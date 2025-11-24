Loại hạt bé nhỏ, "mỏng lét" nhưng là thần dược chống ung thư vú, giúp chị em dưỡng da, đẹp tóc, cân bằng nội tiết tố

Đó chính là hạt lanh với kích thước nhỏ bé và mỏng dẹt, màu nâu vàng hoặc nâu đỏ. Hạt lanh có thể dùng như ngũ cốc bổ sung, làm sữa hạt, ăn chung với các loại sữa hoặc làm bánh... Nhờ dồi dào chất xơ, axit béo omega-3, khoáng chất và các chất chống oxy hóa mà loại hạt này mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cũng như làm đẹp. Nổi bật như phòng ung thư vú, làm chậm lão hóa, cân bằng nội tiết tố, giảm cân, giảm rụng tóc... Đây đều là những điều chị em phụ nữ rất quan tâm, nhất là khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh.

Ảnh minh họa

Khả năng chống ung thư vú của hạt lanh

Hạt lanh đã được chứng minh là có khả năng hỡ trợ phòng ngừa một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Đây cũng là căn bệnh "thích" tấn công chị em tuổi tiền mãn kinh.

Bí mật nằm ở hợp chất Lignan dồi dào, hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Cơ chế hoạt động đã được làm rõ qua nghiên cứu trên chuột cái, công bố trên trang web Microbiology Spectrum. Tiến sĩ Elena M. Comelli - nhà nghiên cứu chính chỉ ra rằng việc tiêu thụ hạt lanh giúp thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó tác động tích cực đến microRNA tuyến vú – yếu tố điều hòa gen liên quan đến nguy cơ ung thư. Nghiên cứu kết luận hạt lanh giúp giảm nguy cơ ung thư vú thông qua việc cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột.

Nhờ chất xơ và chất chống oxy hóa, ăn khoảng 3 thìa canh nhỏ hạt lanh còn hỗ trợ phòng chống các loại ung thư khác như ung thư đại tràng, ung thư da, ung thư phổi.

Ảnh minh họa

Các lợi ích nổi bật của hạt lanh với nữ giới

Đối với phụ nữ, lợi ích của hạt lanh không chỉ dừng lại ở việc phòng ngừa bệnh tật mà còn là chìa khóa để duy trì vẻ đẹp và sự cân bằng bên trong. Đặc biệt quan trọng khi cơ thể bước vào giai đoạn thay đổi nội tiết tố tiền mãn kinh hoặc mãn kinh:

Cân bằng nội tiết tố

Hạt lanh cung cấp dồi dào Lignans, hoạt động như một loại Phytoestrogen (Estrogen thực vật). Trong giai đoạn cơ thể bắt đầu suy giảm hoặc rối loạn nội tiết tố như thời kỳ tiền mãn kinh, Phytoestrogen giúp điều chỉnh và làm dịu bớt các triệu chứng khó chịu như bốc hỏa, mất ngủ, hay thay đổi tâm trạng, mang lại sự cân bằng cho cơ thể.

Làm chậm lão hóa

Lignans và Axit béo Omega-3 dồi dào trong hạt lanh là các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Chúng giúp bảo vệ tế bào toàn cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do, vốn là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm chức năng và lão hóa sớm, từ đó góp phần kéo dài vẻ tươi trẻ rạng ngời.

Dưỡng da

Ảnh minh họa

Hàm lượng Axit béo Omega-3 trong hạt lanh đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ẩm và tăng độ đàn hồi cho da. Việc bổ sung loại hạt này giúp da được nuôi dưỡng từ bên trong, chống lại tình trạng khô ráp, mất nước và hỗ trợ làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn thường gặp khi phụ nữ bước vào tuổi trung niên.

Dưỡng tóc

Omega-3 không chỉ tốt cho da mà còn là dưỡng chất thiết yếu nuôi dưỡng các nang tóc. Loại axit béo này giúp tóc chắc khỏe, giảm thiểu đáng kể tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng và hỗ trợ tăng độ óng ả, đặc biệt hiệu quả với mái tóc dễ bị suy yếu do thay đổi nội tiết tố.

Hỗ trợ giảm cân

Hạt lanh rất giàu Chất xơ (cả hòa tan và không hòa tan), giúp hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu. Hàm lượng chất xơ cao giúp chị em hạn chế cơn thèm ăn, kiểm soát khẩu phần ăn một cách tự nhiên, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm soát và giảm cân hiệu quả.