Giáo sư Nhật tiết lộ 3 loại bữa sáng phải tránh, ăn thường xuyên nguy cơ ung thư tăng vọt

12-12-2025 - 05:12 AM | Sống

Bác sĩ ung thư hàng đầu Nhật Bản Norihiro Sato vừa đưa ra cảnh báo đáng chú ý: những gì chúng ta ăn vào buổi sáng tưởng chừng vô hại, nhưng nếu chọn sai, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

Ông cho biết thói quen ăn sáng lặp đi lặp lại hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất, mức đường huyết và tình trạng viêm trong cơ thể, tất cả đều liên quan mật thiết đến sự hình thành tế bào ung thư.

3 nhóm thực phẩm buổi sáng nên hạn chế

- Nhóm thực phẩm giàu tinh bột tinh chế

Các món như bánh mì trắng, cơm trắng, mì, cháo trắng hoặc ngũ cốc chế biến sẵn đều thuộc nhóm tinh bột tinh chế. Khi ăn nhiều vào buổi sáng, đường huyết sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Việc đường huyết cao kéo dài khiến cơ thể phải tiết insulin quá mức, từ đó kích hoạt các phản ứng viêm âm thầm trong tế bào.

Bác sĩ Sato cho biết nhiều nghiên cứu đã chứng minh chế độ ăn giàu tinh bột tinh chế làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy, ung thư gan, ung thư đại trực tràng và cả ung thư vú. Đáng lo ngại hơn, đây lại là những món nhiều người quen dùng để “nạp năng lượng” mỗi sáng.

Giáo sư Nhật tiết lộ 3 loại bữa sáng phải tránh, ăn thường xuyên nguy cơ ung thư tăng vọt- Ảnh 1.

- Thực phẩm chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông, lạp xưởng, thịt hộp… vốn rất phổ biến trong bữa sáng, đặc biệt ở những người cần ăn nhanh. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, các loại thực phẩm này thường được thêm chất bảo quản, chất tạo màu, chất ổn định và muối nitrit.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến vào nhóm chất gây ung thư loại 1, tức là có đủ bằng chứng gây ung thư ở người, tương đương thuốc lá và amiăng. Việc ăn thường xuyên làm tăng rõ rệt nguy cơ ung thư đại trực tràng và dạ dày.

Bác sĩ Sato khuyến cáo nếu có thói quen ăn xúc xích hay thịt nguội vào buổi sáng, tốt nhất nên giảm tần suất xuống mức thấp nhất có thể.

Giáo sư Nhật tiết lộ 3 loại bữa sáng phải tránh, ăn thường xuyên nguy cơ ung thư tăng vọt- Ảnh 2.

- Đồ uống nhiều đường, kèm kem béo hoặc kem tươi

Các loại trà sữa, cà phê pha đường, thức uống sữa tươi thêm kem, cacao sữa hay đồ uống đóng chai có đường đều là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe. Đường khiến đường huyết tăng nhanh, gây béo phì, một trong các yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến nhiều bệnh ung thư.

Nghiên cứu mà bác sĩ Sato trích dẫn cho thấy chỉ cần tăng mỗi ngày 100ml đồ uống có đường, nguy cơ ung thư tổng thể tăng 18%, nguy cơ ung thư vú tăng 22%. Với các loại đồ uống có thêm kem béo hoặc kem tươi, nguy cơ ung thư đại trực tràng càng tăng cao do chất béo bão hòa gây rối loạn chuyển hóa.

Giáo sư Nhật tiết lộ 3 loại bữa sáng phải tránh, ăn thường xuyên nguy cơ ung thư tăng vọt- Ảnh 3.

4 bí quyết để bữa sáng trở nên lành mạnh hơn

Dù cảnh báo mạnh mẽ, bác sĩ Sato không khuyến khích bỏ bữa sáng. Ngược lại, ông nhấn mạnh rằng một bữa sáng đúng cách sẽ giúp hệ tiêu hóa, tim mạch, não bộ và hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ông đưa ra bốn nguyên tắc quan trọng:

- Uống nước ấm hoặc nước muối loãng nhẹ trước bữa sáng: Giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, làm sạch đường ruột và hỗ trợ tuần hoàn.

- Ăn sáng đa dạng: Một bữa sáng lý tưởng nên có đủ nhóm tinh bột lành mạnh (khoai lang, yến mạch nguyên hạt, bánh mì nguyên cám), đạm (trứng, cá, thịt nạc, đậu), chất xơ (rau, trái cây ít ngọt). Việc kết hợp hợp lý giúp ổn định đường huyết và giảm nguy cơ viêm tế bào.

- Ăn lượng phù hợp với tuổi tác và thể trạng: Không nên ăn quá ít khiến cơ thể mệt mỏi, cũng không nên ăn quá nhiều gây quá tải tiêu hóa và tăng cân.

- Giữ thói quen ăn sáng đúng giờ mỗi ngày: Việc duy trì thời điểm ổn định giúp đồng hồ sinh học hoạt động trơn tru, cải thiện quá trình trao đổi chất và kiểm soát cân nặng.

Bác sĩ Sato kết luận rằng bữa sáng không chỉ là để “no”, mà còn là lựa chọn ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ bệnh tật trong tương lai. Nhận diện và tránh xa các nhóm thực phẩm rủi ro sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, đặc biệt với những ai muốn phòng tránh ung thư từ sớm.

Nguồn và ảnh: ATGenes

Chàng trai 24 tuổi bất ngờ nhận tin mắc ung thư, bác sĩ ngậm ngùi: “Giá như đừng ăn nhiều 1 loại cá này”

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ số

