Mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng rút 40 triệu đồng, người phụ nữ nhận thông báo tài khoản còn 0 đồng, tòa án tuyên bố: Ngân hàng không cần bồi thường

Trong một lần dọn nhà, bà Tăng ở Phúc Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã vô tình tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm tưởng như đã mất từ nhiều năm trước. Khi mở sổ ra kiểm tra, bà thấy số dư vẫn còn 10.500 NDT (gần 40 triệu đồng), bà Tăng vui mừng vội sắp xếp thời gian đến ngân hàng để rút hết tiền về.

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu sổ tiết kiệm với dữ liệu trong hệ thống, giao dịch viên tại ngân hàng thông báo rằng tài khoản của bà đã rút hết tiền từ lâu. Nhân viên cũng chỉ ra rằng các giao dịch rút tiền vẫn còn lưu lại đầy đủ trong hệ thống ngân hàng và cung cấp cho bà xem những chứng từ liên quan. Theo dữ liệu nội bộ, số tiền trong sổ của bà đã được rút từ nhiều năm trước, hoàn toàn không còn bất kỳ khoản dư nào.

Trước thông tin này, bà Tăng vô cùng bức xúc. Bà khẳng định sổ tiết kiệm vốn được cất giữ cẩn thận tại nhà và nhiều năm nay bà thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó. Bà cho rằng không thể có chuyện chính mình từng mang sổ ra ngân hàng rút tiền. Điều khiến bà thắc mắc hơn là trong cột xác nhận giao dịch của sổ tiết kiệm, không có bất kỳ ghi chú nào chứng minh các khoản rút tiền đã diễn ra.

Mặc dù giao dịch viên kiểm tra nhiều lần, kết quả hệ thống vẫn khẳng định tài khoản đã rút sạch. Không chấp nhận lời giải thích, bà Tăng yêu cầu gặp quản lý ngân hàng. Người quản lý sau khi kiểm tra hồ sơ cũng đưa ra kết luận tương tự và giải thích rằng khoản tiền đã được rút dưới danh nghĩa của chính bà. Theo nhận định của người này, có thể nhân viên phụ trách vào thời điểm đó đã sơ suất, không ghi cập nhật kết quả giao dịch vào sổ. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn lưu giữ đầy đủ giấy rút tiền, biên lai và chữ ký mang tên bà Tăng.

Không đồng ý, bà Tăng lập luận rằng chữ ký trên biên lai có thể bị giả mạo và tiếp tục yêu cầu ngân hàng trả lại toàn bộ số tiền còn ghi trong sổ. Hai bên sau đó được chính quyền địa phương mời tham gia hòa giải, từ văn phòng tư pháp đến tổ hòa giải cộng đồng đều cố gắng giúp họ tìm được tiếng nói chung. Nhưng do 2 bên đều giữ quan điểm riêng, hòa giải nhiều lần vẫn không đạt kết quả, buộc bà Tăng phải nộp đơn kiện ngân hàng ra tòa án.

Tại phiên xét xử, bà Tăng xuất trình cuốn sổ tiết kiệm làm bằng chứng duy nhất. Theo Điều 64 Bộ luật Tố tụng Dân sự Trung Quốc, người khởi kiện phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh yêu cầu của mình, nếu không tòa khó có thể chấp nhận. Cuốn sổ đúng là thể hiện số dư hơn 10.500 NDT (gần 40 triệu đồng), phù hợp với những gì bà Tăng nói.

Tuy nhiên, phía ngân hàng đưa ra bộ hồ sơ đầy đủ hơn nhiều, bao gồm các tài liệu rút tiền tương ứng cùng giấy tờ xác nhận các giao dịch. Theo đó, khoản tiền đã được rút trong bốn lần khác nhau và toàn bộ biên lai đều có chữ ký mang tên bà Tăng.

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, tòa án đánh giá rằng bằng chứng của ngân hàng rõ ràng và có độ chính xác cao hơn. Dữ liệu hệ thống, biên lai và chứng từ giao dịch là cơ sở trực tiếp thể hiện tiền đã được rút. Trong khi đó, cuốn sổ tiết kiệm của bà Tăng chỉ phản ánh tình trạng số dư tại thời điểm phát hành và có thể không được cập nhật nếu nhân viên ngân hàng sơ suất.

Cuối cùng, tòa án Phúc Châu, tỉnh Chiết Giang quyết định căn cứ vào hồ sơ thực tế phía ngân hàng cung cấp để đưa ra phán quyết và cuối cùng bác đơn kiện của bà Tăng. Theo phán quyết này, ngân hàng không phải bồi thường khoản tiền 10.500 NDT mà bà Tăng yêu cầu.

