Tại sao không nên gội đầu trước khi tắm?

03-11-2025 - 17:18 PM | Sống

Hầu hết mọi người đều gội đầu trước khi tắm nhưng bác sĩ lại nói tuyệt đối không!

Rất nhiều người bước vào nhà tắm là xối nước lên đầu trước, vì nghĩ như vậy vừa nhanh vừa tiện, tóc cũng mau khô hơn. Nhưng theo các bác sĩ, thói quen tưởng như nhỏ này lại có thể tạo ra nguy cơ sức khỏe âm thầm, nhất là với người lớn tuổi, người đang có bệnh nền tim mạch, huyết áp.

Nghiên cứu y khoa nhiều năm qua cho thấy tắm sai trình tự không chỉ gây chóng mặt, tụt huyết áp tạm thời, mà còn có thể là “mồi kích hoạt” cơn nhồi máu cơ tim hoặc tai biến.

Tại sao không nên gội đầu trước khi tắm?- Ảnh 1.

Vì sao "gội trước tắm sau" lại nguy hiểm?

Trong lúc tắm, nước ấm khiến mạch máu giãn ra. Nếu vừa vào đã xối nước nóng lên đầu, mạch máu vùng da đầu giãn quá nhanh, não dễ rơi vào tình trạng thiếu máu tạm thời, gây hoa mắt, tối sầm, thậm chí ngất.

Một số bác sĩ kể lại từng có bệnh nhân 56 tuổi bị cao huyết áp, chỉ vì tắm theo kiểu “gội trước tắm sau” đã choáng ngã ngay trong nhà tắm, may mắn được đưa vào cấp cứu kịp thời.

Với người có bệnh tim mạch, huyết áp cao, bệnh động mạch vành… việc đầu bị kích thích mạnh bởi nước nóng - lạnh đột ngột có thể làm huyết áp dao động dữ dội, gây nguy cơ tim, não “đột ngột tắc nghẽn”.

Trình tự tắm đúng theo khuyến cáo

- Làm ướt tay chân trước. Giúp cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ, không gây sốc nhiệt.

- Sau đó mới làm ướt thân người. Đặc biệt vùng ngực, nơi có tim phổi, tránh đổ nước nóng thẳng vào ngực ngay từ đầu.

- Gội đầu sau cùng. Khi cơ thể đã ổn định, mạch máu đã quen với nhiệt độ, lúc này gội đầu sẽ an toàn hơn.

Một vài lưu ý thêm

- Người lớn tuổi chỉ nên tắm 10-15 phút, nước ấm 37-40 độ C.

- Trẻ nhỏ nên tắm với nước 35-38 độ C, luôn có người lớn đi cùng.

- Người bệnh tim mạch không tắm khi bụng quá đói hoặc quá no, trước khi tắm có thể uống chút nước ấm.

- Ngoài ra, đừng tắm nước quá nóng, đừng kỳ cọ quá mạnh gây mất lớp bảo vệ da. Sau khi tắm xong, nên bôi dưỡng ẩm để giữ ẩm da.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ số

