thư phổi. Đây là hiện tượng cơ thể phản ứng với các chất hóa học (cytokine) do khối u tiết ra. Có thể đi kèm với sốt nhẹ nhưng dai dẳng, dùng thuốc không dứt.

Mồ hôi đêm khiến bạn tỉnh giấc với quần áo và ga giường ướt đẫm, dù phòng không hề nóng. Mặc dù đây là một triệu chứng không đặc hiệu, nhưng khi xuất hiện cùng với các dấu hiệu hô hấp kể trên, nó là bằng chứng cho thấy cơ thể đang chống lại một quá trình bệnh lý nghiêm trọng và cần được kiểm tra sớm.

Bác sĩ chuyên khoa hô hấp luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát ung thư phổi, đặc biệt đối với người hút thuốc, người tiếp xúc với môi trường độc hại hoặc người có tiền sử gia đình. Đừng chủ quan với 4 dấu hiệu khó chịu này vào ban đêm; hãy đi khám nhanh chóng bằng chụp X-quang hoặc CT-Scan liều thấp để bảo vệ tính mạng.