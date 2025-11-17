Đem sổ tiết kiệm 28 năm đi rút tiền, ngân hàng từ chối vì ‘không tìm thấy hồ sơ’

Bà Gu, một cư dân Thượng Hải, Trung Quốc, gần đây bức xúc phản ánh rằng bà nắm giữ hai chứng chỉ tiền gửi tiết kiệm nhà ở kỳ hạn ba năm được mở vào năm 1997 tại một ngân hàng lớn, mỗi chứng chỉ trị giá 3.000 nhân dân tệ (hơn 11 triệu đồng), tổng cộng là 6.000 nhân dân tệ (hơn 22 triệu đồng). Vào tháng 6 năm nay, bà muốn rút cả gốc lẫn lãi nhưng được thông báo rằng hệ thống không tìm thấy thông tin và bà phải chờ 3 tháng để ngân hàng điều tra thêm; nhưng nhiều tháng trôi qua mà không có thêm phản hồi nào.

Theo Modern Express, Gu nói rằng hai khoản tiền gửi của bà được thiết lập tự động gia hạn sau mỗi ba năm, và bà ước tính số tiền lãi lên tới khoảng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,4 triệu đồng) vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng để rút tiền, bà bị từ chối. Nhân viên nói không tìm thấy hồ sơ gửi tiền trong hệ thống và yêu cầu bà về nhà chờ thông báo tiếp theo. Từ đó đến nay, nữ khách hàng này gọi điện nhiều lần để hỏi nhưng câu trả lời luôn giống nhau: "Vẫn đang được điều tra”.

Ngân hàng cho biết hệ thống của họ đã trải qua nhiều lần nâng cấp, khiến việc tìm kiếm thông tin chứng chỉ tiền gửi từ năm 1997 trở nên bất khả thi, bà Gu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chờ ba tháng.

Phải đến khi bà Gu nộp đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý, ngân hàng mới cho biết họ đã thành lập một nhóm liên phòng ban để xử lý vấn đề, bao gồm nhân viên các bộ phận Bảo vệ người tiêu dùng, Ngân hàng cá nhân, Tài chính và Công nghệ tài chính, và họ đang truy tìm các biên lai gốc.

Theo phản hồi, hệ thống của ngân hàng tại thời điểm đó không thể nhập chữ "珮" (với bộ thủ "王") từ tên của bà Gu; chỉ có thể nhập chữ "佩" (với bộ thủ "单人"), nên các phiếu gửi tiền đã được sửa đổi và đóng dấu thủ công sau khi sử dụng các ký tự giản thể. Điều này được cho là nguyên nhân khiến dữ liệu được lưu không đúng cách.

Hệ thống của ngân hàng không có ký tự "珮" (có bộ "王"), biên lai gửi tiền được sửa và đóng dấu thủ công sau khi sử dụng các ký tự giản thể, điều này được cho là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. (Ảnh: Sohu)

Bà Gu cũng cho biết khi gửi tiền tiết kệm ở các ngân hàng khác, bà từng gặp phải sự cố tương tự về cơ sở dữ liệu liên quan đến ký tự, nhưng tất cả đều được giải quyết thành công. Nữ khách hàng đặt câu hỏi: "Các ngân hàng khác có thể xử lý tình huống tương tự, vậy tại sao một ngân hàng lớn như ngân hàng của các ông lại không thể? Các chứng chỉ tiền gửi khác cùng năm cũng được đổi, nhưng của tôi lại bị kẹt".

Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng, theo Điều 33 của Luật Ngân hàng Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các ngân hàng phải đảm bảo việc thanh toán gốc và lãi tiền gửi và không được trì hoãn việc thanh toán mà không có lý do chính đáng. Giải thích Tư pháp về Tranh chấp chứng chỉ tiền gửi của Tòa án Nhân dân Tối cao cũng quy định rằng, người sở hữu chứng chỉ tiền gửi thật có thể trực tiếp yêu cầu thanh toán, và nếu ngân hàng không chứng minh được chứng từ là giả mạo, họ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán ngay lập tức.

Luật sư Lưu Tuyết Ni phát biểu: "Nếu không chứng minh được chứng chỉ tiền gửi là giả, ngân hàng phải thanh toán ngay khi khách hàng xuất trình chứng chỉ và không được trì hoãn".

Hiện tại, ngân hàng đã cử cán bộ đến thành phố liên quan để điều tra dữ liệu gốc, nhưng họ nói rằng cần phân tích thêm nguyên nhân mất dữ liệu trước khi tiến hành thủ tục "chi phí ngoài hoạt động" (tức là ngân hàng chủ động chi trả theo thủ tục bất thường).

Sự việc này gây ra nhiều tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn, phần lớn cư dân mạng cho rằng "nên thanh toán trước, sau đó mới điều tra nội bộ" và "người gửi tiền không nên phải trả giá cho những sai sót của ngân hàng"; “các tổ chức tài chính phải tăng cường sao lưu hệ thống và tăng hiệu quả dịch vụ khách hàng để bảo vệ tài sản của công chúng”.