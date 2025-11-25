Tài khoản lâu không hoạt động bỗng nhận được 400 triệu đồng: Người phụ nữ ở Nghệ An được công an xã mời lên làm việc

Mới đây, Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể vào ngày 1/11, do sơ ý, chị Ngô Thị Tuyết Nga (SN 1983, trú tại TP Hà Nội) đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Tình (SN 1983, trú tại xã Giai Lạc). Vì tài khoản đã lâu không hoạt động nên chị Tình không hề biết có biến động số dư.

Sau hơn nửa tháng, đến ngày 18/11, chị Nga tới Công an xã Giai Lạc để nhờ sự giúp đỡ. Sau khi kiểm tra và xác minh thông tin, Công an xã Giai Lạc đã mời chị Tình lên phối hợp làm việc. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của chị Tình và Công an xã Giai Lạc, chị Nga đã nhận lại số tiền 400 triệu đồng. Trong niềm vui khôn tả, chị Nga đã gửi thư cảm ơn Công an xã.

Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an xã Giai Lạc, chị Ngô Thị Tuyết Nga đã lấy lại được số tiền 400 triệu đồng chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, công an khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An ﻿