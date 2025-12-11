Chi 7,4 tỷ đồng mua chung cư, người đàn ông vừa cải tạo ban công liền bị ban quản lý khởi kiện, tòa phán quyết: “Anh không được phép làm vậy”

Năm 2024, người đàn ông họ Lý ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc mua một căn hộ chung cư gần trung tâm thành phố với giá khoảng 2 triệu NDT (khoảng 7,4 tỷ đồng). Điều khiến anh thích nhất ở ngôi nhà mới chính là ban công rộng rãi, có thể ngắm toàn cảnh thành phố và phù hợp để trồng cây, tạo không gian thư giãn. Ngay từ khi chuyển vào sống, anh Lý đã lên kế hoạch cải tạo khu vực này để tăng diện tích sử dụng, đồng thời biến ban công thành nơi để đồ và sinh hoạt phụ cho gia đình.

Khi ý tưởng đã rõ ràng, anh Lý đặt mua vật liệu và thuê thợ đến lắp kính bao quanh toàn bộ ban công. Tuy nhiên, kế hoạch chưa đi được bao xa thì ban quản lý khu dân cư phát hiện. Họ đến thông báo rằng việc lắp kính cải tạo ban công là hành vi vi phạm quy định quản lý của cộng đồng, bởi cư dân không được phép tự ý thay đổi kết cấu hay ngoại quan của tòa nhà mà không có sự chấp thuận.

Anh Lý lập tức phản ứng, cho rằng mình là chủ sở hữu căn hộ chứ không phải người thuê, nên việc cải tạo không gian bên trong nhà là quyền hợp pháp của anh. Theo quan điểm của anh, ban công là một phần thuộc tài sản cá nhân, vì vậy anh có thể tùy ý sửa chữa mà không cần xin phép. Dù ban quản lý đã cảnh cáo nhiều lần, anh vẫn yêu cầu thợ tiếp tục thi công.

Chỉ vài ngày sau, ban quản lý một lần nữa đến yêu cầu anh ngừng thi công và trả ban công về trạng thái ban đầu. Song anh Lý kiên quyết không nghe theo. Các cuộc hòa giải giữa hai bên đều thất bại vì bất đồng quan điểm quá lớn. Cuối cùng, ban quản lý quyết định khởi kiện ra tòa, yêu cầu buộc anh Lý khôi phục nguyên trạng ban công và bồi thường thiệt hại do tự ý cải tạo gây ra.

Đến lúc này, anh Lý mới nhận thấy rắc rối đã vượt quá mức anh tưởng tượng. Tuy nhiên, anh tiếp tục cho rằng mình hoàn toàn có quyền sửa chữa căn hộ sau khi đã chi số tiền lớn để sở hữu. Trong phiên xét xử, anh trình bày quan điểm rằng ban quản lý không có quyền can thiệp vào tài sản riêng. Phía ban quản lý thì khẳng định hành động của anh vi phạm nghiêm trọng quy định chung, làm ảnh hưởng đến diện mạo tòa nhà và có thể gây mất an toàn kết cấu.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Một số người ủng hộ ban quản lý, cho rằng việc kiểm soát sửa chữa là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ và an toàn của chung cư. Ngược lại, nhiều người đứng về phía anh Lý, cho rằng quy định quá cứng nhắc và làm giảm quyền tự do cải tạo của chủ nhà.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án tỉnh Tứ Xuyên nhận thấy khu chung cư nơi anh Lý sinh sống đã ban hành quy định quản lý cộng đồng rất rõ ràng. Trong đó nêu cụ thể rằng chủ sở hữu không được tự ý thay đổi ban công nếu chưa được phê duyệt. Mục đích là để duy trì sự thống nhất về kiến trúc và đảm bảo an toàn chung cho tòa nhà.

Ngoài ra, tòa căn cứ Điều 887 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, quy định chủ sở hữu tài sản phải tuân thủ nội quy quản lý, đồng thời không được có hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cư dân khác.

Dựa vào các căn cứ pháp lý trên, tòa tuyên bố anh Lý đã vi phạm quy định và buộc anh phải khôi phục ban công về trạng thái ban đầu. Nếu trong quá trình cải tạo gây thiệt hại, anh sẽ phải bồi thường và chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.

(Theo Baijiahao)