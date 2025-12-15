Doanh nhân 300 căn chung cư trị giá 671 tỷ đồng để cải tạo thành khu nghỉ dưỡng, người dân xung quanh nộp đơn khiếu nại: "Ông không được phép làm vậy"

Khu chung cư yên bình bỗng trở thành “điểm du lịch”

Năm 2018, cộng đồng cư dân sinh sống tại khu chung cư Thủy Lam Thiên, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bất ngờ xôn xao khi hay tin một doanh nhân họ Đào đã mua tới 300 căn hộ trong khu chung cư này. Chung cư Thủy Lam Thiên thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Country Garden, tọa lạc tại khu Á Bà Giác, vùng ven thành phố Huệ Châu.

Nhờ vị trí giáp ranh với Thâm Quyến, một trong những đô thị phát triển bậc nhất Trung Quốc cùng mức giá bất động sản tương đối “mềm” trong nhiều năm trước, khu vực Á Bà Giác đã thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều địa phương khác. Doanh nhân họ Đào là một trong số những nhà đầu tư lớn nhất tại đây.

Theo thông tin từ ban quản lý khu dân cư, ông Đào đã mua toàn bộ các căn hộ từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà số 15, tòa nhà có tổng cộng 33 tầng. Điều này đồng nghĩa với việc ông sở hữu khoảng 1/3 diện tích của cả tòa nhà. Sau khi hoàn tất việc mua bán, ông Đào tiến hành cải tạo đồng loạt các căn hộ, biến chúng thành một khu nghỉ dưỡng với đầy đủ các tiện ích như phòng lưu trú, khu vui chơi và giải trí phục vụ khách du lịch.

Ban đầu, hoạt động này không gây chú ý lớn. Tuy nhiên, khi lượng khách đến lưu trú ngày một đông, khu chung cư vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên nhộn nhịp, kéo theo hàng loạt hệ lụy cho cư dân sinh sống lâu năm tại đây.

Khu chung cư Thủy Lam Thiên

Nhiều hộ dân trong khu chung cư Thủy Lam Thiên cho biết họ không thể chấp nhận tình trạng khách du lịch ra vào liên tục, gây mất an ninh, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, vào các dịp lễ, thang máy trong tòa nhà thường xuyên quá tải, có thời điểm cư dân phải chờ tới 40 phút mới có thể sử dụng.

Không chỉ vậy, chỗ để xe bị chiếm dụng, tiếng ồn gia tăng và nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cũng khiến nhiều người lo lắng. “Đây là khu dân cư chứ không phải khách sạn hay khu nghỉ dưỡng. Việc tích hợp mô hình kinh doanh như vậy tiềm ẩn quá nhiều rủi ro”, một cư dân bức xúc chia sẻ.

Trước tình trạng đó, người dân đã đồng loạt gửi đơn khiếu nại lên Cục Giám sát Thị trường quận Huệ Đông, Đội cứu hỏa quận Huệ Đông và Tòa án Huệ Châu, yêu cầu can thiệp và chấm dứt hoạt động kinh doanh trái phép của doanh nhân họ Đào.

Chủ sở hữu 300 căn hộ nói gì?

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thực tế và mời ông Đào đến làm việc. Tại buổi làm việc, ông Đào cho biết số căn hộ này do ông cùng hai người anh em ruột góp vốn mua, trong đó 250 căn thuộc sở hữu riêng của ông, 50 căn còn lại thuộc về hai người anh em.

Doanh nhân này cho rằng, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp, ông có quyền sử dụng các căn hộ theo mục đích cá nhân và việc cải tạo để kinh doanh là điều hoàn toàn hợp lý.

Theo thông tin từ các cư dân khác trong khu chung cư, vào năm 2013, giá căn hộ tại đây chỉ khoảng 7.000 NDT/m2 (khoảng 26 triệu đồng). Đến năm 2018, giá đã tăng lên 10.000 NDT/m2 (hơn 37 triệu đồng). Mỗi căn hộ có diện tích trung bình 60m2, trị giá khoảng 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng). Như vậy, tổng giá trị 300 căn hộ mà ông Đào sở hữu ước tính lên tới 180 triệu NDT (khoảng 671 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các căn hộ tại chung cư Thủy Lam Thiên chỉ được cấp phép sử dụng với mục đích nhà ở, không được phép chuyển đổi sang loại hình kinh doanh như khách sạn hay khu nghỉ dưỡng. Mặc dù Cục Giám sát Thị trường quận Huệ Đông từng phê duyệt giấy phép đăng ký cho các căn hộ của ông Đào, nhưng giấy phép này chỉ cho phép cho thuê làm nhà ở, không bao gồm hoạt động kinh doanh du lịch.

Cơ quan chức năng xác định ông Đào đã cố ý “lách luật”, mở rộng phạm vi kinh doanh trái với giấy phép được cấp. Việc vận hành khu nghỉ dưỡng khi chưa hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan đến ngành du lịch đã cấu thành hành vi vi phạm hành chính, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cư dân trong khu vực.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và đơn kiến nghị của người dân, Tòa án Huệ Châu đã ra quyết định xử phạt ông Đào theo quy định của pháp luật Trung Quốc, yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh trái phép và khắc phục hậu quả gây ra cho cộng đồng cư dân.

(Theo Baijiahao)