Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Chị V. (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho biết chị tình cờ bắt gặp một tài khoản TikTok quảng cáo dịch vụ “xem trộm, theo dõi Zalo” nên đã tò mò liên hệ. Đối tượng sau đó kết bạn Zalo với chị V, cam đoan dịch vụ này sẽ cho chị theo dõi tin nhắn Zalo “vĩnh viễn”, chỉ cần người kia không đổi số điện thoại. Mức giá cho dịch vụ này là 800.000 đồng.

Sau khi trao đổi xong, tài khoản này gửi cho chị V. một hình ảnh mã QR, yêu cầu chị quét và làm theo hướng dẫn để "kích hoạt dịch vụ". May mắn chị V. đã kịp thời nhận ra sự bất thường và dừng lại, không chuyển tiền cũng không quét mã QR.

Đoạn tin nhắn mời chào “dịch vụ theo dõi Zalo” của đối tượng lừa đảo

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo đây là mã QR để cài đặt phần mềm gián điệp hoặc mã độc (virus) vào điện thoại của người quét, hoặc để chiếm quyền đăng nhập Zalo. Sau khi làm theo hướng dẫn, người dùng có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân từ danh bạ, hình ảnh, tin nhắn riêng tư cũng như bị chiếm đoạt các tài khoản Zalo, Facebook và tài khoản ngân hàng. Không những vậy, các đối tượng còn có thể theo dõi và điều khiển điện thoại từ xa.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định quảng cáo “xem Zalo từ xa”, “đọc tin nhắn bí mật” đều là hình thức lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản và dữ liệu. Vì vậy mọi người tuyệt đối không quét mã QR lạ, không tải và cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những ứng dụng được quảng cáo kiểu "đọc trộm tin nhắn", "định vị người thân" hay "theo dõi người khác từ xa".

Theo Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp﻿