Bệnh viện 108 kích hoạt đồng thời 5 phòng mổ để ghép đa tạng từ người hiến chết não, cứu sống 6 bệnh nhân

Mới đây, ngày 22/11, Bệnh viện TWQĐ 108 đã thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não. Đây là ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não thứ 2 trong tháng 11 tại Bệnh viện.

Như vậy, trong 2 tuần liên tiếp tháng 11, Bệnh viện đã hồi sinh sự sống cho 29 người bệnh, mang lại ánh sáng, niềm tin và tương lai mới cho người bệnh và gia đình người bệnh.

Theo Thiếu tướng GS, TS Lê Hữu Song “Đây là những ngày tháng không thể quên của Bệnh viện TWQĐ 108”.

Với ca lấy ghép từ người hiến chết não lần này, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức lấy: tim; 2 thận (trong đó có một bệnh nhân là nam quân nhân); gan (chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân: thùy gan phải cho 1 nam quân nhân tại Bệnh viện TWQĐ 108, điều phối, vận chuyển thùy gan trái cho Bệnh viện Vinmec để ghép cho em bé 1 tuổi); 2 giác mạc được lấy để bảo quản, chờ ghép cho 2 bệnh nhân; và điều phối tạng phổi cho Bệnh viện Phổi TW.

Người hiến chết não là nam bệnh nhân 42 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não lớn nhân xám thái dương phải, tràn máu não thất. Dù các bác sĩ đã điều trị tích cực cho bệnh nhân, song may mắn đã không đến với người bệnh và gia đình.

Sau khi nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng tạng để cứu 6 người bệnh đang chờ đợi cơ hội sống.

Từ thông báo hiến tạng chết não của bệnh nhân 42 tuổi từ Trung tâm Ghép tạng – Bệnh viện TWQĐ 108, các tiểu ban ghép, phòng, khoa, ban liên quan của Bệnh viện ngay lập tức kích hoạt. Từ điều phối, chuẩn bị bệnh nhân, hồi sức, xét nghiệm, gây mê, phẫu thuật viên,… tất cả chạy đồng bộ một cách thống nhất. 10h00 sáng ngày 22/11, cuộc hội chẩn diễn ra trong gần 2 giờ đồng hồ dưới sự chủ trì của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Hoàng Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện.

Đến 13h45 ngày 22/11, các thầy thuốc quân y 108 bắt đầu tiến hành ca lấy ghép đa tạng. 5 phòng mổ được kích hoạt đồng thời.

PGS, TS Nguyễn Minh Lý – Chủ nhiệm Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết: “Khi người chết não có tâm nguyện hiến tạng, thì không có lý do gì chúng tôi không sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù đêm khuya, ngày nghỉ, hay ngày lễ. Chỉ cần có một tin nhắn về thông tin lịch dự kiến lấy ghép đa tạng, đội ngũ nhân viên của Khoa đã sẵn sàng. Khi phát lệnh, thông báo chính thức kết luận của hội đồng hội chẩn thì chỉ một tiếng đồng hồ sau, toàn bộ kíp Gây mê Hồi sức đã có mặt. Với số lượng và chất lượng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của Khoa được đào tạo một cách rất chuyên nghiệp như hiện nay, chúng tôi có thể triển khai đồng thời ghép tất cả các tạng trong cùng lúc. Về trang thiết bị, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ máy móc, thuốc men, dung dịch bảo quản tạng,…”

PGS, TS Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan – Mật – Tụy, Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ: “Đối với các trường hợp hiến đa mô tạng, yếu tố thời gian vô cùng quan trọng. Với tạng tim, thời gian thiếu máu lạnh tốt nhất khoảng dưới 4 tiếng, còn thời gian thiếu máu lạnh của gan hiến khoảng 6 – 8 tiếng. Vì vậy, tất cả các khâu được chuẩn bị tích cực, thực hiện khẩn trương, tốt nhất. Bệnh viện TWQĐ 108 đã có kinh nghiệm tổ chức, điều phối lấy ghép đa mô tạng từ người hiến chết não, nên trong trường hợp lần này, chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt.”

Với ca ghép gan, các bác sĩ thực hiện kỹ thuật chia gan trong bụng để tiến hành ghép cho 2 bệnh nhân. Đây là ca thứ 9 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này.

Còn đối với ca ghép tim, bệnh viện tiến hành ghép cho nam bệnh nhân 68 tuổi, được chẩn đoán suy tim giai đoạn III, phân suất tống máu giảm nặng. 17h28 chiều cùng ngày, nhịp tim đập đầu tiên hiện trên màn hình monitor.

Sau ghép, bệnh nhân ghép gan tỉnh táo, được rút nội khí quản ngay tại phòng mổ; bệnh nhân ghép tim với huyết động ổn định; 2 ca ghép thận ổn định, nước tiểu trong tốc độ dòng tiểu tốt. Các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.