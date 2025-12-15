Ngân hàng thông báo, người dùng thẻ có dãy số sau lưu ý

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

15-12-2025

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng theo dõi thông tin và phối hợp trong quá trình triển khai để việc cấp lại thẻ được thực hiện thuận lợi.

Nhằm nâng cấp hệ thống thẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa thông báo thực hiện thay thế thẻ ghi nợ nội địa đối với một nhóm khách hàng đang sử dụng thẻ do ngân hàng phát hành.

Theo thông báo từ KienlongBank, các khách hàng sở hữu thẻ ghi nợ nội địa có số thẻ thuộc dãy BIN 97045274 sẽ được ngân hàng phát hành thẻ mới hoàn toàn miễn phí. Việc cấp lại thẻ được triển khai theo đúng quy trình nghiệp vụ của ngân hàng, nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống thẻ cũng như không làm gián đoạn các giao dịch trong quá trình khách hàng sử dụng.

KienlongBank thông báo triển khai cấp lại thẻ ghi nợ nội địa thuộc dãy BIN 97045274. (Ảnh: KienlongBank)

KienlongBank cho biết, thẻ mới sau khi được cấp lại vẫn giữ nguyên đầy đủ các tính năng và tiện ích như thẻ hiện tại, đảm bảo nhu cầu thanh toán, rút tiền và các giao dịch khác của khách hàng diễn ra bình thường. Thời gian thực hiện chương trình thay thế thẻ kéo dài đến hết ngày 25/12/2025.

Sau khi thẻ mới được phát hành, KienlongBank sẽ chủ động liên hệ và thông báo lịch hẹn cụ thể để khách hàng đến nhận thẻ tại các chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng theo dõi thông tin và phối hợp trong quá trình triển khai để việc cấp lại thẻ được thực hiện thuận lợi.

Đại diện KienlongBank cho biết, việc thay thế thẻ lần này là một phần trong kế hoạch nâng cấp hạ tầng công nghệ và hệ thống thẻ, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm thông tin, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của KienlongBank qua hotline hoặc đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hướng dẫn.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

